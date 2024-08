https://electronicintifada.net/content/far-right-pulling-masks-israeli-legal-charade/48181



Rechtsextreme ziehen die Masken von der israelischen Rechtsscharade ab

Von Mati Yanikov

Die elektronische Intifada

5. August 2024

Bezalel Smotrich, Israels Finanzminister, schließt sich Zehntausenden von ultranationalistischen Juden an, die sich auf einen Marsch durch die Altstadt von Jerusalem am 6. Juni 2024 vorbereiten.

Eyal Warshavsky SOPA Images/SIPA USA

Am 19. Juli veröffentlichte der Internationale Gerichtshof sein Gutachten zur israelischen Besetzung des Westjordanlands, einschließlich Ostjerusalems, und des Gazastreifens.

Der Weltgerichtshof hätte nicht deutlicher sein können.

Die Besatzung ist unrechtmäßig, Israels Präsenz in den besetzten Gebieten muss so schnell wie möglich beendet werden, Israel macht sich der „systematischen“ Rassendiskriminierung schuldig, muss alle Siedlungsaktivitäten unverzüglich einstellen und schuldet den Palästinensern Wiedergutmachung.

Ganz zu schweigen von der rechtlichen Verantwortung anderer Staaten angesichts dieses Urteils, die illegale Präsenz Israels in den besetzten Gebieten zu beenden, keine physischen oder demografischen Veränderungen in diesen Gebieten zu akzeptieren und jegliche Unterstützung oder Hilfe einzustellen, die Israel hilft, seine Präsenz in den besetzten Gebieten aufrechtzuerhalten.

Diese Aufgabe wird jedoch immer schwieriger.

In den Wochen vor der Entscheidung des IGH wurden eine Reihe von Plänen rechtsextremer israelischer Minister bekannt, die darauf abzielen, weiteres besetztes Land zu beschlagnahmen und den rechtlichen Status von Verwaltungseinrichtungen in den 1967 besetzten Gebieten zu ändern.

Sollten diese Pläne umgesetzt werden, kämen sie einem gewaltigen Sprung in Israels fortschreitender Annexion von Land im Westjordanland gleich und würden Siedlern immer mehr Spielraum für Angriffe auf palästinensische Dörfer, Eigentum und Leben geben.

Mega-Dramatik

Die illegalen Praktiken Israels im Westjordanland sind natürlich nicht neu. Doch mit dem Amtsantritt der derzeitigen israelischen Regierung, die allgemein als die am weitesten rechts stehende in der Geschichte des Staates gilt, konnten extremistische Minister wichtige Positionen im Zusammenhang mit der Verwaltung der besetzten Gebiete einnehmen und großen Einfluss auf den Wohnungsbau, die Polizeiarbeit und die Regulierung der israelischen Siedlungen nehmen, von denen viele sogar nach israelischem Recht illegal sind.

Eine der bedeutendsten Persönlichkeiten ist Bezalel Smotrich, Israels Finanzminister, der die Gelegenheit des 7. Oktobers genutzt hat, um die Siedlungserweiterungspläne voranzutreiben, die er seinen Anhängern fleißig erläutert hat.

Bei einem privaten jüdischen Siedlertreffen am 9. Juni in einem Siedlungsaußenposten südlich von Qalqilya im Westjordanland war Smotrich fast überschwänglich.

„Ich sage Ihnen, das ist mega-dramatisch“, sagte der Chef der Partei des religiösen Zionismus, der eines der wichtigsten Ressorts des Landes innehat, zu seinen Zuhörern über die bereits weit fortgeschrittenen Pläne, die rechtliche Zuständigkeit für das so genannte Gebiet C, d. h. 60 Prozent des Westjordanlandes, vom israelischen Militär auf einen zivilen Verwalter zu übertragen, der dem Verteidigungsministerium untersteht.

„Solche Veränderungen verändern die DNA eines Systems“, fügte Smotrich, ein Befürworter der vollständigen Annexion aller besetzten Gebiete, hinzu.

