Israel wirft der Hamas vor, „menschliche Schutzschilde“ zu benutzen, während sich die IDF an der Grenze zum Libanon unter die Zivilbevölkerung mischt

Von Theia Chatelle

2. August 2024

Während Israel und die Hisbollah das Feuer austauschen, sind israelische Truppen in den Dörfern an der Nordgrenze des Landes stationiert.

Ein Schulhof in Arab al-Aramshe, Israel, nahe der Grenze zum Libanon, ist am 22. Juli 2024 mit Trümmern übersät. Illustration: Fei Liu / Foto: Theia Chatelle

ARAB AL-ARAMSHE, ISRAEL – Im Inneren des von Schrapnellsplittern durchlöcherten Schulgebäudes liegen Kinderzeichnungen verstreut, und der Boden ist mit Blutspuren übersät. Der Spielplatz draußen ist mit Trümmern übersät, und auf dem Parkplatz steht ein ausgebranntes Auto. Kinder fahren mit ihren Fahrrädern durch die Straßen, während die Familien in diesem israelischen Dorf, das weniger als einen Kilometer von der Grenze zum Libanon entfernt liegt, auf ihren Veranden Kaffee trinken, scheinbar unbeeindruckt von der Gefahr eines totalen Krieges zwischen Israel und der libanesischen militanten Gruppe Hisbollah.

„Alles ist ruhig, bis es das nicht mehr ist“, sagte mir der arabische Einwohner von al-Aramshe, Kareem Suidan, als wir Ende Juli durch das Dorf spazierten. Drei Monate zuvor war die scheinbare Ruhe unterbrochen worden, als die Hisbollah eine israelische Kommandozentrale innerhalb des Dorfes angriff, wobei ein Soldat getötet und 16 weitere Personen, darunter vier Zivilisten, verletzt wurden. Nach dem Drohnenangriff vom 17. April wurde das angegriffene Gebäude in Nachrichtenberichten als „Gemeindezentrum“ bezeichnet, doch laut Suidan und den von mir beobachteten Nachwehen des Bombenangriffs handelte es sich in Wirklichkeit um eine Schule.

„Es ist eine Akademie für die Kinder, aber die Soldaten waren drinnen“, sagte der 33-jährige Suidan. Die Kinder „gehen dorthin, um zu lernen, um Aktivitäten zu machen, und die Soldaten schlafen während des Krieges dort“. Für die arabische Gemeinschaft des Dorfes ist die Schule unglaublich wichtig, da sie ihren Kindern ein gewisses Maß an Autonomie gegenüber den Schulen in den nahe gelegenen Kibbuzim ermöglicht.

Links/Oben: Das Auto von Kareem Suidan steht am 22. Juli 2024 auf dem Parkplatz der Schule, nachdem diese bei dem Angriff am 17. April getroffen wurde. Rechts/unten: Ein durch Schrapnell zertrümmertes Fenster der Schule in Arab al-Aramshe am 22. Juli 2024. Foto: Theia Chatelle

Während die israelische Regierung die Bewohner dieses und anderer nahe gelegener Dörfer im vergangenen Oktober zur Evakuierung aufforderte, schätzt Suidan, dass fast 70 Prozent der Bewohner von Arab al-Aramshe zurückgekehrt sind, während der Krieg sich hinzieht. Doch das Militär hat seinen Kurs nicht geändert und stationiert weiterhin Soldaten in den Dörfern an der Nordgrenze des Landes, wodurch die Zivilbevölkerung in Gefahr gerät.

Diese Risiken haben sich in der vergangenen Woche verschärft, als Israel die Hisbollah beschuldigte, einen Bombenangriff auf die besetzten Golanhöhen verübt zu haben, bei dem 12 Kinder getötet wurden, und als Vergeltung einen Hisbollah-Kommandeur bei einem gezielten Angriff außerhalb Beiruts ermordete. Die Ermordung des politischen Führers der Hamas, Ismail Haniyeh, am Mittwoch in Teheran heizte die ohnehin schon brisante Situation noch weiter an.

Die israelischen Verteidigungsstreitkräfte haben auf Fragen von The Intercept nicht geantwortet.

Die Praxis der IDF, ihre Truppen unter Zivilisten im Norden einzubetten, spiegelt die angebliche Politik der „menschlichen Schutzschilde“ wider, für die sie die Hamas wiederholt verurteilt hat. „Israels Umgang mit dem Thema menschliche Schutzschilde ist zweischneidig“, sagte Tamara Kharroub, stellvertretende Geschäftsführerin des Arab Center Washington D.C. „Während Israel bei seinen Militäroperationen routinemäßig Zivilisten als menschliche Schutzschilde einsetzt, verwendet es genau diesen Vorwurf als ein Hauptelement in seinen Propagandaoperationen und zur Rechtfertigung der Tötung von Zivilisten.“

Obwohl Schulen und Krankenhäuser nach internationalem Recht einen besonderen Status als sichere Zufluchtsorte für Zivilisten haben, kann eine Schule oder ein Krankenhaus, in dem eine Streitkraft ihre Truppen oder andere militärische Infrastruktur stationiert, zu einem legitimen militärischen Ziel erklärt werden. Unter diesem Vorwand hat Israel nach dem 7. Oktober die Gesundheitsinfrastruktur des Gazastreifens zerstört und beispielsweise behauptet, das größte Krankenhaus des Gazastreifens sei in Wirklichkeit eine Kommandozentrale der Hamas. Das Militär hat auch behauptet, in einem Schulgebäude, in dem Zivilisten untergebracht waren , Waffen gefunden zu haben, und hat Propagandafilmmaterial veröffentlicht, das Waffen in Schulen in Gaza zeigt. In der Zwischenzeit haben Menschenrechtsgruppen dokumentiert, dass die IDF in der belagerten Enklave menschliche Schutzschilde einsetzt – manchmal sogar im wahrsten Sinne des Wortes. Im Juni beispielsweise hielten israelische Truppen eine Familie vor ihren Panzern fest, um ihre Soldaten vor Beschuss zu schützen.

Ob es sich bei der Entscheidung Israels, seine Truppen im Norden neben Zivilisten zu stationieren, um vorsätzliche Fahrlässigkeit handelt oder um eine bewusste Entscheidung, um sich einen strategischen Vorteil im Kampf gegen die Hisbollah zu verschaffen, ist nicht bekannt. In jedem Fall unterscheiden sich die Kämpfe im Norden Israels erheblich von dem Krieg im Gazastreifen. Im Vergleich zum Gazastreifen ist der gebirgige Norden nur dünn besiedelt, was bedeutet, dass Israel reichlich Gelegenheit hat, Truppen und Außenposten weit entfernt von der zivilen Infrastruktur zu installieren.

„Es ist offensichtlich“, so Kharroub, „dass Israel die Zivilbevölkerung mit allen Mitteln für seine Ziele der Expansion, Vorherrschaft und ethnischen Säuberung ausnutzt.“

Eine kurzlebige Evakuierung

Aus Angst vor einer Invasion der Hisbollah nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober ordnete Israel sofort eine Evakuierung des Nordens an, eines Bezirks mit 1,2 Millionen Einwohnern, von denen die meisten palästinensische Bürger Israels sind. Während die große Mehrheit in Nazareth im Zentrum der Region oder entlang der Küste lebt, gibt es Dutzende von Dörfern, die die israelisch-libanesische Grenze säumen, einige innerhalb eines Kilometers. Etwa 60.000 Bewohner dieser Dörfer wurden durch den Krieg vertrieben. Viele von ihnen flohen nach Akka und Haifa, zwei Küstenstädte außerhalb der Evakuierungszone, aber immer noch innerhalb von 40 Kilometern zum Libanon, andere zogen zu ihren Familien in andere Landesteile. Als sie jedoch merkten, dass ein Ende der Kämpfe nicht in Sicht war, begannen sie zurückzukehren.

Familien mit schulpflichtigen Kindern, die durch den Krieg aus der Schule gezwungen worden waren, hatten Mühe, geeigneten Ersatz für ihre Kinder zu finden. Angehörige der drusischen und arabischen Minderheiten Israels sehnten sich nach den Gemeinschaften und Familien, die sie in ihren Dörfern aufgebaut hatten. Und dann waren da noch die Kosten der Vertreibung. Israel bot den Familien, die ihre Heimat verlassen mussten, zwar eine finanzielle Entschädigung an, doch diese reichte kaum aus, so die Anwohner gegenüber The Intercept. „Wir brauchen nicht wirklich viel [Geld], aber mit Kindern ist es nicht genug. Und wenn man irgendwo ein Haus mieten muss, einen Platz zum Wohnen, und dann noch die Kinder zur Schule schicken muss, dann glaube ich nicht, dass es genug ist“, sagte eine Frau, die in Mattat lebt, einer israelischen Siedlung nur drei Kilometer vom Libanon entfernt, die auf den entvölkerten palästinensischen Dörfern Dayr al-Qassim und Al-Mansura errichtet wurde.

