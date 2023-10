Poland in the Crucible of Elections The future government may have difficulties in ironing out differences with minor coalition partners and running Poland in an efficient manner, Richard Barton writes. ❗️Join…

© Foto: Social Media

Polen im Schmelztiegel der Wahlen

Von Richard Hubert Barton

15. Oktober 2023

Die künftige Regierung könnte Schwierigkeiten haben, Differenzen mit kleineren Koalitionspartnern auszubügeln und Polen effizient zu führen, schreibt Richard Barton.

Die bevorstehenden Wahlen in Polen haben weitreichende Auswirkungen und sind entscheidend für die Zukunft des Landes. Die grundsätzliche Entscheidung ist, ob sich die Partei Recht und Gerechtigkeit durchsetzt oder eine neue, entschieden EU-freundliche Richtung eingeschlagen wird.

Um im Bilde zu sein, muss man anerkennen, dass die meisten polnischen Politiker einander gut kennen und schon lange genug dabei sind, um eine starke Abneigung gegen ihre Gegner zu entwickeln. Um einen Vorgeschmack darauf zu geben, was ich meine, genügt es, sich daran zu erinnern, was Kaczynski den Wählern im August dieses Jahres sagte: „Wenn die Opposition an die Macht käme, würde ein Bürgerkrieg beginnen. Sie wollen Gesetze außer Kraft setzen und öffentliche Ämter angreifen.“ Auf der anderen Seite warnte Tusk als Vertreter der Bürgerplattform die Öffentlichkeit, dass Kaczynski die Inkarnation des Bösen sei. In einem weiteren verbalen Angriff erinnerte er Premierminister Morawiecki daran, dass er vor langer Zeit sein Berater gewesen sei.

Im Gegensatz zu einigen sporadischen, lästigen Informationen über Skandale wie den Verkauf von Visa an Migranten, die sich nur geringfügig auf die Wahlergebnisse auswirken könnten, konkurrieren zwei gegensätzliche Konzepte für die Zukunft Polens.

Die erste Option, die von Recht und Gerechtigkeit vertreten wird, bemüht sich um die Aufrechterhaltung der Souveränität Polens und bedauert, dass Polens Wirtschaft, die größte Wirtschaft Osteuropas, wegen angeblicher Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit einen Teil der EU-Finanzmittel blockiert und die EU-Behörden bei der Verhängung des Verbots für ukrainisches Getreide nonchalant ignoriert hat. Einige Gegner von Recht und Gerechtigkeit vermuten weitere Reibereien mit der EU, z. B. in Bezug auf die Migration und den voraussichtlichen Austritt Polens. Letzteres ist in der Regel mit der Aussicht auf Isolation und Verarmung verbunden. Vor diesem Hintergrund griff Tusk vor einigen Tagen in einer Debatte mit Premierminister Morawiecki diesen wegen angeblicher früherer Kumpanei mit Wladimir Putin an. Dass der Polexit nicht unbedingt zum Lachen ist, beweist eine Umfrage von IBRIS Radio ZET, die am 11.10. 2023. 35,1 % der Teilnehmer an der Umfrage waren davon überzeugt, dass Recht und Gerechtigkeit Polen nach den kommenden Wahlen aus der Europäischen Union vertreiben werden. 56,1 % teilten diese Ansicht nicht. Das Leitmotiv der ersten Option ist das nationale Interesse Polens.

Die zweite Option wird von der Partei Bürgerplattform vertreten. Ein Sieg der Bürgerplattform und ihrer Verbündeten würde zu einer weiteren Unterordnung unter Brüssel führen, sowohl in innerstaatlichen Angelegenheiten als auch bei der Akzeptanz der von den EU-Behörden zugewiesenen Quoten für illegale Einwanderer. Innerhalb weniger Jahre könnte Polen zu einem Nettozahler und nicht mehr zu einem Nutznießer der EU-Haushalte werden. Nach einiger Zeit wird sich in der polnischen Politik wahrscheinlich die Frage stellen, ob sich die EU-Mitgliedschaft lohnt. Jetzt soll den Polen also gesagt werden, wie reich sie sind! Wenn sie diese Behauptung ungläubig zur Kenntnis nehmen, werden sie nachdenken und, nachdem sie sich heftig am Kopf gekratzt haben, wahrscheinlich zu dem Schluss kommen, dass es in Wirklichkeit der Westen ist, der arm geworden ist. Das Leitmotiv der zweiten Option sind die nationalen Interessen der Kernmitglieder der EU.

Die jüngsten Umfragen zeigen, dass die Regierungspartei und die Opposition Kopf an Kopf liegen. In der letzten Woche hatte die Partei Recht und Gerechtigkeit noch 34,9 % der Wählerstimmen und die Bürgerplattform 28,1 % der Wählerstimmen. Was bedeutet das? Praktisch bedeutet es, dass keine der beiden großen Parteien eine Mehrheit im polnischen Parlament erreichen wird. Dies wiederum bedeutet, dass eine Koalitionsregierung die einzige realisierbare Option ist. Unabhängig davon, welche der beiden großen Parteien am Ende die künftige Regierung stellen wird, könnte es schwierig werden, die Differenzen mit den kleineren Koalitionspartnern auszugleichen und Polen effizient zu regieren. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …