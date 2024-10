„Samidoun, das palästinensische Solidaritätsnetzwerk für Gefangene“!!!!!!

https://www.btselem.org/statistics/detainees_and_prisoners



„Bundesinnenministerin Faeser hat die Betätigung der radikal-islamistischen Terrororganisation Hamas und des palästinensischen Netzwerks Samidoun in Deutschland verboten. Samidoun werde zudem aufgelöst, kündigte Faeser an.“

https://mondoweiss.net/2024/10/samidouns-coordinator-speaks-out-on-the-us-and-canadas-targeting-of-the-group/



Der Koordinator von Samidoun äußert sich zu den Angriffen der USA und Kanadas auf die Gruppe

Von Michael Arria

18. Oktober 2024

„Das wird uns nur noch mehr Mut und Kraft geben“, sagt Mohammed Khatib von Samidoun

Dutzende Demonstranten der Organisation Samidoun versammeln sich am 15. April 2023 vor dem Mülheimer Bahnhof in Köln, Deutschland, um des Tages der palästinensischen Gefangenen zu gedenken. (Foto: © Ying Tang/NurPhoto via ZUMA Press APAimages)

Am 15. Oktober gab das US-Finanzministerium eine gemeinsame Aktion mit der kanadischen Regierung bekannt, die sich gegen das Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network richtet. Die USA verhängten Sanktionen gegen die Organisation und Kanada führte die Gruppe als terroristische Vereinigung.

In der Pressemitteilung des Finanzministeriums wird Samidoun als „Schein-Wohltätigkeitsorganisation“ bezeichnet und beschuldigt, Spenden für die Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP) zu sammeln, eine säkulare marxistisch-leninistische palästinensische politische Partei, die vom Außenministerium als terroristische Organisation eingestuft wurde.

„Samidoun ist besonders ins Visier geraten, weil wir die palästinensische Gefangenenbewegung und das Recht des palästinensischen Volkes auf Widerstand politisch und lautstark unterstützen“, heißt es in einer Stellungnahme der Gruppe als Reaktion auf die Entwicklung. “Während die USA und Kanada zwei der größten materiellen Unterstützer Israels mit Waffen und Geld sind und die palästinensische Bewegung in ihren eigenen Ländern unterdrücken, haben ihre offiziellen Außenposten im Ausland häufig versucht, die palästinensische Politik durch an Bedingungen geknüpfte Finanzierungen und ähnliche koloniale Unternehmungen zu beeinflussen und zu lenken.“ Weiterlesen bei mondoweiss.net

