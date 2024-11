Krieg und Frieden



Protest gegen Israels Verbrechen, Zürich, 26. Oktober 2024



„Ein Mensch, der ein Mensch ist, kann nicht schweigen, zu dem was geschieht“



Rede von Markus Heizmann

Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, die Menschen in Gaza, Palästina und im Libanon sehen sich mit einer Katastrophe konfrontiert, die in der Geschichte der Menschheit ihresgleichen sucht. Die menschlichen Opfer der zionistischen Aggression lassen sich nicht mehr zählen. Am 10. Juli dieses Jahres veröffentlichte die renommierte wissenschaftliche Zeitschrift «The Lancet» einen Artikel unter dem Titel «Zählung der Toten in Gaza: schwierig, aber wichtig». (1) Die Autoren nennen in diesem Artikel die Zahl von 186.000 Todesopfern. Damit sind alle Opfer des zionistischen Massenmordes gemeint, auch diejenigen, die nicht direkt im Bomben- oder Kugelhagel ermordet wurden, sondern auch die, welche an den Folgeschäden starben, weil ihnen zum Beispiel die notwendige medizinische Versorgung, Lebensmittel oder Trinkwasser verweigert werden.

Dies ist eine Erhebung vom Juli dieses Jahres. Inzwischen, Ende Oktober, dauern die Angriffe der Zionisten gegen die Bevölkerung des Gazastreifens unvermindert an. Dementsprechend höher dürfte also die Zahl der Opfer sein, und sie betrifft allein den Gazastreifen. Hinzu kommen aber die Angriffe gegen die Zivilbevölkerung in Palästina, im so genannten Westjordanland, Angriffe gegen die Bevölkerung des Libanon, Angriffe gegen die Bevölkerung Syriens und die hinterhältigen Morde gegen die Exponenten und die Anführer des Widerstandes, geplant und ausgeführt durch die zionistischen Geheimdienste.

Vergessen wir nicht die übrigen Schäden: Schwere Traumata, Mütter, die nicht imstande sind, ihre Kinder zu stillen, durch die täglichen Aggressionen psychisch erkrankte Menschen, Schäden an der Infrastruktur, irreparable Zerstörung von Kulturgut. Mit anderen Worten: Die Zionisten begehen in dem Moment, da wir hier in Solidarität mit dem palästinensischen Volk stehen, einen Genozid, sie begehen täglich und stündlich Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Dies ist die Tragödie in der arabischen Welt. Diese Tragödie, dieses tägliche Morden haben natürlich die zionistischen Armeen zu verantworten. Indes ist es auch eine Tatsache, dass kein einziger israelischer Herrscher – angefangen bei Ben Gurion bis hin zu Netanjahu – seine Mordkampagnen hätte starten können ohne die westliche Unterstützung.

Und damit hätten wir auch schon das eigentlich Entscheidende des israelischen Staates erfasst: Israel ist die militärische Bastion der westlichen, imperialen Mächte im arabischen Raum. Israel ist nicht «die sichere Heimstätte für verfolgte Juden», wie dies von den Zionisten immer wieder behauptet wird. Das Jahrtausende alte friedliche Zusammenleben von Juden, Moslems und Christen wurde und wird durch den Zionismus zerstört.

Die Zionisten und die Imperialisten versuchen die Geschichte zionistisch umzudeuten. Der Begriff für diese zionistische Propaganda lautet «Hasbara». «Hasbara» wird vom israelischen Regime und seinen Anhängern vor allem verwendet, um Israels Schandtaten vor der Welt medial zu verschleiern. Auf Schritt und Tritt sind wir, wenn es um die zionistischen Aggressionen geht, mit Hasbara konfrontiert. Konsumieren wir zum Beispiel die aktuellen Meldungen zu Gaza, Libanon und Iran, wird der Eindruck vermittelt, alles habe mit dem 7. Oktober 2023 begonnen. Das ist falsch. Die zionistischen Aggressionen gegen das palästinensische Volk gehen weit in die Zeit noch vor der Staatsgründung Israels zurück, und sie haben niemals aufgehört. Die zionistischen Verbrechen seit den ersten Palästinenser-Aufständen in den Jahren 1936 bis 1939 sind gut dokumentiert, sie dauern, mit wechselnder Intensität bis zum heutigen Tag an. Dies zu verschweigen oder es im Sinn Israels umzudeuten, ist «Hasbara».

