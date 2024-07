https://electronicintifada.net/blogs/maureen-clare-murphy/polio-virus-detected-gaza-israel-attacks-khan-younis



Polio-Virus in Gaza entdeckt, während Israel Khan Younis angreift

Von Maureen Clare Murphy

Rechte und Rechenschaftspflicht

24. Juli 2024

Palästinenser gehen am 22. Juli in Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens in der Nähe von Zelten, in denen Vertriebene untergebracht sind, eine mit stehendem Abwasser bedeckte Straße entlang.

Omar Ashtawy APA-Bilder

Während Premierminister Benjamin Netanjahu nach Washington reiste, wo er am Mittwoch eine Rede vor dem Kongress halten wird, massakrierte das israelische Militär Palästinenser im gesamten Gazastreifen und erzwang eine neue Welle von Massenvertreibungen im Süden des Gebiets.

Die Weltgesundheitsorganisation warnte unterdessen, dass aufgrund der durch die israelische Zerstörung und Belagerung verursachten Gesundheitskrise ein hohes Risiko besteht, dass sich das Polio-Virus innerhalb des Gazastreifens und darüber hinaus ausbreitet.

Das hochinfektiöse Virus, von dem vor allem Kinder unter 5 Jahren betroffen sind, „kann in das Nervensystem eindringen und Lähmungen verursachen“, so Reuters.

„Es besteht ein hohes Risiko der Ausbreitung des im Gazastreifen zirkulierenden Poliovirus, nicht nur wegen der Entdeckung, sondern auch wegen der katastrophalen Situation bei der Wasseraufbereitung“, sagte Ayadil Saparbekov, ein Beamter der WHO, am Dienstag.

„Es könnte auch international zu einem Übergreifen kommen, und zwar in einem sehr hohen Ausmaß“, fügte Saparbekov hinzu.

WHO-Direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus sagte am Freitag, dass im Gazastreifen bisher „keine Fälle von Lähmungen festgestellt“ worden seien. Vor der aktuellen israelischen Offensive waren die Impfquoten im Gazastreifen optimal“, fügte er hinzu.

Er warnte jedoch, dass die „Dezimierung des Gesundheitssystems“ in dem Gebiet sowie die „mangelnde Sicherheit, die Behinderung des Zugangs, die ständige Vertreibung der Bevölkerung, der Mangel an medizinischer Versorgung, die schlechte Wasserqualität und die schwachen sanitären Einrichtungen das Risiko von durch Impfung vermeidbaren Krankheiten, einschließlich Polio, erhöhen“.

Eine Gruppe israelischer Professoren des öffentlichen Gesundheitswesens forderte einen Waffenstillstand, um eine „mehrgleisige, koordinierte und umfassende“ Reaktion zu ermöglichen, um die Ausbreitung der Krankheit zu stoppen, wobei Säuglinge im Gazastreifen und in Israel, die noch nicht geimpft sind, am stärksten gefährdet sind.

Der Nachweis von Resten des Poliovirus in Abwasserproben, die im Gazastreifen getestet wurden, ist nur der jüngste Indikator für die gravierende Verschlechterung der Gesundheitssituation in dem Gebiet.

Die katastrophale Situation ist ein vorhersehbares, wenn nicht gar gewolltes Ergebnis der israelischen Maßnahmen in Gaza. In einem im November in Ynet veröffentlichten Meinungsartikel forderte Giora Eiland, ein ehemaliger israelischer Chef für Militäroperationen und Leiter des Nationalen Sicherheitsrats, der derzeit als Berater von Verteidigungsminister Yoav Gallant tätig ist, den Entzug lebenswichtiger Güter in Gaza als Mittel der biologischen Kriegsführung.

Die offizielle Zahl der Todesopfer in Gaza seit dem 7. Oktober überstieg diese Woche 39.000, darunter 16.000 Kinder, obwohl die tatsächliche Zahl wahrscheinlich viel höher ist.

Tausende von Palästinensern werden weiterhin in den Trümmern oder auf den Straßen vermisst, oder ihr Tod durch sekundäre Todesursachen wie Hunger, Durst und Krankheiten infolge der israelischen Militäraktion ist in der Zahl der Todesopfer nicht berücksichtigt.

In einem Anfang des Monats in The Lancet veröffentlichten Brief schätzten drei Gesundheitsexperten vorsichtigerweise, dass bis zu 186.000 oder sogar noch mehr Todesfälle auf den derzeitigen Konflikt in Gaza zurückzuführen sein könnten“.

Tod und Vertreibung in Khan Younis

Israelische Panzer rollten am Montag wieder in Khan Younis ein, und bei Artilleriebeschuss und Luftangriffen in den östlichen Gebieten des südlichen Gazastreifens wurden mindestens 70 Palästinenser getötet und 200 verletzt.

Israel hatte fast eine halbe Million Palästinenser in Teilen von Khan Younis aufgefordert, das Gebiet zu verlassen, und „zwang die Bewohner, unter Beschuss zu fliehen“, berichtete Reuters. Ein Überlebender sagte der Nachrichtenagentur, die Situation sei „wie der Jüngste Tag“ mit vielen „Toten und Verwundeten auf den Straßen“.

Neue Evakuierungsbefehle für Khan Younis bedeuten noch mehr Leid und Vertreibung. Die Familien mussten ihre letzten Habseligkeiten zusammenpacken und fliehen, während die Stadt bombardiert wird und sie nirgendwo in Sicherheit sind.

Die Menschen in #Gaza sind erschöpft, leben unter unmenschlichen Bedingungen und sind nirgends sicher. pic.twitter.com/LSYTEBxMRM

– UNRWA (@UNRWA) July 22, 2024

Der Nasser Medical Complex, das größte Krankenhaus im südlichen Gazastreifen, hatte Mühe, den Zustrom von Verletzten zu bewältigen, warnte vor den katastrophalen Bedingungen in der Einrichtung und rief dringend zu Blutspenden auf.

Die neuen israelischen Anordnungen betrafen einen Teil der so genannten „sicheren Zone“, die das Militär einseitig in al-Mawasi ausgerufen hatte, einem Küstengebiet westlich von Khan Younis, in dem sich derzeit rund 1,7 Millionen aus anderen Gebieten des Gazastreifens vertriebene Menschen aufhalten.

Den neuen Evakuierungsanordnungen zufolge beträgt die „sichere Zone“ nun rund 50 Quadratkilometer statt knapp 59 Quadratkilometer, was einer Verkleinerung der Fläche um etwa 15 Prozent entspricht.

Mit Stand vom 22. Juli stehen fast 83 Prozent des Gazastreifens unter Evakuierungsbefehl oder sind vom israelischen Militär als „No-Go-Zonen“ ausgewiesen„, erklärte das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten.

Das Büro fügte hinzu, dass die häufigen Evakuierungsbefehle und die unerbittlichen Feindseligkeiten das Gesundheitssystem des Gazastreifens weiter zerstören und es für die wiederholt vertriebene Bevölkerung immer schwieriger machen, Zugang zu lebenswichtigen Dienstleistungen zu erhalten, insbesondere für Menschen, die an chronischen Krankheiten leiden“.

Für die mehr als 1.500 Patienten, die in Gaza eine Nierendialyse benötigen, stehen nur 60 Dialysegeräte zur Verfügung. „Das hat zur Folge, dass die Patienten nur zwei zweistündige Dialysebehandlungen pro Woche durchführen können, anstatt der erforderlichen drei vierstündigen Behandlungen pro Woche“, so das UN-Büro.

In der Zwischenzeit bieten nur acht teilweise funktionierende Krankenhäuser und vier Feldkrankenhäuser Mütterdienste an. Mehr als 500.000 Frauen im gebärfähigen Alter haben keinen Zugang zu vor- und nachgeburtlicher Betreuung, Familienplanung und Behandlung von sexuell übertragbaren Infektionen“, so das UN-Büro weiter.

Israel verschärft die Abriegelung des nördlichen Gazastreifens

Das UN-Menschenrechtsbüro verurteilte die jüngste Vertreibung von Palästinensern in Khan Younis und erklärte, der neue Evakuierungsbefehl sei im Zusammenhang mit den anhaltenden Angriffen erlassen worden und habe den Zivilisten keine Zeit gelassen, um zu erfahren, welche Gebiete sie verlassen müssten oder wohin sie gehen sollten.

„Der Evakuierungsbefehl betraf auch Teile der Salah al-Din-Straße, die eine der beiden wichtigsten Routen für den Transport und die Verteilung von Hilfsgütern war“, fügte das UN-Büro hinzu, „was die Sorge weckt, dass die Lieferung und Bereitstellung dringend benötigter humanitärer Hilfe weiter eingeschränkt oder verhindert wird.“

Das Büro sagte, dass die angebliche „sichere Zone“ in al-Mawasi „wenig oder gar keine Infrastruktur hat, um die Massen von Zivilisten zu versorgen, die bereits dorthin vertrieben wurden“ und wiederholt israelischem Artilleriebeschuss und Luftangriffen ausgesetzt war.

