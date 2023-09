NATO’s 77th Brigade’s Set Their Legal Attack Dogs on Russell Brand Not content with conspiring with the British Parliament in throttling Russell Brand’s voice, NATO has set the entire British legal establishment against him. ❗️Join us…

© Foto: Social Media

Die 77. Brigade der NATO hetzt ihre juristischen Kampfhunde auf Russell Brand

Von Declan Hayes

29. September 2023

Die NATO hat sich nicht damit begnügt, mit dem britischen Parlament zu konspirieren, um Russell Brands Stimme zu drosseln, sondern hat das gesamte britische juristische Establishment gegen ihn aufgehetzt.

Die NATO hat sich nicht damit begnügt, mit dem britischen Parlament zu konspirieren, um Russell Brands Stimme zu drosseln, sondern hat das gesamte britische juristische Establishment gegen ihn aufgehetzt.

Victoria Prentis KC, die britische Generalstaatsanwältin, hat die Redakteure des Landes gewarnt, dass jede sachdienliche Berichterstattung über Russell Brand oder ein gegen ihn eingeleitetes Strafverfahren „auf Missachtung hinauslaufen kann“, obwohl noch keine Verhaftungen stattgefunden haben, keine Verwarnungen gegen Brand ausgesprochen wurden und noch keine Haftbefehle gegen ihn erlassen wurden. Rechtlich gesehen sollte Brand selbst im korrupten britischen Kernland der NATO frei wie ein Vogel seinen Geschäften nachgehen können, ebenso wie wir es sein sollten, vernünftige Kommentare über ihn abzugeben.

Das ist jetzt nicht der Fall. Nachdem er auf Geheiß der 77. Brigade von den britischen Medien verleumdet worden ist, hat Prentis nun verfügt, dass jeder hervorstechende Kommentar zu Brands noch nicht existierendem Fall eine Missachtung des Gerichts darstellt, obwohl Brand noch nicht vor Gericht erschienen ist und noch keine Geschworenen ernannt wurden, um über den Fall zu urteilen, der, um es noch einmal zu wiederholen, noch nicht existiert.

Obwohl das britische Gesetz über die Missachtung des Gerichts (Contempt of Court Act) von 1981 es den Zeitungen verbietet, irgendetwas zu veröffentlichen, das einen Strafprozess beeinträchtigen könnte, sobald ein Verdächtiger verhaftet oder ein Haftbefehl ausgestellt wurde, gibt es Gesetze, um jeden zum Schweigen zu bringen, ob mit oder ohne Kugel oder Richterhammer, denn wir reden hier über das perfide Albion.

Da diese selten genutzten Gesetze nun gegen Brand eingesetzt werden, muss man sich fragen, warum Brand für diese Behandlung ausgewählt wird und warum zum Beispiel der politische Gefangene Julian Assange, der derzeit im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh interniert ist, von diesem weiteren Knüppel verschont geblieben ist.

Die reformierte Alkoholikerin Suzanne Harrington, die ausgerechnet im Lifestyle-Teil der irischen Regionalzeitung Cork Examiner schreibt, bringt die Argumente der NATO so gut auf den Punkt, wie es kein anderer willkürlich eingestellter NATO-Schreiber könnte. Suzanne beginnt damit, dass sie „ein erdrückendes Gefühl der Müdigkeit“ verspürt. Erschöpfung, Abscheu. Natürlich auch Wut, aber unter einer schweren Decke der Desillusionierung“, und sie fragt uns, ob wir auch so empfinden, wenn wir sehen, wie Brand uns alle verraten hat.

Suzanne war eine von denen, die Brand „in 12-Schritte-Treffen“ sprechen hörten. Aber jetzt ist Brand „nach rechts gerutscht. Die Alt-Right. Die Yoga-Nazi-Allianz, die während des Lockdowns, als die ganze Welt ein bisschen verrückt wurde, noch verstärkt wurde. Was um alles in der Welt? Verschwörungstheorien, Hetze, dubiose Gesellschaft. Es fühlte sich an, als hätte er wieder angefangen, Crack zu rauchen – verrücktes rechtes Crack in Gesellschaft verrückter rechter Cracksüchtiger. Globalistische Masterpläne, große Umstellungen, Bill Gates, Ivermectin – warum? Wegen der Klicks? Für die Millionen von Anhängern? Weil man auf diese Weise den Mainstream-Medien das Geld aus der Tasche zieht. Man pfeift die Verrückten zurück.“

Obwohl die nicht-verrückte Suzanne meint, dass eine geringe Chance besteht, dass Brand unschuldig ist (woran genau?), sagt sie weiter: „Man muss sich nur diejenigen ansehen, die sich für Brand eingesetzt haben, um zu sehen, wo er sich politisch positioniert hat. Er ist ganz da drüben, am extremen giftigen Ende, unterstützt von den schrillen Stimmen von Elon Musk, Jordan Peterson, Tucker Carlson und – oh Schande – Donald Trump Jr. Weiter unten auf der Sprosse, Stimmen von Hassrednern wie Alex Jones, Katie Hopkins und Tommy Robinson. Traurige Trottel wie Laurence Fox. Und Piers Morgan, natürlich. Stellen Sie sich vor, diese Leute würden sich für Sie einsetzen.“

Einer der Gründe dafür, dass solche „Stimmen von Hassrednern“ in obskuren Ecken verstärkt werden, ist, dass die Lifestyle-Kolumnen des Cork Examiner und des Irish Independent, der Irish Times und des Guardian, in denen dieser „Journalist, TEFL-Lehrer, Arbeitslosenhilfeempfänger, Rucksacktourist, Jugendarbeiter, Maler, Garderobengehilfe, Wäscher, Kugelschreiberschieber, Hausputzer, Comic-Beutelpacker, Marktstandbesitzer und Kuchenbäcker“ sich ebenfalls äußert, kein Licht in diese oder andere Angelegenheiten bringen.

Und das ist nicht in erster Linie die Schuld von „Mainstream-Medien“-Gaunern wie Suzanne, sondern von Zeitungseigentümern wie Rupert Murdoch, die die Qualität der großen Blätter zerstört haben, seit das Sunday Times Insight Team vor fast 50 Jahren erstmals ausgeweidet wurde.

Aber was weiß ich schon, ich bin ja nur ein kartoffelessender irischer Bauer, der die australischen Juristenprüfungen mit Bravour bestanden hat, während die australischen Juristen durchfielen. Nicht viel, aber ich weiß dies. Es gibt Zeiten, wie in dem berüchtigten Mordfall Stephen Lawrence oder dem Bandenmord an der irischen Journalistin Veronica Guerin, in denen die Medien so nah am Wind des Verleumdungsrechts segelten, wie es nur möglich ist. Und vergessen wir nicht den alternden Mega-Popstar Cliff Richard, der von der BBC der 77. Brigade in einer Weise gejagt wurde, die selbst die Lynchmobs im Wilden Westen Amerikas entsetzt hätte.

Nicht zu vergessen das Widgery-Tribunal vom Bloody Sunday, das Ballymurphy-Massaker, King Rat, Robin the Jackal Johnson, die Glenanne-Bande, der Mord an Pat Finucane, Stakeknife, die sabotierte Stalker-Untersuchung, die noch andauernde Stardust-Untersuchung von 1981 und zahllose weitere Fälle, bei denen die gesamte britische und irische Justiz auf der Anklagebank, wenn nicht gar am Galgen sitzen sollte.

Und dann ist da noch dieser Unsinn mit den Geschworenen, über den sich die große Zsa Zsa Gabor einst lustig gemacht hat. Obwohl die Parlamentarier der NATO im Allgemeinen von der Tätigkeit als Geschworene befreit sind, wären die meisten von ihnen ohnehin ausgeschlossen. Da über 40 % der britischen Abgeordneten straffällig geworden sind und nicht einer von ihnen wie Brand entmachtet wurde, muss man zu dem Schluss kommen, dass die 77.

Und wie könnten wir eine Jury von Gleichgesinnten aus dem Nazi verehrenden Parlament von Kanada bekommen, dessen Diktator, Justin Blackface Trudeau, lügt, dass die stehenden Ovationen, die das kanadische Parlament einem dekorierten Kriegsverbrecher der Waffen-SS gegeben hat, das Ergebnis der altbewährten russischen Desinformationslüge sind. Was für ein stöckelschuhtragender Idiot ist Trudeau eigentlich?

Und was ist mit der schwachsinnigen Ya’ara Saks, Kanadas eindeutig verstörter „jüdischer“ Ministerin für geistige Gesundheit, die versuchte, sich von ihrer Mitwisserschaft bei der Begrüßung der Waffen-SS im kanadischen Parlament am Vorabend des jüdischen Jom-Kippur-Feiertags zu distanzieren, bevor sie ihre kriecherische Nicht-Entschuldigung mit dem Nazi-Azov-Slawa-Ukraini-Gruß beendete. Es handelt sich übrigens um dieselbe „jüdische“ Idiotin, die behauptete, dass die hupenden Trucker des kanadischen Freiheitskonvois eine heimliche Huldigung an Hitler darstellten, dessen Waffen-SS-Freiwillige sie gerne verehrte.

Intellektuell gesehen gibt es keinen Unterschied zwischen diesen Nazi-anbetenden kanadischen Parlamentariern und den Hunderten von Deutschen, die sich auf Berliner Bahnhöfen versammeln und den Mond anheulen für ihr Recht, ihr Leben als „Canine Beings“ zu leben, als Hunde und Hündinnen im Klartext.

Klares Englisch hat jedoch vor den britischen Gerichten keinen Bestand, wo man einen Wortzauberer anheuern muss, der sich mit den zahlreichen Macken der englischen Sprache auskennt, die dazu dienen, die willkürlichen Ad-hoc-Erlasse des Königs aufrechtzuerhalten. Hier ist ein solcher Barrister, der uns fachkundig durch das Common Law der Missachtung führt, wie es auf den Fall Brand (nicht) zutrifft, und diejenigen warnt, die wie die britischen Zeitungsredakteure glauben, sie hätten einen Hund in diesem Kampf oder in irgendeinem anderen Umstand, den die 77ste Brigade des Königs für verboten erklärt.

In Bezug auf Brand hat die 77. Brigade, vor allem durch Caroline Dinenage, die Verteidigung von Brand vorverurteilt (gegen was genau?) und Hosting-Unternehmen wie Rumble gewarnt, dass sie dank des Online-Sicherheitsgesetzes und der (von der BBC genehmigten) Trusted News Initiative als nächstes auf dem Schlachthof der NATO landen.

Obwohl die britischen NATO-Medien behaupten, sie hätten die amerikanische Journalistin Heather Brooke eingesetzt, um den Skandal um die Spesenabrechnung im Parlament aufzudecken, sind Kritiker der Meinung, dass dies nur ein Trick war, um einige lästige parlamentarische Steinchen aus den Stiefeln der 77th Brigade und ihrer MI6-Kollegen zu entfernen. Da Brooke den politischen Gefangenen (und Wahrheitsverkünder?) Julian Assange verunglimpft, „einen angeblichen Kämpfer für die Wahrheit, der Informationen manipuliert hat, um einen Personenkult um sich selbst aufzubauen – und auch um zu sehen, wie viele Leute darauf hereinfallen“, scheint sie a priori ein niederer CIA-Kretin zu sein, den man am besten meidet, damit er uns nicht moralisch korrumpiert.

Aber wer soll sie oder die Erfolgsbilanz von Pfizer in Afrika beurteilen? Nicht wir, wenn es nach der 77. Brigade und ihren MI6- und CIA-Kollegen geht. Wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, eine Meinung zu Russell Brand haben und Ihre Meinung von derjenigen abweicht, die von der 77. Brigade durchgesetzt wird, sollten Sie und jede Website wie Rumble, die Ihnen eine Plattform bieten könnte, sich in Acht nehmen, denn Trudeau und seine hochhackigen, die Nazis anbetenden Kollaborateure machen sich im Stechschritt auf den Weg, um Sie moralisch zu korrumpieren und physisch zu zerstören, wo immer Sie auch sein mögen. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …