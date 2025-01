https://kevinbarrett.substack.com/p/rip-david-lynch-filmmaker-meditator?utm_source=post-email-title&publication_id=314817&post_id=155007306&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



https://www.youtube.com/watch?v=SDT6URLj–0



RIP David Lynch: Filmemacher, Meditierender, 9/11-Wahrheitssucher

Kein Wunder, dass „sie“ ihm nie einen Oscar verliehen haben

Kevin Barrett

17. Januar 2025

Ron Unz bemerkte kürzlich „den starken Qualitätsverlust der New York Times“. Er hätte hinzufügen können, dass wir immer noch Dinge von der Times lernen können, indem wir zwischen den Zeilen lesen, so wie die Russen in der Sowjetzeit Tass und Pravda lasen.

So kann man auch den heutigen Nachruf auf David Lynch lesen. Die New York Times betrachtet Lynch, wie der Rest des amerikanischen Establishments, als einen verrückten künstlerischen Sonderling mit unterhaltsam schrägen Ansichten – vielleicht ein großartiger Filmemacher, aber kaum ernst zu nehmen, wenn es darum geht, die wichtigsten Wahrheiten über unsere Welt zu erfahren. Der Verfasser des Nachrufs, ein gewisser J. Hoberman, scheint amüsiert über Lynchs „manichäische“ Gegenüberstellung extremer capraesker Unschuld mit ebenso extremen, über-kafkaesken Verdächtigungen der Verderbtheit. Aus der Sicht des Establishments scheint die Tatsache, dass Lynch ein Wahrheitssucher des 11. September war, selbstverständlich. Natürlich würde seine legendär paranoide Vorstellungskraft sich fragen, was unter unserem perfekt gepflegten amerikanischen Rasen herumkrabbelt.

Aber Lynch war nicht nur irgendein marktschreierischer, visionärer Verrückter. Seine Filme lehren uns, wie man sieht. Diese Frank-Capra-Unschuld war keine Pose. Lynch wehrte sich einmal gegen einen typisch dekadenten Hollywood-Trottel, indem er sich selbst als „Eagle Scout, Missoula, Montana“ bezeichnete. Das war nicht ironisch gemeint. Im Gegensatz zu dem Hollywood-Produzenten, der angeblich mit dem Spruch „Ich habe das Herz eines kleinen Jungen. Ich bewahre es in einem Glas auf meinem Schreibtisch auf“ auftrumpfte, wusste David Lynch, wie man die Welt mit dem Herzen eines kleinen Jungen, durch die Augen der Unschuld, genau studiert. So kommt man dazu, die Verderbtheit zu sehen. Wenn man zulässt, dass Schattierungen von Zynismus das Herz verdunkeln, und sei es nur ein wenig, verliert man die Fähigkeit, Dunkelheit von Licht zu unterscheiden. Deshalb können sich professionelle Mainstream-Journalisten, die zynischsten Menschen der Welt, nicht dazu durchringen, die blendend offensichtliche Wahrheit zu erkennen, dass die offizielle 9/11-Geschichte eine üble psychologische Operation ist.

Lynchs Methode, die Welt mit reinen Augen und dem reinen Herzen eines Kindes zu betrachten und sowohl über die Schönheit als auch über das Grauen, das er sah, ehrlich zu berichten, zeigte sich nicht nur in seinen Filmen (und vermutlich auch in seinen Gemälden, obwohl ich nicht viel über diese weiß), sondern auch in seiner Meditation. Wenn man meditiert, reist man durch Frieden und kindliche Einfachheit zu einem glückseligen Zustand absoluter Einheit. Wenn dieser reine, friedliche meditative Zustand, das Nafs al-Mutma’inna, der kindlichen Unschuld ähnelt, können die verschiedenen spirituellen Strömungen, die ihn stören – einige absichtlich –, als die bizarren und manchmal monströsen Manifestationen dargestellt werden, die in Lynchs Filmen ausbrechen, die versuchen, sie auszutreiben, indem sie die ungeteilte, reine Aufmerksamkeit des Meditierenden/Zuschauers mit der Art von Nicht-Anhaftung an das Ego aufrechterhalten, die es der göttlichen Baraka ermöglicht, sich zu manifestieren.

