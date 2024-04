Columbia disciplined professors over Gaza views Columbia University’s president told a GOP-led congressional committee that the school had disciplined multiple professors over their views on Gaza. The hearing came as campuses across the country has been escalating attacks on Palestine activism.

Minouche Shafik, Präsidentin der Columbia University, sagt vor dem Ausschuss für Bildung und Arbeit des Repräsentantenhauses aus. 17. April 2024 (Abgeordneter Stefaniks YouTube-Konto)

Präsidentin der Columbia University erklärt dem Kongress, dass die Schule Professoren wegen ihrer Ansichten über Gaza diszipliniert hat

Von Michael Arria

18. April 2024

Die Präsidentin der Columbia University, Minouche Shafik, war die jüngste Hochschulleiterin, die vom republikanisch geführten Ausschuss des Repräsentantenhauses für Bildung und Arbeitskräfte befragt wurde. Ihre Aussage erfolgt inmitten von Verhaftungen, Suspendierungen und Ausschlüssen von Studenten wegen der Organisation von Palästina.

Die Präsidentin der Columbia University sagt, dass die Schule Professoren wegen ihrer Ansichten über Palästina diszipliniert und entlassen hat.

Am Mittwoch wurde Präsident Minouche Shafik als jüngste Führungskraft der Universität vom republikanisch geführten Ausschuss für Bildung und Arbeit ins Kreuzverhör genommen. Die Untersuchung konzentriert sich vorgeblich auf Antisemitismus an Hochschulen, hat sich aber fast ausschließlich auf die Kontrolle von pro-palästinensischem Aktivismus konzentriert.

„Antisemitismus hat auf unserem Campus nichts zu suchen, und ich habe mich persönlich verpflichtet, alles zu tun, was ich kann, um ihm direkt entgegenzutreten“, sagte Shafik vor dem Ausschuss. „Israel wurde von Hamas-Terroristen brutal angegriffen, und es wurde sehr schnell klar, dass diese schrecklichen Ereignisse auf unserem Campus Angst und Schrecken verbreiten würden.“

Im Laufe der Anhörung wurde Shafik zu bestimmten Professoren befragt. Die Abgeordnete Elise Stefanik (R-NY) fragte nach Mohamed Abdo, der für das Frühjahrssemester 2024 als Gastwissenschaftler an der Schule eingestellt wurde. Am 11. Oktober veröffentlichte Abdo einen Beitrag in den sozialen Medien, in dem er sich mit der Hamas solidarisierte.

„Ihm wurde gekündigt“, versicherte Shafik Stefanik. „Er wird nie wieder an der Columbia unterrichten, und das wird in seiner Akte vermerkt werden“, fügte sie hinzu.

Der Abgeordnete Tim Walberg (R-MI) war eines der Ausschussmitglieder, die Shafik zu Dr. Joseph Massad, einem Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University, befragt hatten.

Massad war im Oktober letzten Jahres in die Kritik geraten, nachdem er einen Aufsatz bei Electronic Intifada veröffentlicht hatte, in dem er sich auf den „innovativen palästinensischen Widerstand“ bezog. Walberg wollte wissen, ob Massad wegen solcher Äußerungen mit Konsequenzen zu rechnen habe.

Shafik sagte, man habe mit Massad „gesprochen“ und ihn wegen seiner Äußerungen aus einem akademischen Prüfungsausschuss ausgeschlossen. Er bestätigte, dass er derzeit Teil einer umfassenderen Untersuchung sei, an der auch Katherine Franke beteiligt sei, eine Rechtsprofessorin an der Columbia University, die gesagt habe, IDF-Soldaten sollten nicht auf dem Campus sein.

Pro-Palästina-Studenten sind seit letztem Herbst mit einer Welle der Unterdrückung auf dem Campus der Columbia konfrontiert, aber Shafiks Äußerungen fallen mit einem aggressiveren Durchgreifen gegen Aktivismus an der Schule zusammen.

Anfang dieses Monats wurden vier Studenten suspendiert und aus dem Wohnheim verwiesen, weil sie eine Palästina-Veranstaltung auf dem Campus organisiert hatten.

Die Veranstaltung mit dem Titel „Resistance 101“ fand am 24. März statt, an der auch der palästinensische Aktivist Khaled Barakat teilnahm. Barakat wurde beschuldigt, Mitglied der Volksfront zur Befreiung Palästinas zu sein, die von der Regierung der Vereinigten Staaten als terroristische Organisation eingestuft wird. Barakat bestreitet jede Verbindung zu dieser Gruppe.

Die Schule hat nicht nur die an der Organisation beteiligten Studenten suspendiert, sondern auch die örtlichen Strafverfolgungsbehörden kontaktiert und eine Untersuchung des Treffens durch eine externe Firma eingeleitet.

„Ich bin mir bewusst, dass unser Campus durch den Krieg zwischen Israel und der Hamas zutiefst erschüttert wurde, der am 7. Oktober mit dem schrecklichen Terroranschlag der Hamas in Israel begann und sich nun als humanitäre Krise in Gaza entfaltet“, sagte Shafik in einer Erklärung zur Reaktion der Schule. „Ich bin nicht Universitätspräsident geworden, um Studenten zu bestrafen. Gleichzeitig müssen Aktionen wie diese auf unserem Campus Konsequenzen haben. Dass ich jemals Folgendes erklären müsste, ist an sich schon überraschend, aber ich möchte klarstellen, dass es für jedes Mitglied dieser Gemeinschaft absolut inakzeptabel ist, die Anwendung von Terror oder Gewalt zu fördern.“

Columbia ist nicht die einzige Hochschule, die in den letzten Wochen harte Maßnahmen gegen studentische Aktivisten ergriffen hat.

