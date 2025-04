https://www.palestinechronicle.com/rev-isaac-christian-communities-in-gaza-and-west-bank-facing-extinction/

Rev. Isaac: Christliche Gemeinschaften in Gaza und im Westjordanland vom Aussterben bedroht

20. April 2025

Der palästinensische Pastor Reverend Munther Isaac. (Foto: Nurah Tape, Palestina Chronicle)

TeilenTweetPinE-Mail

Von Palestina Chronicle Staff

Der palästinensische Priester Rev. Munther Isaac warnt davor, dass christliche Gemeinschaften in Gaza und im Westjordanland angesichts des anhaltenden Völkermords und der verschärften Restriktionen durch Israel vom Aussterben bedroht sind.

Der palästinensische lutherische Pastor Rev. Dr. Munther Isaac hat gewarnt, dass christliche Gemeinden in Gaza und im Westjordanland angesichts des anhaltenden Völkermords Israels und der verschärften Restriktionen für das Leben der Palästinenser vom Aussterben bedroht sind.

„Zum zweiten Mal in Folge feiern wir Ostern inmitten des Vernichtungskrieges gegen unser Volk in Gaza, das immer noch den Via Dolorosa geht“, sagte Rev. Isaac, Pastor der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bethlehem und Beit Sahour, in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Anadolu.

„Palästina geht immer noch den Weg des Leidens und leidet unter der Belagerung und der Apartheidpolitik Israels. Die gleiche Gewalt, die Christus getötet hat, existiert auch heute noch in unserem Land.“

Die deutlichen Worte von Rev. Isaac kommen zu einer Zeit, in der die christliche Präsenz in Gaza dezimiert wurde.

„Das Christentum in Gaza ist vom Aussterben bedroht, und das ist kein Geheimnis. Ihre Zahl hat sich halbiert“, sagte er. “Einige wurden getötet und vertrieben, einige flohen zu Beginn des Krieges, und einige starben aufgrund des Mangels an Nahrungsmitteln, Medikamenten und lebensnotwendigen Gütern.“

Pfarrer Isaac brachte den Niedergang des christlichen Lebens in Palästina mit einer umfassenderen Politik der Vertreibung in Verbindung. „Wir betonen, dass es sich nicht um Auswanderung handelt, sondern um Zwangsvertreibung … Dies ist ein Plan zur Vertreibung und ethnischen Säuberung, der uns als palästinensische Christen betrifft“, sagte er.

In der besetzten Westbank haben Christen mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen. In Bethlehem hob Isaac die Bemühungen Israels hervor, Palästinenser von Jerusalem zu isolieren, insbesondere während religiöser Feiertage.

Unterdessen übermittelte Papst Franziskus am Ostersonntag seine Botschaft und seinen Segen Urbi et Orbi und „bekundete seine Nähe zum Volk von Gaza und zur christlichen Gemeinschaft in der Enklave“, wie Vatican News berichtete.

„Ich appelliere erneut“, sagte er, “für einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen, für die Freilassung der Geiseln … und für den Zugang zu humanitärer Hilfe.“

Der Papst rief auch die internationale Gemeinschaft zum Handeln auf und forderte sie auf, „einem hungernden Volk zu Hilfe zu kommen, das nach einer Zukunft in Frieden strebt“.

Anhaltender Völkermord

Seit Israel am 18. März den Waffenstillstand gebrochen hat, hat es durch blutige und anhaltende Luftangriffe Tausende Palästinenser im gesamten Gazastreifen getötet und verletzt.

Am 7. Oktober 2023, nach einer Operation des palästinensischen Widerstands im Süden Israels, startete das israelische Militär einen Völkermordkrieg gegen die Palästinenser, bei dem über 51.000 Menschen getötet, mehr als 116.000 verletzt und über 14.000 vermisst wurden.

Trotz der wiederholten Verurteilung des israelischen Völkermords durch viele Länder weltweit wurde wenig unternommen, um Israel zur Rechenschaft zu ziehen.

Israel wird derzeit vom Internationalen Gerichtshof wegen Völkermordes untersucht, während angeklagte Kriegsverbrecher – darunter Premierminister Benjamin Netanjahu – nun offiziell vom Internationalen Strafgerichtshof gesucht werden.

Der israelische Völkermord wird weitgehend von Washington und einigen anderen westlichen Mächten verteidigt, unterstützt und finanziert.

(PC, AJA, Vatican News)

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …