Putin ernennt Ex-Vertrauten von Wagner-Führer zur Aufsicht über Vertragspartner in SMO

29. September 2023

Der pensionierte Oberst mit dem Spitznamen „Sedoi“ (grauhaarig) Andrei Treshov stammt aus Sankt Petersburg.

Wie der Kreml am Freitag mitteilte, hat der russische Präsident Wladimir Putin einen ehemaligen Adjutanten des verstorbenen PMC-Führers Jewgeni Prigoschin mit der Aufsicht über freiwillige Kämpfergruppen in der Ukraine beauftragt.

„Beim letzten Treffen sprachen wir darüber, dass Sie die Bildung von Freiwilligeneinheiten beaufsichtigen, die verschiedene Aufgaben übernehmen können, in erster Linie natürlich in der Zone der speziellen Militäroperation“, wurde Putin mit den Worten an Andrei Troshev zitiert.

Bei dem Treffen, an dem auch der stellvertretende Verteidigungsminister Yunus-Bek Yevkurov teilnahm, wurde die Integration von Auftragnehmern der Wagner-Gruppe in die russische Armee unterstrichen.

Troshev, ein pensionierter Oberst, der den Spitznamen „Sedoi“ (grauhaarig) trägt, stammt aus Sankt Petersburg.

Er ist ein hochdekorierter Veteran mit umfangreicher Erfahrung in militärischen Operationen in Afghanistan, Tschetschenien und Syrien.

Er war einer der Anführer der Wagner-Gruppe in Syrien, eine Rolle, die dazu führte, dass er im Dezember 2021 auf die Sanktionsliste der Europäischen Union gesetzt wurde.

Der verstorbene Jewgeni Prigoschin kam am 23. August zusammen mit neun anderen Personen bei einem Flugzeugabsturz auf dem Weg von Moskau nach Sankt Petersburg ums Leben.

Nur zwei Monate vor seinem Tod hatte sich Prigozhin offen gegen die russische Militärführung gestellt, indem er mit seinen Vertragspartnern eine kurze Meuterei anzettelte, die zu einem zivilen Konflikt eskalieren könnte.

Beobachter haben festgestellt, dass diese Meuterei eine der größten Herausforderungen für die derzeitige Führung darstellte.

Prigoschin beendete die Meuterei schließlich und erzielte offenbar eine Einigung mit dem Kreml, die durch weißrussische Vermittlung ermöglicht wurde. Er wurde für sein Handeln nicht strafrechtlich belangt. Übersetzt mit Deepl.com

