https://www.commondreams.org/news/israel-attacks-olive-farmers

Palästinenser nehmen an der Beerdigung der 59-jährigen Hanan Abu Salameh teil, die laut Augenzeugenberichten am 17. Oktober 2024 von israelischen Streitkräften bei der Olivenernte in der Nähe von Faqqua, Dschenin, im illegal besetzten Westjordanland von Palästina in den Rücken geschossen wurde.

(Foto: Nedal Eshtayah/Anadolu via Getty Images)

Die Ermordung einer Olivenpflückerin unterstreicht den „kriegsähnlichen“ Angriff Israels auf Olivenbauern im Westjordanland

Von Brett Wilkins

18. Oktober 2024

„Die Olivensaison ist für das palästinensische Volk zu einer Tötungssaison geworden, sei es durch die israelische Armee oder durch bewaffnete Siedler“, sagte ein Beobachter.

Die Tötung einer 59-jährigen Frau, die Augenzeugen zufolge am Donnerstag von einem Mitglied der Streitkräfte Israels in den Rücken geschossen wurde, während sie auf ihrem Land im Westjordanland Oliven erntete, machte deutlich, was ein Beamter der Vereinten Nationen als „kriegsähnlichen“ Angriff israelischer Soldaten und Siedler in den illegal besetzten palästinensischen Gebieten bezeichnete.

Hanan Abu Salameh arbeitete mit Verwandten im Olivenhain ihrer Familie im Dorf Faqqua, östlich von Dschenin im nördlichen Westjordanland, als israelische Soldaten, die an der nahe gelegenen Trennmauer entlang der israelischen Grenze stationiert waren, das Feuer auf sie eröffneten, sagte Faris Abu Salameh, der Sohn der getöteten Frau, gegenüber Middle East Eye.

Abu Salameh, der mit ansehen musste, wie seine Mutter erschossen wurde, sagte, dass seine Familie und andere Dorfbewohner von den israelischen Besatzungsbehörden die Erlaubnis hatten, auf ihrem Land Oliven zu ernten, solange sie mindestens 100 Meter von der Mauer entfernt blieben.

„Wir waren viel weiter von der Mauer entfernt“, sagte er. “Plötzlich fingen sie an, wahllos zu schießen. Wir packten unsere Sachen zusammen, um zu gehen, und entfernten uns. Mein Vater schwenkte seinen weißen Hut in der Luft, in der Hoffnung, dass sie aufhören würden. Sie schossen ihr in den Rücken, als wir vor den Schüssen flohen.“

Die israelischen Verteidigungskräfte (IDF) gaben am Freitag bekannt, dass sie eine stellvertretende Kommandeurin des Bataillons, in dem der Soldat diente, der Abu Salameh angeblich erschossen hat, vom Dienst suspendiert haben.

„Die Militärpolizei hat eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet“, teilte die IDF in einer Erklärung mit. “Die Kommandeurin der Truppe zum Zeitpunkt des Vorfalls wurde bis zum Abschluss der Ermittlungen von ihrer Position suspendiert.“

Das Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) gab an, dass es Berichte erhalten habe, wonach Siedler allein in diesem Monat 32 Angriffe auf Palästinenser und ihr Eigentum, darunter auch Farmen, verübt hätten. Die Agentur gab außerdem an, dass etwa 600 Olivenbäume – die 10 Jahre oder länger brauchen, um ausgewachsen zu sein – von israelischen Siedlerkolonisten zerstört, gestohlen oder mutwillig beschädigt wurden.

„Es ist, offen gesagt, sehr besorgniserregend, dass es nicht nur Angriffe auf Menschen gibt, sondern auch auf ihre Olivenhaine“, sagte OCHA-Sprecher Jens Laerke am Freitag auf einer Pressekonferenz in Genf. “Die Olivenernte ist eine wirtschaftliche Lebensader für Zehntausende palästinensische Familien im Westjordanland.“

Laut dem palästinensischen Bauernverband sind Oliven das wichtigste landwirtschaftliche Produkt im Westjordanland. Schätzungsweise ein Viertel bis ein Drittel der Bevölkerung des Westjordanlands arbeitet mit Olivenbäumen und den daraus gewonnenen Produkten, darunter Öl und Seife. Die israelischen Besatzungstruppen haben den Zugang der Palästinenser zu ihrem eigenen Land stark und systematisch eingeschränkt, was zu schweren wirtschaftlichen Verlusten führt.