Lynch hat sich einem säkularisierten, typisch amerikanischen Meditationsstil, der Transzendentalen Meditation, verschrieben und beschreibt seine Praxis und deren Nutzen für seine psychische Gesundheit und Kreativität in „Catching the Big Fish“. Es ist eine interessante Lektüre, selbst für uns Traditionalisten, die wir spirituelle Praktiken befürworten, die auf den großen religiösen Traditionen der Jahrtausende basieren.

„Inna lillahi wa inna ilayhi raji’un„: ‚In der Tat gehören wir Allah, und in der Tat kehren wir zu Ihm zurück.‘ Die Rückkehr zu Gott auf einem regelmäßigen Weg des Gebets und der Meditation bereitet uns auf die vollständige Reise vor, die uns erwartet und die David Lynch nun unternommen hat, Allah yarhamuh.

-KB

Transkript von David Lynchs legendärem 9/11-Interview

Interviewer: Die Theorie über Marilyn Monroe ist relativ klein, aber es ist eine Verschwörungstheorie. Es gibt auch Verschwörungstheorien von großem Ausmaß. Und Sie haben vorgeschlagen, dass wir einen Teil eines Clips aus dem Dokumentarfilm Loose Change von Dylan Avery zeigen. Und es war ein Film, der von Millionen Zuschauern gesehen wurde, weil man ihn kostenlos im Internet sehen konnte. Kostenlos. Und der Film fasst gewissermaßen alle Theorien über die Planung der Anschläge vom 11. September auf das World Trade Center durch die US-Regierung zusammen. Aber sehen wir ihn uns erst einmal an. Was halten Sie davon? Glauben Sie, dass das, was in dem Film erzählt wird, überzeugend ist?

David Lynch: Es geht nicht so sehr darum, was sie sagen, sondern um die Dinge, die einen dazu bringen, das, was man zu sehen glaubte, in einem anderen Licht zu betrachten. Und was mich stört, ist, dass das Loch im Pentagon zu klein für ein Flugzeug ist, der Rasen nicht zertrampelt ist und die Regierung nicht zeigt, wie das Flugzeug einschlägt, obwohl es von vielen Kameras fotografiert wurde.

Beim World Trade Center stürzten drei Gebäude wie bei einem Abriss ein. Zwei davon wurden von einem Flugzeug getroffen, aber beim dritten sagten sie: „Sollen wir es abreißen?“, und sie rissen es ab. Und es sah genauso aus wie die anderen beiden. Diese Dinge stören mich.

In Pennsylvania war das Flugzeug, das abstürzte, nur ein Loch im Boden. Es gab keine Trümmer. Es gab keine Bremsspuren. Es gab keine Risse in der Erde.

Und niemand hat das jemals wirklich herausgefunden. Also wirft dieser Dokumentarfilm an jedem Ort Fragen auf. Und man muss nicht alles in dem Dokumentarfilm glauben, um trotzdem Fragen zu haben, und man schaut zurück und erinnert sich an das, was man gesehen und was man gehört hat, und jetzt hat man Fragen.

Und das Ereignis selbst, hat es Ihr Leben verändert oder Ihre Sicht auf …

Nein. Jetzt ist es nur ein Ereignis, das viele Fragen aufwirft, aber keine Antworten gibt. Und der Vorschlag, dass die amerikanische Regierung dahintersteckt? Das ist zu groß, als dass die Leute darüber nachdenken könnten. Es ist zu groß.

Was meinen Sie damit?

Es ist einfach, wissen Sie, es ist wie etwas, worüber niemand nachdenken will.

Alex Jones-Interview

Abonnieren Sie Kevins Newsletter

Von Kevin Barrett · Hunderte zahlende Abonnenten

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …