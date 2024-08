Plagiatsvorwürfe für Dissertation und Publikationen von CDU-Spitzenkandidat Dr. Voigt in Thüringen Von Florian Rötzer

https://overton-magazin.de/top-story/erweiterte-plagiatsvorwuerfe-fuer-dissertation-und-publikationen-von-cdu-spitzenkandidat-dr-voigt-in-thueringen/



Plagiatsvorwürfe für Dissertation und Publikationen von CDU-Spitzenkandidat Dr. Voigt in Thüringen Von

In Thüringen wird die AfD stärkste Partei, CDU und BSW sind in einem Kopf-an-Kopf-Rennen. Die Vorwürfe von “Plagiatsjäger” Weber könnten Voigt, der auch als Professor arbeitet, und der CDU schaden.

In Thüringen wird nach den Umfragen die AfD mit etwa 30 Prozent die stärkste Partei werden. Bei einer simulierten Wahl unter Kindern und Jugendlichen kam die AfD sogar auf 37 Prozent. Mit etwas mehr als 20 Prozent ist die CDU als zweitstärkste Kraft schon abgeschlagen. Das BSW liegt knapp unter 20 Prozent und könnte die CDU durchaus noch überholen. Die Linke liegt bei etwa 14 Prozent, die SPD muss fürchten, an der 5 Prozent-Hürde zu scheitern. Grüne und FDP werden wohl nicht in den Landtag einziehen.

Es gibt zwischen CDU und BSW ein Kopf-an-Kopf-Rennen. BSW-Spitzenkandidatin Katja Wolf hat schon kundgetan, dass dann, wenn BSW mehr Stimmen erzielt als die CDU auch der Anspruch auf den Posten der Ministerpräsidentin besteht. Mario Voigt, der CDU-Spitzenkandidat, hat damit gerechnet, zum Ministerpräsidenten einer Koalition aus CDU, BSW und vielleicht SPD zu werden, da ein Zusammengehen mit der Linken ausgeschlossen wird. Ob überhaupt eine Regierungskoalition gebildet werden kann, ist unsicher, da zumindest bislang – „Brandmauer“ – keine Partei mit der AfD zusammenarbeiten will. Bei der CDU kann man sich allerdings nicht sicher sein. weiterlesen bei overton-magazin.de