„Die israelischen Streitkräfte wenden im Westjordanland tödliche, kriegsähnliche Taktiken an, was zu ernsthaften Bedenken hinsichtlich der übermäßigen Anwendung von Gewalt führt und die humanitären Bedürfnisse der Menschen verschärft“, fügte Laerke hinzu.

Die israelischen Angriffe auf Olivenbauern begannen am ersten Tag der diesjährigen Erntesaison Anfang dieses Monats, als Dutzende maskierte Siedler mindestens 11 Palästinenser, darunter Frauen und Kinder, verletzten. Siedler, darunter Mitglieder der gewalttätigen Extremistengruppe Hilltop Youth, haben Palästinensern im Westjordanland auch Land gestohlen.

Die Vereinigten Staaten und andere Nationen haben Sanktionen gegen eine Handvoll der gewalttätigsten israelischen Siedler verhängt, nachdem es zu mehreren tödlichen Pogromen gekommen war, bei denen IDF-Truppen die Angreifer beschützten und sich manchmal ihnen anschlossen.

Die USA sind jedoch auch Israels wichtigster internationaler Unterstützer und stellen dem wichtigsten Verbündeten im Nahen Osten zig Milliarden Dollar an Militärhilfe und diplomatischem Schutz zur Verfügung, einschließlich Vetos gegen mehrere Waffenstillstandsresolutionen des UN-Sicherheitsrats.

Dies, obwohl Israel wegen Völkermordes vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) steht, wegen seines Verhaltens in einem Vernichtungskrieg, der mehr als 150.000 Palästinenser im Gazastreifen getötet, verstümmelt oder vermisst und Millionen weitere gewaltsam vertrieben, obdachlos, verhungert und krank gemacht hat.

Im Westjordanland wurden nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Ramallah seit letztem Oktober mehr als 750 Palästinenser von israelischen Soldaten und Siedlern getötet und Tausende weitere verwundet. Im gleichen Zeitraum wurden mehr als 40 israelische Soldaten und Zivilisten von Palästinensern getötet, die sich gegen das wehren, was David Ben-Gurion, der erste israelische Premierminister, in den 1930er Jahren als „Usurpation“ ihres Landes durch jüdische Kolonisatoren anerkannt hat.

„Das Westjordanland ist palästinensisches Land“, erklärte die in Kalifornien ansässige Interessenvertretung Institute For Middle East Understanding (IMEU) am Freitag in den sozialen Medien. “Israelische Soldaten haben kein Recht, sich dort aufzuhalten, dennoch dringen sie unerbittlich in palästinensische Dörfer und Städte ein und töten und vertreiben diejenigen, die dort rechtmäßig leben.“

Mehr als 700.000 Israelis leben in über 140 Siedlungen im besetzten Westjordanland. Nach internationalem Recht, einschließlich der Vierten Genfer Konvention, sind sowohl die 57-jährige Besetzung Palästinas durch Israel als auch seine Siedlungen illegal. Im Juli gab der Internationale Gerichtshof ein Gutachten heraus, in dem er feststellte, dass die israelische Besatzung eine illegale Form der Apartheid darstellt, die sofort beendet werden muss.

„Die Biden-Regierung ist nach US-amerikanischem und internationalem Recht verpflichtet, die Waffenlieferungen an Israel einzustellen, da das Land seine Gewalt in Gaza, im Westjordanland und im Libanon fortsetzt“, fügte IMEU hinzu. “Jede Waffe, die die USA bereitstellen, ermöglicht es Israel, mehr Zivilisten zu töten und diese Verwüstung zu verlängern.“

Übersetzt mit Deepl.com