Am 13. Juli tötete das israelische Militär in al-Mawasi mindestens 90 Palästinenser in einem der tödlichsten Vorfälle im Gazastreifen seit Oktober und gab an, den Militärchef der Hamas, Muhammad Deif, ins Visier zu nehmen.

Israel hatte Anfang des Jahres eine Bodenoffensive in Khan Younis gestartet, die Bewohner aus dem Gebiet vertrieben und große Zerstörungen angerichtet. Damals flohen viele Menschen aus Khan Younis nach Rafah, das Anfang Mai evakuiert wurde.

In der Zwischenzeit eskaliert das israelische Militär seine Angriffe auf alle Aspekte und grundlegenden Elemente des Lebens in den Gouvernements Gaza-Stadt und Nord-Gaza, um sie unbewohnbar zu machen und die Bewohner zu zwingen, in die südlichen Gouvernements zu evakuieren„, erklärte die Menschenrechtsorganisation Euro-Med Human Rights Monitor am Samstag.

Die Gruppe fügte hinzu, dass die israelische Armee am Samstagmorgen im Stadtteil Zarqa im Norden des Gazastreifens das Feuer auf mehrere Frauen eröffnete, die in ihrem Haus kochten und Wasserbehälter füllten. Dabei wurde die 28-jährige Noura al-Sabbagh getötet und mehrere andere verletzt, eine davon lebensgefährlich.

Anfang des Monats, am 2. Juli, wurden 10 Palästinenser, darunter ein Kind und eine behinderte Person, durch israelischen Artilleriebeschuss getötet, als sie sich in al-Zaytoun, südlich von Gaza-Stadt, versammelten, um Wasserbehälter zu füllen.

Und Ende Juni wurden drei Palästinenser getötet, als Israel eine Gruppe von Händlern in der Innenstadt von Gaza-Stadt angriff, wie der Euro-Med Monitor berichtet.

Journalist getötet, UN-Fahrzeuge unter Beschuss genommen

Ebenfalls am Montag traf ein israelischer Luftangriff ein von Journalisten genutztes Zelt auf dem Gelände des Al-Aqsa-Krankenhauses in Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens, wobei ein Journalist getötet und zwei weitere verletzt wurden. Mit diesem tödlichen Angriff stieg die Zahl der seit dem 7. Oktober im Gazastreifen getöteten palästinensischen Journalisten auf 163, wie das Medienbüro der Regierung in dem Gebiet mitteilte.

Am Dienstag wurden zwei von den Vereinten Nationen gekennzeichnete Fahrzeuge mit scharfer Munition besch ossen, während sie an einem Kontrollpunkt im Gazastreifen warteten; es gab keine Verletzten.

„Sie waren unterwegs, um fünf Kinder, darunter ein Baby, mit ihrem Vater zu vereinen“, sagte Adele Khodr, eine Regionaldirektorin des UN-Kinderhilfswerks.

„Dies ist der zweite schießende Vorfall, in den UNICEF-Fahrzeuge im humanitären Einsatz in den letzten 12 Wochen verwickelt waren, und in beiden Fällen hätten die humanitären Folgen schwerwiegend sein können, sowohl für unsere Teams als auch für die Kinder, denen sie helfen“, fügte Khodr hinzu.

Am Sonntag eröffneten israelische Streitkräfte das Feuer auf einen UN-Konvoi, der auf dem Weg nach Gaza-Stadt im Norden war, und durchbohrten ein gepanzertes Fahrzeug mit UNRWA-Sprecherin Louise Wateridge fünf Mal, als es an einem Kontrollpunkt angehalten wurde.

Mehr als 200 UN-Mitarbeiter gehören zu den mindestens 278 Helfern, die seit Oktober in Gaza getötet wurden.

Am Montag wurde ein Gesetzentwurf, der das UNRWA, das UN-Hilfswerk für Palästinaflüchtlinge, zu einer terroristischen Organisation erklärt, in erster Lesung im israelischen Parlament, der Knesset, verabschiedet.

Zwei weitere Gesetzentwürfe, die darauf abzielen, die Arbeit des UNRWA zu behindern, haben bereits die erste von drei Abstimmungen in der Knesset bestanden, bevor sie in das Gesetz aufgenommen werden.