Das israelische Regime benimmt sich im wahrsten Sinne des Wortes wie eine außer Rand und Band geratene Bestie. Die Opfer dieses organisierten Amoklaufes sind Männer, Frauen und Kinder jeden Alters im Gazastreifen, im Libanon, in Syrien und Menschen überall auf der Welt, die sich dieser Mordmaschine aktiv entgegen stellen. Die «Hasbara» als zionistische Propagandamaschine bezeichnet diese Verbrechen als «Recht auf Selbstverteidigung». Dies ist eine Pervertierung des Begriffs Selbstverteidigung.

Ebenfalls zur Manipulationstechnik der «Hasbara» gehört der Trick, jegliche Kritik an den israelischen Gräueltaten mit dem Scheinargument «Antisemitismus» mundtot machen zu wollen. Da passt es schwer ins Bild, dass der israelische Historiker, Autor und Genozid-Forscher, Omer Bartov, Israel bescheinigt, im Gazastreifen einen Genozid zu begehen. Wohlverstanden: Professor Bartov äußert seine Kritik und seine Vorwürfe als Jude, als in den USA lebender Israeli und aus Sorge um Israel, dem er wohlwollend gegenüber steht. (2)

In der Tat ist diese Sorge berechtigt. Das Verhalten des israelischen Regimes kann nicht anderes als größenwahnsinnig bezeichnet werden. Sei es, dass die Menschen Palästinas als «menschliche Tiere» bezeichnet werden, sei es, dass der Gazastreifen und Libanon dem Erdboden gleichgemacht werden, sei es, dass sämtliche Gegner dieser mörderischen Politik wo immer sie sich auch befinden mögen, ermordet werden, oder sei es, dass die Vertreter der UNO, von einfachen UNIFIL-Soldaten bis hinauf zu Generalsekretär António Guterres angegriffen und verhöhnt werden: Die Junta rund um Netanjahu hat jeglichen Sinn für die Realität verloren. Genau so benimmt sich eine untergehende Macht.

Es liegt nun an uns allen, die Realitäten auf dem Boden zu erkennen und dementsprechend zu handeln. Kundgebungen wie die heutige sind ein guter Anfang. Es ist jedoch bitter notwendig, auf die Regierung der Schweiz einzuwirken: Es ist unrecht und es ist absurd, Syrien, Russland, Kuba, Venezuela und viele andere Länder in blindem Gehorsam gegenüber der EU und den USA mit Embargos, Sanktionen und Blockaden zu überziehen. Es ist unrecht und es ist eine Abscheulichkeit gegenüber dem palästinensischen Volk, ja gegenüber der Menschheit, dass die Schweiz mit Israel noch immer, allen Verbrechen dieses Apartheid Regimes zum Trotz, beste Beziehungen pflegt.

Daher fordern wir hier und jetzt von der Schweizer Regierung den Abbruch aller Beziehungen mit Israel, auf wirtschaftlicher, wissenschaftlicher, und vor allem auf militärischer Ebene! Wir fordern die Anerkennung des palästinensischen Staates in den von der UNO garantierten Grenzen von 1947!

Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, ich schließe meinen Beitrag mit einem Wort von Erich Fried, einem jüdisch deutschen Poeten und einem aufrechten, leider viel zu früh verstorbenen Antizionisten. Erschienen ist Frieds Gedicht «Ein Jude an die zionistischen Kämpfer» 1988 im Rahmen seines Gedichtzyklus «Höre Israel», Fried sagt da:

Wollt jetzt wirklich ihr die neue Gestapo sein

die neue Wehrmacht

die neue SA und SS

und aus den Palästinensern

die neuen Juden machen?

Frieds Gedicht hat in den fast 40 Jahren seit es erschienen ist, nichts von seiner Brisanz verloren. Sein eindringlicher Aufruf aus einem andern Gedicht von ihm auch nicht:

Ein Mensch

der ein Mensch ist

kann nicht schweigen

zu dem was geschieht.

Deswegen:

Freiheit für Palästina!

Stoppt den Genozid!

From the river to the sea, Palestine will be free!



Fußnoten:

1 https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(24)01169-3/fulltext (Letzter Zugriff Oktober 2024)

2 https://www.srf.ch/audio/echo-der-zeit/juedischer-genozid-forscher-richtet-schwere-vorwuerfe-an-israel?partId=12676286 (letzter Zugriff Oktober 2024) Laut Wikipedia ist Omer Bartov Historiker und Professor für Holocaust- und Völkermordstudien an der Brown University in Providence, Rhode Island, USA. Bartov gehört zu den „weltweit führenden Holocaust-Forschern“ und gilt als maßgebender Experte für Völkermordstudien.

Online-Flyer Nr. 838 vom 31.10.2024