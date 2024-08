https://www.middleeasteye.net/opinion/war-gaza-how-israel-killing-palestinian-cultural-leaders-loss



Krieg gegen Gaza: Israels Tötung von palästinensischen Intellektuellen ist ein unermesslicher Verlust

Von Asem al-Jerjawi

29. August 2024

Zahlreiche palästinensische Künstler, Wissenschaftler und Mediziner und ihre Familien wurden in den letzten Monaten durch israelische Bomben getötet

Die schwer beschädigte Islamische Universität in Gaza-Stadt am 15. Februar 2024 (AFP)

In den vergangenen 11 Monaten des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen hat die israelische Armee zahlreiche palästinensische Wissenschaftler, Akademiker und Künstler sowie deren Familienangehörige getötet.

Viele wurden bei Luftangriffen, oft ohne Vorwarnung, getötet. Einige wurden unter Trümmern zu Tode gequetscht. Die unerbittlichen Angriffe Israels haben auch Hunderte von Lehrern und Tausende von Studenten getötet und die Infrastruktur der Universitäten im Gazastreifen dezimiert.

Solche Gewalt ist nicht neu. Das israelische Militär hat eine lange und blutige Geschichte von Angriffen auf das palästinensische Kulturleben.

Im vergangenen Monat jährte sich der Todestag eines der Pioniere der palästinensischen Literatur, Ghassan Kanafani, der vor mehr als einem halben Jahrhundert durch eine vom Mossad platzierte Autobombe in Beirut getötet wurde.

Kanafani, ein ausgezeichneter und produktiver Schriftsteller, dessen Werk die palästinensische Sache weltweit ins Rampenlicht rückte, „lehrte uns, dass Literatur eine Waffe gegen Ungerechtigkeit sein kann und dass Worte die Macht haben, Veränderungen herbeizuführen, genau wie Kugeln“, sagte die ägyptische Autorin Radwa Ashour einmal.

In jüngster Zeit wurde mit Refaat Alareer ein weiterer wichtiger palästinensischer Kulturschaffender bei einem Luftangriff in Gaza im Dezember getötet.

Alareers Tod hat mich besonders berührt. Er war mein Lehrer. Die Nachricht von seinem Tod war ein schmerzlicher Schock.

Es wird immer Palästina sein

Alareer, ein Literaturprofessor an der Islamischen Universität in Gaza, half bei der Einrichtung von Programmen zur Unterstützung junger Aktivisten und Schriftsteller in dem Gebiet. Er wurde regelmäßig von israelfreundlichen Stimmen in den sozialen Medien angegriffen, weil er sich entschieden weigerte, israelische Gräueltaten zu akzeptieren.

Alareer spielte eine wichtige Rolle in meinem eigenen akademischen Werdegang. Nachdem ich mich vor zwei Jahren in seinen Kurs für kreatives Schreiben eingeschrieben hatte, hatte ich die Ehre, Poesie und Literatur von einem wahren Meister zu lernen. Er brachte mir viel über das Schreiben von Geschichten, Artikeln und Meinungsbeiträgen bei und ermutigte mich, der Welt meine Stimme zu geben.

„Es war immer Palästina“, postete Alareer auf Instagram, nur wenige Wochen vor seinem Tod. „Es ist Palästina. Es wird immer Palästina sein.“

Alareer war einer der entschiedensten Verteidiger der Palästinenser und kämpfte für ihr Recht auf Widerstand gegen die Besatzung. Er deckte die israelischen Verbrechen in den globalen Medien auf, und zwar in englischer Sprache.

Asmaa Abu Matar, eine ehemalige Studentin von Alareer, schrieb in der Electronic Intifada: „Dr. Refaat wurde getötet, weil seine Stimme, seine Worte und sein Mut die Welt erreicht und den Menschen die Augen für die Wahrheit geöffnet hatten. Doch selbst in seiner Abwesenheit inspirieren das Echo seiner Lehren und der Widerhall seines unerschütterlichen Geistes eine ganze Generation, die Fackel, die er entzündet hatte, weiterzutragen.“

Solche Stimmen sind für die Erziehung der nächsten Generation von Palästinensern unerlässlich. Ihr Verlust ist unermesslich

Ebenfalls im Dezember letzten Jahres töteten israelische Bomben den Physiker Sufyan Tayeh und Mitglieder seiner Familie in der Gegend von Faluja im nördlichen Gazastreifen. Der mehrfach ausgezeichnete Spitzenforscher war zuvor von den israelischen Streitkräften zur Festnahme ausgeschrieben worden.

Ein weiteres Opfer der andauernden israelischen Angriffe war Muhammed Qraiqea, ein palästinensischer Künstler, der dafür bekannt ist, das Leiden des palästinensischen Volkes und die Realität des Lebens unter der Belagerung und den Angriffen im Gazastreifen zu schildern. Berichten zufolge verbrachte er seine letzten Tage damit, im Gaza-Krankenhaus al-Ahli Kindern zu helfen, die von dem anhaltenden Krieg betroffen sind.

Die Liste der Opfer ist lang, darunter der Arzt Adnan Ahmed al-Barsh, der Physiker Khitam al-Wasife und Yousef Dawas, ein talentierter Schriftsteller und Mitglied des Kollektivs We Are Not Numbers – neben vielen anderen.

Die Tötung palästinensischer Wissenschaftler, Intellektueller und Künstler durch die israelische Armee scheint Teil eines systematischen Versuchs zu sein, das palästinensische Kulturleben zu zerstören. Solche Stimmen sind für die Bildung der nächsten Generation von Palästinensern unerlässlich. Ihr Verlust ist unermesslich.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Asem al-Jerjawi ist ein palästinensischer Schriftsteller, Aktivist und Journalist in Gaza, der für We Are Not Numbers und die 16th October Media Group arbeitet.

Übersetzt mit Deepl.com