Die Vanderbilt University hat gerade drei Studenten ausgeschlossen, einen suspendiert und 22 von ihnen mit disziplinarischen Bewährungsauflagen belegt. Diese Maßnahmen erfolgten als Reaktion auf eine Sitzblockade in der Kirkland Hall der Universität, die organisiert wurde, weil die Verwaltung eine Abstimmung über eine Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsresolution (BDS), die von der Studentenregierung vorgeschlagen worden war, abgesagt hatte.

„Dieses jüngste Vorgehen an der Vanderbilt geht auf Anfang des Jahres zurück, als die Studenten mehr als 600 Unterschriften für ein campusweites Referendum über Desinvestition sammelten (dreimal so viele wie erforderlich), aber die Verwaltung zog die Maßnahme plötzlich und einseitig von der Abstimmung zurück“, erklärte der Anwalt von Palestine Legal, Tori Porell, gegenüber Mondoweiss. „Die Studenten hatten fleißig versucht, ihre Ziele über die offiziellen und sanktionierten Kanäle zu verfolgen, aber als sie von der Verwaltung daran gehindert wurden, ergriffen sie andere Maßnahmen.“

„Indem man nun Dutzende von Studenten mit belastenden Disziplinarverfahren fesselt, werden die Studenten effektiv daran gehindert, ihr ursprüngliches Ziel zu verfolgen“, fuhr sie fort. „Die Studenten an der Vanderbilt waren sehr zuversichtlich, dass ihre Resolution durchkommen würde, aber jetzt wird ihre Energie anderweitig verwendet, was genau das ist, was die Universität will. Da die Unterstützung für BDS-Resolutionen an den Universitäten im ganzen Land zunimmt, denke ich, dass die Universitätsverwaltungen zu immer härteren Strafen greifen, um die Flut der studentischen Organisierung einzudämmen.“

Die Präsidentin des Pomona College, Gabi Starr, rief die Bereitschaftspolizei in die Schule, nachdem Studenten ihr Büro im Rahmen eines Sit-in für Divestment besetzt hatten. Das Claremont Consortium Faculty for Justice in Palestine gab eine Erklärung zu dieser Entwicklung ab.

„Die Aufgabe einer geisteswissenschaftlichen Hochschule ist es, die Fähigkeit unserer Studenten zu kritischem Denken zu fördern, ihnen zu helfen, die Funktionsweise von Macht zu verstehen, ihnen Werkzeuge an die Hand zu geben, um Systeme der Unterdrückung in Frage zu stellen, und sie zu befähigen, sich zu den wichtigen Themen des Tages zu äußern“, heißt es darin. „Die Gewalt, mit der die Hochschule gegen gewaltlosen Protest vorgeht, widerspricht diesen Werten und kriminalisiert die geschützten Rechte der Studierenden auf Meinungsäußerung und Protest. Durch den Einsatz militarisierter Polizeikräfte hat das College außerdem bereits marginalisierte Studenten einem ernsthaften und völlig unnötigen Risiko ausgesetzt – insbesondere Schwarze Studenten und andere farbige Studenten, die unverhältnismäßig stark von Polizeibrutalität und Inhaftierung betroffen sind.“

Diese zunehmend aggressiven Taktiken scheinen den studentischen Aktivismus und die Unterstützung für Palästina nicht zu beeinträchtigen.

Im Vorfeld von Shafiks Anhörung hat die Gruppe Columbia University Apartheid Divest ein Gaza-Solidaritätslager auf dem Hauptplatz der Schule organisiert. Auf Twitter brachte die Abgeordnete Ilhan Omar (D-MN) ihre Unterstützung für die Studenten zum Ausdruck.

„Columbia hatte schon immer eine unglaubliche Geschichte von Studenten, die für eine gerechtere Welt kämpfen, und es ist gut zu sehen, dass diese Tradition fortgesetzt wird“, schrieb sie. „Da die NYPD die jungen Aktivisten umzingelt, hoffe ich, dass ihre Anliegen von der Schulverwaltung gehört werden und sie nicht kriminalisiert werden. In Solidarität.“

Der Ausschuss für Bildung und Arbeit des Repräsentantenhauses hat Untersuchungen zum Thema Antisemitismus an mehreren Schulen eingeleitet und wird in den kommenden Wochen weitere Schulleiter zum Thema Israel befragen.

Diese Untersuchungen haben weniger mit Antisemitismus zu tun als vielmehr mit dem Versuch der extremen Rechten, einen der wenigen verbliebenen Orte zu kontrollieren, an dem sich abweichende Meinungen und fortschrittliche Ideen entfalten können“, sagte David Palumbo-Liu, Professor an der Stanford University und Mitbegründer der Stanford Faculty for Justice in Palestine, gegenüber Mondoweiss. „Politiker, die von konservativen Think Tanks unterstützt werden, können keine Gedanken- oder Meinungsvielfalt dulden. Je repressiver sie sind, desto mehr stärken sie die Argumente gegen sie, in Bezug auf Palästina, auf reproduktive Rechte und Sexualität, auf Rasse und Klasse.

„Letztendlich haben sie bereits verloren. Und Universitätsverwaltungen, die vor diesen Erpressungsversuchen kapitulieren, sehen einfach schwach und ahnungslos aus. Es ist an der Zeit, sich gegen diese McCarthy-Taktiken zu wehren und den Studenten und Lehrkräften beizustehen, anstatt sie zu verraten.“

Übersetzt mit deepl.com