Seine Worte, die von einem Mitglied der israelischen Menschenrechtsgruppe Peace Now heimlich aufgezeichnet wurden, wurden der New York Times zugespielt und anschließend von anderen Medien aufgegriffen.

„Wir haben ein separates ziviles System geschaffen“, sagte Smotrich auf der Versammlung, ein System, das, wie er klarstellte, eine Rolle für das israelische Verteidigungsministerium beibehält, um die internationale Aufmerksamkeit abzulenken und den Eindruck zu erwecken, dass das Militär immer noch im Zentrum der Verwaltung des Westjordanlandes steht.

Dies ist wichtig, um die israelische Besatzung als nicht dauerhaft darzustellen, da dies einen klaren Verstoß gegen das Völkerrecht darstellen würde. Aus diesem Grund hat der Oberste Gerichtshof Israels lange Zeit die offensichtliche Fiktion aufrechterhalten, dass Israels fortgesetzte Besetzung des Gebiets von 1967 „vorübergehend“ ist.

Rechtliche Absicherung

Solange sie offiziell von militärischen Stellen und Armeebeamten verwaltet wird, entspricht sie vordergründig der Genfer Konvention, die besagt, dass einer Besatzungsarmee eine „vorübergehende militärische Besetzung erlaubt ist, wenn sie zur rechtmäßigen Selbstverteidigung notwendig ist“, und zwar so lange, bis eine Einigung über eine Lösung erzielt wird, wobei diese Übereinstimmung allerdings keine Siedlungen einschließt.

Die israelische Zivilverwaltung, die eingerichtet wurde, um die Palästinenser im besetzten Westjordanland zu verwalten, ist eine militärische Einrichtung, die dazu dient, die Rechtmäßigkeit der 57 Jahre alten „vorübergehenden“ militärischen Besetzung zu rechtfertigen.

Ihre Überführung von der militärischen in die zivile Kontrolle ist daher in der Tat „mega-dramatisch“, vor allem im Lichte des IGH-Gutachtens vom 19. Juli.

Mehreren Berichten zufolge hat Smotrich bereits einen Stellvertreter für die Zivilverwaltung ernannt.

Hillel Roth, ein Siedler aus dem Westjordanland wie Smotrich, hat alle Befugnisse in den Bereichen Planung, Immobilien, Vollzug, Verkehr und Umweltschutz übernommen.

Roth untersteht nicht dem derzeitigen Leiter der Zivilverwaltung, Brigadegeneral Hisham Ibrahim, sondern einer neuen Verwaltung, die Smotrich eingerichtet hat.

Nach Angaben der New York Times sagte Smotrich, die Regierung habe 270 Millionen Dollar aus dem israelischen Verteidigungshaushalt für die Bewachung der Siedlungen in den Jahren 2024-2025 gesichert.

All dies lässt die Zivilverwaltung mit sehr wenig Befugnissen zurück und verändert die Situation erheblich, so dass Israels schleichende De-facto-Annexion wohl in ein De-jure-Territorium übergeht.

Einige israelische Militärangehörige haben sich besorgt über die Reaktion im Westjordanland geäußert. Die israelische Tageszeitung Yedioth Ahronoth zitierte eine ungenannte „hochrangige Sicherheitsquelle“, die befürchtet, dass: „Es ist sehr wahrscheinlich, dass die palästinensische Seite dies als eklatante Verletzung der Osloer Abkommen ansehen wird. Schließlich ist die Zivilverwaltung in Judäa und Samaria [Westjordanland] auch für die palästinensische Bevölkerung in Gebiet C zuständig.“

Während der Siedlerversammlung am 9. Juni erklärte Smotrich Berichten zufolge auch, dass sein erstes Ziel darin bestanden habe, seine neue Verwaltung außerhalb des Verteidigungsministeriums einzurichten, um vollständig unter seiner Kontrolle zu stehen, aber er habe schließlich seine Meinung geändert, vor allem, weil er dachte, „dass es im politischen und rechtlichen Kontext leichter zu schlucken sein wird, so dass niemand sagen kann, dass wir uns mit Annexion, Souveränität und so weiter beschäftigen.“

Die Legalisierung, Regulierung, Budgetierung und Infrastrukturpläne für 63 illegale Außenposten wurden ebenfalls auf der Versammlung bekannt gegeben. Diese selbst nach israelischem Recht illegal errichteten Außenposten werden an strategischen Orten errichtet, um die Bewegungsfreiheit zu stören, die einheimische Bevölkerung zu kontrollieren und die Gründung eines palästinensischen Staates zu verhindern – eine Absicht, zu der Smotrich am 9. Juni sehr offen Stellung nahm.

