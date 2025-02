Gastkommentar

„Putins Inperialismus“? Eine Frage,die sich jeder stellen sollte

von Lorenzo Salomons

10. Februar 2025

Gestern im TV-Duell mit Fr. Merz war sich Noch-Bundeskanzler Scholz gewiss: „Vergessen wir nicht: In diesem Krieg sind auch mehrere Hunderttausende Soldaten für den imperialistischen Traum von Putin gestorben … .“

Handelt Putin also wirklich aus imperialistischen Gründen? Und – diese Frage sollte jeder noch klar denkende Bürger für sich beantworten, (wie) kann Scholz ausschließen! , dass Putin in der Ukraine ganz einfach nur die Interessen Russlands verteidigt! ?

Scholzs apodiktische Meinung, die er mit der Mehrzahl der deutschen Politiker und Medienvertreter teilt, kommt den Feindbildern gleich, welche von deutschen Politikern bei vorausgegangenen Kriegen aufgebaut worden sind. Der Imperialist war immer der Andere. Man selbst hatte immer nur friedliche und ganz selbstlose Interessen und Absichten.

Es ist unbegreiflich und erschreckend, mit welcher Voreingenommenheit und Selbstüberschätzung man über Angriffskriege der USA, sowie den im NATO-Verbund gegen Serbien hinwegsieht, man die von Russland ausgegangenen Angebote der Zusammenarbeit ausgeschlagen hat, eine Politik zu Lasten der völlig gerechtfertigten Sicherheitsinteressen des Landes (die von allen Präsidenten Russlands klar als „rote Linien“ benannt worden waren) immer weiter durchsetzte und welches der russischen Ethnie in der Ukraine großes Leid zugefügt hat. Und auch, wie man zum Zwecke militärischer Vorhaben ein Abkommen nach dem anderen kündigte (ABM, INF), ignorierte (OSZE -Charta zur Europäischen Sicherheit 1999 von Istanbul, Vereinbarung zur friedlichen Herbeiführung von Neuwahlen zwischen Regierung und Opposition in der Ukraine 2014), gebrochen (Minsker Abkommen) oder hintertrieben hat (Entwurf eines Friedensvertrages zwischen Kiew und Moskau in Istanbul im April 2022).

Wer wie Scholz spricht und handelt treibt uns genauso in einen Krieg wie das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Und verstößt damit nicht nur gegen seinen Amtseid, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden, sondern setzt im Gegenteil unser Land und seine Menschen dem unkalkulierbaren Risiko vollständiger nuklearer Zerstörung aus.