Ich bin mir nicht sicher, wie viele andere Länder eine UN-Organisation durch ein parlamentarisches Gesetz als „terroristische Organisation“ und damit als legitimes militärisches Ziel eingestuft haben. Dies ist auch die Organisation, die die Überlebenden des Gazastreifens am Leben erhält, so dass die völkermörderische Absicht im nationalen Recht verankert wird. https://t.co/QayABaEBVq

– Nicola Perugini (@PeruginiNic) July 22, 2024

Israel versucht seit langem, die Agentur zu schließen, die Millionen palästinensischer Flüchtlinge im Gazastreifen, im Westjordanland, in Jordanien, im Libanon und in Syrien mit regierungsähnlichen Dienstleistungen versorgt.

Mehrere Geberländer haben Ende Januar die Finanzierung des UNRWA eingestellt, nachdem Israel unbegründete Behauptungen aufgestellt hatte, dass eine Handvoll seiner Mitarbeiter in Gaza in den von der Hamas angeführten Angriff vom 7. Oktober verwickelt war.

Francesca Albanese, die UN-Sonderberichterstatterin für das Westjordanland und den Gazastreifen, warnte damals, dass Länder, die dem UNRWA die Mittel entziehen, damit gegen die Völkermordkonvention verstoßen könnten.

Jemen

Während einige Länder dem UNRWA, der Organisation mit der größten humanitären Präsenz im Gazastreifen, die Mittel gestrichen haben, haben Gruppen im Jemen und im Libanon in ihrer Unterstützung für das palästinensische Volk und den Widerstand den Druck auf Israel erhöht.

Am Sonntag erklärte Israel, es habe eine Rakete abgeschossen, die aus dem Jemen abgefeuert worden sei, wo die Ansarullah, die Widerstandsgruppe, die auch als Houthis bekannt ist, nach eigenen Angaben mehrere Geschosse auf die Hafenstadt Eilat abgefeuert habe.

Israel hat am Samstag die jemenitische Hafenstadt al-Hudayda bombardiert, wobei sechs Menschen, allesamt angeblich Zivilisten, getötet und Dutzende weitere verletzt wurden, nachdem eine von der Ansarullah am Freitag abgeschossene Drohne ein Gebäude in Tel Aviv getroffen und einen Menschen getötet hatte.

Das Durchbrechen der israelischen Luftabwehr und der Einschlag im Herzen von Tel Aviv ist ein großer Erfolg für die jemenitischen Streitkräfte und eine schwere Niederlage für Israel. Es war eine Erinnerung daran, dass die Fähigkeiten der libanesischen Widerstandsgruppe Hisbollah wahrscheinlich weitaus tödlicher sind, wenn eine Drohne, die aus einer Entfernung von rund 1.400 Meilen abgefeuert wird, unbemerkt Israels Wirtschaftsmetropole angreifen kann.

Der Austausch von Angriffen stellt eine Eskalation der regionalen Auswirkungen der israelischen Militäroffensive im Gazastreifen dar.

Seit Monaten hält die Ansarullah eine Seeblockade aufrecht, die den Welthandel unterbricht, um Israel unter Druck zu setzen, den Völkermord in Gaza zu beenden.

Die USA hatten als Reaktion auf die Blockade des Roten Meeres Angriffe auf Jemen gestartet, aber der israelische Angriff ist der erste direkte Schlag Tel Avivs gegen Ansar Allah.

Der jemenitische Angriff auf Tel Aviv erfolgte, nachdem die Hisbollah zugesagt hatte, die militärische Abschreckung gegen Israel zu verstärken.

In einer Rede zum jährlichen schiitischen Aschura-Gedenktag drohte Hasan Nasrallah, der Generalsekretär der Hisbollah, mit Angriffen auf Gebiete, die tiefer in Israel liegen als bisher.

„Wenn israelische Panzer in den Libanon kommen, werden sie nicht nur einen Mangel an Panzern haben, sondern überhaupt keine Panzer mehr“, sagte Nasrallah.

Nach den tagelangen tödlichen Angriffen im Südlibanon erklärte Nasrallah, dass die Hisbollah, die ihre Reaktion bisher sorgfältig kalibriert hat, um eine vollständige militärische Konfrontation mit Israel zu vermeiden, bei einer Fortsetzung der Angriffe energischer als in der Vergangenheit reagieren werde.

„Die Raketen des Widerstands werden neue israelische Siedlungen ins Visier nehmen, die bisher nicht angegriffen wurden“, sagte er.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres zeigte sich „zutiefst besorgt über das Risiko einer weiteren Eskalation in der Region und fordert weiterhin alle auf, äußerste Zurückhaltung zu üben“, erklärte das Büro seines Sondergesandten für den Jemen nach dem Schusswechsel zwischen Israel und der Ansarullah.

Amal Saad, ein Experte für die Hisbollah, stellte jedoch fest, dass die Houthis – wie die Ansarullah auch genannt werden – „nicht in der gleichen Weise eingeschränkt sind wie andere Akteure der Widerstandsachse und sich auch nicht an die gleichen Einsatzregeln oder roten Linien halten wie der Iran oder die Hisbollah“.

„Ihr Vergeltungsschlag wird sich möglicherweise gegen nicht-militärische Einrichtungen in Israel richten, was Israels heutige Angriffe auf zivile Infrastrukturen widerspiegelt“, sagte sie am Samstag.

Israelische Gefangene für tot erklärt

Am Montag erklärte Israel zwei Israelis, darunter einen polnischen Staatsbürger mit doppelter Staatsangehörigkeit, für tot, die während der Militäroperation der Hamas am 7. Oktober gefangen genommen worden waren und seitdem im Gazastreifen festgehalten werden.

Israelische Medien berichteten, dass die wahrscheinlichste Todesursache ein israelischer Bombenangriff ist.

Man geht davon aus, dass sich noch etwa 120 Gefangene im Gazastreifen aufhalten, nachdem etwa 100 während einer einwöchigen Waffenruhe und eines Gefangenenaustauschs im November freigelassen worden waren.

Etwa ein Drittel der in Gaza verbliebenen Gefangenen wurde von Israel in Abwesenheit für tot erklärt.

Netanjahu traf sich am Montag in Washington mit den Familien der in Gaza festgehaltenen Israelis und sagte ihnen, dass „die Bedingungen für ihre Freilassung reifen, aus dem einfachen Grund, dass wir sehr, sehr starken Druck auf die Hamas ausüben“.

Der Times of Israelzufolge „deutete Netanjahu an, dass er gerne mehr Zeit hätte, um die Hamas weiter unter Druck zu setzen, um Israels Verhandlungsposition zu verbessern.“

Das ist so zu verstehen, dass Netanjahu mehr Zeit haben möchte, um palästinensische Zivilisten zu massakrieren, wenn kein Sieg auf dem Schlachtfeld errungen wird, um den Druck auf die Hamas zu maximieren, die Garantien verlangt, dass ein Waffenstillstand und der Austausch von Gefangenen zu einem dauerhaften Waffenstillstand führen würde – Bedingungen, die der israelische Premierminister ablehnt.

Mati Dancyg, der Sohn eines der israelischen Männer, die am Montag in Abwesenheit für tot erklärt wurden, sagte, dass sein Vater Alex „nicht einfach nur gestorben ist – er starb im Namen von [Benjamin] Netanjahus Regierung der Zerstörung“.

Dancyg beschuldigte Netanjahu, „jede Chance auf eine Einigung“ zu sabotieren, um „seine verrottete Regierung zu retten“, und fügte hinzu, dass „das Opfern der Geiseln aus politischen Motiven ein viel, viel größeres Versagen ist als das Versagen des 7. Oktober“.

Noa Argamani – eine israelische Frau, die zusammen mit drei anderen Gefangenen bei einer Razzia, bei der mindestens 274 Palästinenser getötet wurden, vom israelischen Militär befreit wurde – sagte Netanjahu während eines Treffens am Montag, dass die im Gazastreifen verbliebenen Geiseln „so schnell wie möglich nach Hause gebracht werden müssen, bevor es zu spät ist“.

Berichten zufolge sagte sie dem israelischen Premierminister: „Der härteste Moment, den ich in der Gefangenschaft hatte, war, als ich Radio hörte und hörte, dass Sie sagten, der Krieg werde lang sein.

„Ich dachte: ‚Ich komme hier nicht mehr raus.‘ Das war ein Wendepunkt für mich„, sagte sie nach Angaben israelischer Medien.

Während Netanjahu diese Woche mit US-Präsident Joe Biden zusammentreffen soll und eine Delegation aus Tel Aviv am Mittwochabend in Kairo eintreffen soll, um die Gespräche wieder aufzunehmen, sagte ein ranghoher Hamas-Beamter, dass der israelische Premierminister „immer noch eine Verzögerungstaktik verfolgt und Delegationen nur schickt, um die Wut der Familien der israelischen Gefangenen zu besänftigen.“

Übersetzt mit deepl.com