„Es ist verrückt, sechs oder sieben Monate lang in einem Motel zu wohnen. Es ist verrückt. Und sie zahlen dir nicht viel Geld, selbst wenn du gehst“, sagte Suidan. „Wir hatten hier 2006 einen Krieg. Ich glaube, dieser ist schlimmer. Es ist gefährlich. Ich meine, der Libanon ist genau dort. You can see it.“

Im Gegensatz zum Süden Israels, der für den Fall eines Raketenangriffs durch die Hamas mit zahlreichen Bunkern ausgestattet ist, gibt es in Gemeinden wie Arab al-Aramshe nur wenige Schutzräume – kaum genug, um die 1.100 Einwohner des Dorfes in Kriegszeiten zu schützen. Selbst nach dem Angriff im April, bei dem ein stellvertretender Kommandant der Kompanie getötet wurde, blieben die IDF in dem Dorf präsent. Ende Juli befanden sich immer noch IDF-Fahrzeuge im Dorf, und das Militär hatte ein Auffangbecken für Feuerwehrleute errichtet, die bei der Bekämpfung der durch die Hisbollah-Angriffe verursachten Waldbrände eingesetzt wurden. Seit dem 7. Oktober sind durch herabfallende Trümmer und RaketentrefferTausende von Hektar verbrannt worden.

Währenddessen ruft Israel weiterhin Reservisten zum Kampf gegen die Hisbollah auf. Die militärischen Fähigkeiten der Hisbollah haben sich seit der letzten Konfrontation mit Israel im Jahr 2006, die nur 34 Tage dauerte, aber einen Großteil des Südlibanon in Schutt und Asche legte, erheblich verbessert. Israel hat die Hisbollah zwar dafür kritisiert, dass sie in den letzten Monaten Zivilisten ins Visier genommen hat, u. a. tötete sie zwei israelische Zivilisten bei einer Autofahrt auf den besetzten Golanhöhen, doch die Opferzahlen sprechen eine andere Sprache. Seit dem 7. Oktober wurden im Libanon 450 Menschen getötet, darunter mindestens 100 Zivilisten; in Israel kamen bei den Kämpfen 23 Zivilisten und 17 Soldaten ums Leben.

Militärische Aufrüstung

Fährt man die Route 6 in Richtung Norden entlang, wird die militärische Aufrüstung Israels seit dem 7. Oktober deutlich. Panzer und gepanzerte Fahrzeuge strömen in das Galiläa, eine Gebirgsregion im Norden des Landes, neben einem stetigen Strom von Zivilverkehr. Schilder mit der Aufschrift „Fotografieren verboten“ sind allgegenwärtig. Die israelischen Verteidigungskräfte haben entlang der Autobahnen im Norden Kontrollpunkte eingerichtet, an denen in der Regel jeweils zwei Soldaten stationiert sind. Obwohl die Soldaten nicht befugt sind, mit Journalisten zu sprechen, sprachen viele von ihnen informell mit mir. Sie teilten mir mit, dass sie nur ungern in einem Krieg mit der Hisbollah kämpfen würden und hofften, dass die Spannungen bald deeskalieren würden.

Ein Großteil der neuen militärischen Infrastruktur – darunter Bunker, Betonmauern, Scharfschützentürme und Raketenwerfer – wurde entlang der so genannten Blauen Linie errichtet, einer von der UNO festgelegten Linie , die den Rückzug Israels aus libanesischem Gebiet im Jahr 2000 abgrenzt. In einem Video vom 17. Oktober, das Suidan mit The Intercept geteilt hat, schießen israelische Panzer, die nur wenige Meter von Häusern im arabischen al-Aramsha entfernt stehen, in den Libanon. In den Städten Shlomi und Sasa, die beide nicht weiter als fünf Kilometer von der Grenze entfernt liegen, säumen militärische Außenposten die Hügelkuppen zusammen mit der Infrastruktur für Israels Iron Dome, dem Raketenabwehrsystem des Landes.

Eine der vielen Betonsperren, die im Norden Israels im Zuge der Spannungen mit der Hisbollah errichtet wurden, am 22. Juli 2024. Foto: Theia Chatelle

Die streng zionistischen Bewohner des Gebiets betrachten ihre Präsenz im Norden als eine Möglichkeit, ihren Anspruch auf das Land geltend zu machen. In der israelischen Siedlung Shlomi, nur 3 Kilometer von der Blauen Linie entfernt, sagte mir ein 77-jähriger Mann namens Amitai, dass er nicht die Absicht habe, das Gebiet zu verlassen. „Was kann ich tun? Es ist mein Land. Ich gehe an keinen anderen Ort. Für mich gibt es keinen besseren Ort als diesen“, sagte er. „Vielleicht kann mich die Hisbollah töten, aber sie können mir keine Angst machen.“ (Er und seine Frau Golani gaben mir nur ihre Vornamen.)

Amitai und Golani, die mich zu Kaffee und Gebäck in ihr Haus einluden, sagten beide, sie hätten Israel seit ihrer Geburt 1948 bzw. 1951 nicht mehr verlassen. Amitai sagte später, dass er Jordanien und Syrien besucht habe, aber seiner Meinung nach „gehören auch sie zu Israel“.

Übersetzt mit deepl.com

