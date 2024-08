Die europäische Haltung zu Palästina ändert sich von Dr. Beram Jamal Ghazal

https://www.middleeastmonitor.com/20240805-the-european-stance-on-palestine-is-changing/



Die europäische Haltung zu Palästina ändert sich

5. August 2024

Angriffe auf Gaza am 76. Jahrestag des Nakba-Tages in Barcelona, Spanien am 18. Mai 2024 [Lorena Sopena – Anadolu Agency]

Die europäische Haltung zur Palästina-Frage, insbesondere im Zusammenhang mit dem anhaltenden Krieg in Gaza, ist komplex und oft widersprüchlich in den verschiedenen EU-Mitgliedstaaten und Institutionen, einschließlich der Europäischen Kommission, der EU und des Europäischen Rates. In der Vergangenheit hat die EU die Zweistaatenlösung unterstützt und sich für die Errichtung eines palästinensischen Staates in den nominellen Grenzen von 1967 eingesetzt. In ihren Erklärungen und Maßnahmen hat die EU die israelischen Siedlungen im Westjordanland stets als völkerrechtswidrig bezeichnet und die Notwendigkeit diplomatischer Lösungen und der Achtung der Menschenrechte betont.

Die jüngsten Entwicklungen haben jedoch eine Abkehr von dieser konsequenten wertebasierten Rhetorik erkennen lassen. Der Ansatz der EU in Bezug auf den jüngsten Konflikt beinhaltete keine Forderungen nach einem sofortigen Waffenstillstand oder nach einem Ende des Leidens der Palästinenser. Das Ausbleiben einer Verurteilung der israelischen Angriffe und der Siedlergewalt im Westjordanland deutet auf eine Abweichung von früheren Positionen und eine spürbare Angleichung an die unmissverständliche Unterstützung Israels durch die US-Regierung hin.

Diese Divergenz spiegelt eine interne Spaltung der EU in Bezug auf die israelisch-palästinensische Frage wider.

Während sich die europäischen Institutionen formell zu Verhandlungen und friedlichen Lösungen verpflichten, sind die einzelnen Positionen der Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich. Einige EU-Länder haben mutige Schritte unternommen, wie die offizielle Anerkennung des Staates Palästina oder die Verurteilung israelischer Aktionen. So haben beispielsweise Irland, Spanien, Norwegen und Slowenien in den letzten Monaten den Staat Palästina anerkannt, was einen bedeutenden Wandel in der europäischen Diplomatie darstellt.

Diese Schritte deuten auf einen zunehmenden Bruch in der traditionell israelfreundlichen Haltung der EU hin und stellen eine Abkehr von ihrer historischen Unterstützung für den Besatzungsstaat dar, die eine breitere Verlagerung hin zu einer ausgewogeneren Position widerspiegelt. Ein weiterer Beleg für diesen Wandel sind die weit verbreiteten Proteste in verschiedenen europäischen Ländern, die die israelische Politik verurteilen und ihre Solidarität mit dem palästinensischen Volk zum Ausdruck bringen.

Tausende von Menschen nehmen an einem bedeutenden pro-palästinensischen Protest teil, wobei die Teilnehmer aus verschiedenen Teilen Irlands anreisen, um an der Veranstaltung in Dublin, Irland, am 18. Mai 2024 teilzunehmen. capital. (Mostafa Darwish – Anadolu Agency)

Die europäische Reaktion auf die anhaltende Gewalt in Gaza umfasste konkrete diplomatische Schritte, die auf eine kleine, aber spürbare Verschiebung hin zu einer expliziteren Unterstützung der palästinensischen Rechte hindeuten. Dies ist Teil eines größeren Trends, bei dem einige europäische Länder ihre Kritik an der israelischen Politik und den israelischen Aktionen immer deutlicher zum Ausdruck bringen.

Der Trend zur Anerkennung Palästinas wird sich wahrscheinlich fortsetzen; Malta hat bereits seine Absicht bekundet, diesem Beispiel zu folgen. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnten in naher Zukunft bis zu 13 der 27 EU-Mitgliedstaaten Palästina offiziell anerkennen. Dies wäre ein erheblicher Gewinn für Palästina und seine Sache auf der internationalen Bühne, wenn man bedenkt, dass die Gesamtzahl der Länder, die Palästina anerkennen, jetzt bei 146 von 193 UN-Mitgliedstaaten liegt.

Dieser Wandel in der europäischen Politik ist nicht nur auf die Ereignisse in Gaza zurückzuführen, sondern auch auf den Wunsch der internationalen Gemeinschaft, Israel für angebliche Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen zur Rechenschaft zu ziehen. In diesem Zusammenhang spiegelt die Bemerkung des spanischen Premierministers Pedro Sánchez, der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu habe keinen Friedensplan für Palästina, die wachsende Frustration der Europäer über die derzeitige Politik Israels und den Wunsch nach einem substanzielleren und wirksameren Ansatz in dem Konflikt wider.

Trotz dieser positiven Entwicklungen bleibt die europäische Haltung vielschichtig und steht vor großen Herausforderungen.

Die internen Spaltungen zwischen den EU-Mitgliedstaaten und die komplexe politische Dynamik innerhalb Europas tragen zu einem fragmentierten Ansatz gegenüber Israel-Palästina bei. Während einige Länder auf eine stärkere Unterstützung der palästinensischen Rechte drängen, bleiben andere zurückhaltend oder unterstützen Israel, was die umfassenderen geopolitischen und strategischen Überlegungen widerspiegelt, die die europäische Außenpolitik beeinflussen.

Das Potenzial für aufeinanderfolgende Krisen in den Beziehungen zwischen Israel und der EU ist hoch, insbesondere da die israelische Regierung sich darauf vorbereitet, diplomatische Strafmaßnahmen gegen Länder zu ergreifen, die Palästina anerkennen. Diese Reaktion Israels könnte die diplomatische Landschaft noch weiter verkomplizieren und zu anhaltenden Spannungen zwischen Israel und den europäischen Ländern führen.

Diese sich entwickelnde Haltung spiegelt ein komplexes Zusammenspiel von wertebasierten Prinzipien und pragmatischen politischen Erwägungen wider und verdeutlicht die Herausforderungen, mit denen Europa konfrontiert ist, wenn es seine historische Unterstützung für Israel mit dem wachsenden internationalen Druck, auf die Rechte und Missstände der Palästinenser einzugehen, in Einklang bringen will. Während Europa diese wechselnde Dynamik steuert, werden die Auswirkungen auf seine Beziehungen zu Israel und seine Rolle in der internationalen diplomatischen Arena genau beobachtet werden. Die laufenden Anpassungen in der europäischen Palästina-Politik zeugen von der Entschlossenheit Europas, seine Haltung zu einem der dauerhaftesten und umstrittensten Konflikte in den internationalen Beziehungen neu zu bewerten und möglicherweise neu auszurichten.

