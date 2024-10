https://english.almayadeen.net/news/politics/pro-palestine-ngo-accuses-france-of-complicity-in-gaza-genoc



Pro-palästinensische NGO beschuldigt Frankreich der Mittäterschaft am Völkermord in Gaza

19. Oktober 2024



Europalestine hat dem Internationalen Gerichtshof Beweise vorgelegt, die belegen, dass Frankreich unter der Führung von Emmanuel Macron am israelischen Völkermord in Gaza beteiligt ist.

Europalestine hat dem Internationalen Gerichtshof (IGH) einen 27-seitigen Bericht geschickt, in dem die Mitschuld Frankreichs durch seine diplomatische, militärische und wirtschaftliche Unterstützung der israelischen Besatzung seit Oktober 2023 erklärt wird, so Mitbegründerin Olivia Zemor.

Bei mehreren Gelegenheiten und Demonstrationen warf die Organisation Frankreich sogar vor, den israelischen Völkermord in Gaza zu fördern.

Mitbegründer Nicholas Shahshahani brachte Beweise zur Untermauerung des Berichts von Europalestine vor und nannte als Beispiel den Einsatz von Präsident Emmanuel Macron für eine internationale Militärkoalition zur Bekämpfung des palästinensischen Widerstands nach der Operation Al-Aqsa Flood.

Darüber hinaus hat die französische Regierung wiederholt bestätigt, dass französische Staatsbürger, die in den israelischen Besatzungstruppen dienen, nicht wegen Kämpfen in Gaza und im Libanon, wo „möglicherweise Kriegsverbrechen begangen wurden“, strafrechtlich verfolgt werden.

Macron bestritt kürzlich, dass Frankreich „Israel“ mit Waffen beliefert, die in Gaza eingesetzt werden. Europalestine und andere Vereinigungen kritisieren jedoch weiterhin die Regierung und den Westen für ihre Untätigkeit und Nachlässigkeit, den Krieg gegen Gaza zu beenden, obwohl der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen einen sofortigen Waffenstillstand fordert.

Die französische Politik ist deutlich gespalten und konzentriert sich auf den Völkermord in Gaza, wobei der linke Flügel Parolen und Forderungen wiederholt, die bei pro-palästinensischen Kundgebungen stark vertreten sind, und sie nutzt, um Macron und seine Regierungskoalition zu stürzen.

In diesem Zusammenhang sagte Shahshahani: „Die Palästina-Frage ist eine Weltfrage. Sie ist universell, und es ist sinnvoll, dass einige politische Parteien, La France Insoumise von Mélenchon zum Beispiel, darauf bestehen, wo immer sie können, das heißt auch im französischen Parlament, die Rechte des palästinensischen Volkes zu verteidigen.“

Die linke Oppositionspartei verwendet regelmäßig das Wort ‚Völkermord‘, um die israelischen Massaker an Palästinensern im Gazastreifen zu beschreiben.

Obwohl NGOs, Oppositionsparteien und Politiker erklären, dass in Gaza ein Völkermord stattfindet, und sich für die Anerkennung eines palästinensischen Staates sowie für Sanktionen und ein Waffenembargo gegen „Israel“ einsetzen, gibt es kaum Anzeichen dafür, dass Frankreich oder andere westliche Nationen auf diese Forderungen reagieren werden.

„Diplomatische Rebellion“ gegen Macrons pro-israelische Voreingenommenheit

Im vergangenen November rebellierte eine Gruppe von zehn französischen Botschaftern in arabischen Ländern offen gegen Präsident Macrons vermeintliche Hinwendung zu einer „pro-israelischen Haltung“, indem sie gemeinsam eine an den Präsidenten gerichtete Mitteilung verfassten und unterzeichneten, wie die französische Zeitung Le Figaro berichtete.

In dem von etwa zehn französischen Botschaftern unterzeichneten Memorandum wurde Macrons Abkehr von „Frankreichs historisch ausgewogener Haltung im israelisch-palästinensischen Konflikt“ kritisiert.

Die Botschafter betrachteten diese Abweichung als beispiellos in der modernen französischen Diplomatiegeschichte mit der arabischen Welt. Das Dokument, das von einem Diplomaten in Paris eingesehen wurde, war an das Außenministerium gerichtet und wurde anschließend an den Elysée-Palast geschickt, was möglicherweise auf eine diplomatische Rebellion hindeutet.

Die Botschafter betonten, dass Frankreichs pro-israelische Haltung im andauernden Krieg gegen Gaza der „historisch ausgewogenen Position“ ihres Landes widerspricht.

„Unsere Gesprächspartner haben das Gefühl, dass wir uns selbst verraten; sie glauben, dass unsere auf Humanismus basierende Rede im Widerspruch zu unserem neuen Ansatz steht“, heißt es in der Notiz laut der Zeitung.

Dies geschah, nachdem Macron seine unerschütterliche Unterstützung für die israelische Besatzung gezeigt hatte. Bei einem Besuch in Tel Aviv wiederholte er seine Aussagen zum ‚Recht des jüdischen Staates, sich zu verteidigen‘, ohne ein einziges israelisches Massaker oder Kriegsverbrechen zu erwähnen.

Obwohl er einen Waffenstillstand im Libanon und im Gazastreifen forderte und gleichzeitig eine härtere Haltung gegenüber „Israel“ einnahm, hat Frankreich keine nennenswerten Anstrengungen unternommen, um die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen oder den Libanon zu stoppen.

Stattdessen bekräftigt er weiterhin das Recht „Israels“, sich zu „verteidigen“, und verlängert die Unterstützung des Landes für die Besatzung.