„Wir sind gekommen, um das Land zu besiedeln, um es aufzubauen und um seine Teilung und die Gründung eines palästinensischen Staates zu verhindern, Gott bewahre“, erklärte er den Anwesenden.

Niemandsland

Am 27. Juni, zwei Wochen nach der Versammlung, berichteten israelische Medien, dass die israelische Regierung eine Reihe von Strafmaßnahmen gegen die Palästinensische Autonomiebehörde im Westjordanland ergreifen werde.

Diese Maßnahmen – darunter die „Legalisierung“ von fünf Siedlungsaußenposten, die Ausweitung von Siedlungen, die Durchsetzung von Baubeschränkungen im Gebiet A (das vollständig von der Palästinensischen Autonomiebehörde kontrolliert wird) und Sanktionen gegen hochrangige Beamte der Palästinensischen Autonomiebehörde, die ihre Bewegungsfreiheit einschränken und Reisen ins Ausland verhindern – wurden als Reaktion auf die einen Monat zuvor erfolgte Ankündigung des Internationalen Strafgerichtshofs, dass Staatsanwälte Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den Verteidigungsminister Yoav Galant beantragen würden, sowie auf die Anerkennung eines palästinensischen Staates durch eine Reihe europäischer Länder verhängt.

„Dies ist unsere Antwort“, sagte Smotrich nach den angekündigten Sanktionen: „Wir haben vor einem Monat gesagt, dass wir in jedem Land, das einseitig einen palästinensischen Staat anerkennt, in dessen Namen eine Siedlung in Judäa und Samaria errichten werden. Fünf Staaten haben diesen Fehler gemacht, wir haben jetzt fünf Siedlungen errichtet.“

Smotrich ist nicht der einzige rechtsextreme Minister, der im besetzten Westjordanland seine Muskeln spielen lässt.

Ende Juni beschrieb ein Artikel in Yedioth Ahronoth das Westjordanland als „Niemandsland“, nachdem Itamar Ben-Gvir, ein weiterer rechtsextremer israelischer Politiker und Chef der kahanistischen Partei Jewish Power, zum Minister für nationale Sicherheit ernannt worden war.

In dieser Position ist er unter anderem für die Polizei zuständig.

In dem Artikel wird weiter behauptet, dass die israelische Polizei im Westjordanland – die für die Strafverfolgung der jüdischen Siedler in diesem Gebiet zuständig ist – bei der Untersuchung von Hassverbrechen zurückhaltend ist, um Ben-Gvir nicht zu verärgern.

Der Artikel berichtet auch, dass Ben-Gvir in Ermittlungen gegen jüdischen Terrorismus eingreift, und beschreibt die wachsenden Spannungen zwischen den drei wichtigsten Sicherheitsbehörden in den besetzten Gebieten: der Polizei, dem Militär und dem Shin Bet, Israels Inlandsgeheimdienst.

Die Polizei weigert sich nicht nur, Vorfälle mit tödlichen Schüssen durch Siedler zu untersuchen, sie hat auch Angst, mit Haftbefehl in Siedlungen einzudringen, und manchmal lässt sie verdächtige Siedler einfach ungehindert agieren.

Dies entspricht einer Realität vor Ort, die schon lange vor Ben-Gvirs Ernennung feststand. Für die Palästinenser im Westjordanland gibt es seit Jahrzehnten keine Unterscheidung zwischen „Militär“ und „Zivil“. Das beste Beispiel dafür sind die regelmäßigen Pogrome, denen Dorf- und Stadtbewohner im Westjordanland durch die so genannte Bergjugend und extremistische Siedler ausgesetzt sind, oft unter den wachsamen Augen des Militärs.

Der Unterschied ist, dass sich der Staat dieses Mal nicht einmal um den Anschein eines ordnungsgemäßen Verfahrens zu kümmern scheint.

Rivalitäten

Es zeigt sich aber auch, dass die israelische Führungselite kein Monolith ist. An der Spitze der verschiedenen Sicherheitsbehörden gibt es viele Machtkämpfe um die korrekte Verwaltung der israelischen Apartheid.

Wie kommt es, dass „kein einziger radikaler Jude“ verhaftet wurde, wurde Netanjahu zitiert, als er seine Sicherheitschefs bei einer kürzlichen Sitzung über einen Vorfall im April fragte, bei dem zwei Palästinenser im Westjordanland getötet worden waren.

„Die Amerikaner machen Druck“, soll er gesagt haben.

Nach dem Vorfall wurde keine Anklage erhoben, und der Militärkommandant dieses Gebiets im besetzten Westjordanland stellte Ben-Gvirs Polizeibezirkskommandanten während des Treffens offen in Frage, wie die Ermittlungen geführt wurden, und nannte dies „interessant“.

Doch obwohl solche Auseinandersetzungen auf Reibereien unter Israels Sicherheitselite hindeuten – und Netanjahus Worte darauf hindeuten, dass Israel echten Druck von einer US-Regierung spürt, die verzweifelt zeigen will, dass sie etwas unternimmt -, halten sich die Reibereien in sehr engen Grenzen.

Viele Jahre lang hat Israels extreme Rechte dazu gedient, zwischen der offiziellen israelischen Politik und „den Extremisten“ zu unterscheiden. Dies trägt dazu bei, die israelischen Gräueltaten hinter einer Fassade der Legalität zu beschönigen, während die Drecksarbeit absichtlich den extremistischen Rändern überlassen wird, die der Staat selbst geschaffen hat, indem er das illegale Siedlungsprojekt ermutigt und finanziert.

Aber diese extremistischen Randgruppen haben ihren Weg zur offiziellen Macht und zum Mainstream gefunden. Das Monster, das der Staat geschaffen hat, ist seiner Kontrolle entglitten. Wie lässt sich diese Fassade aufrechterhalten?

Die verschiedenen Reaktionen in Israel auf die Machtübernahme durch die extremistischen Randgruppen sind in Wirklichkeit ein Hinweis auf eine wachsende Kluft in der israelischen Gesellschaft über die Frage, wie man am besten mit Apartheid, Besatzung, Siedlerkolonialismus und Völkermord umgehen soll.

Diejenigen, die sich einem legalistischen Ansatz verschrieben haben, sind vor allem die Justiz- und Sicherheitsbehörden und die bürgerliche „pro-demokratische“ soziale Bewegung, zu deren Führern Shikma Bresler gehört, die ganz klar gesagt hat, dass die Priorität darin besteht, die israelischen Soldaten vor internationalen Gerichten zu schützen.

Für diese Eliten muss der Anschein von Rechtsstaatlichkeit um jeden Preis gewahrt werden.

Die extreme Rechte hingegen setzt auf direkte Aktionen. Mächtige Persönlichkeiten wie Smotrich und Ben-Gvir sind bereit, riskante Entscheidungen zu treffen, die den rechtlichen Status quo der besetzten Gebiete verändern, um weiterhin jede Chance auf einen künftigen palästinensischen Staat physisch zu sabotieren.

Und sie sind keine Randgruppe mehr, wie die vielen, gut besuchten Konferenzen und Märsche, die eine erneute israelische Besiedlung des Gazastreifens fordern, beweisen.

In dem Maße, in dem die Masken fallen, tritt Israel – und mit ihm der gesamte Nahe Osten – in eine ungewisse Zukunft ein. Es wird immer schwieriger für die „regelbasierte Weltordnung“, Israel weiterhin Straffreiheit zu gewähren.

Mati Yanikov ist ein antikolonialer Aktivist aus Haifa.

