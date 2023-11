Rosa-Luxemburg-Stiftung: „Es kommt eine Zeit, in der Schweigen Verrat ist     von Haifa Zangana

https://www.middleeastmonitor.com/20231129-rosa-luxemburg-foundation-please-note-a-time-comes-when-silence-is-betrayal/



von Haifa Zangana

29. November 2023

In einer stillen Geste, die mehr als nur ein paar Fragen aufwirft, kündigte die Rosa-Luxemburg-Stiftung – Nordafrika an, dass sie „aus Respekt vor allen Opfern im Nahen Osten alle Veranstaltungen bis auf Weiteres aussetzen wird“. Die Entscheidung des Stiftungsbüros in Tunesien, zum Widerstand des palästinensischen Volkes zu schweigen, deckte sich mit der durchschlagenden pro-zionistischen Haltung des Mutterbüros in Deutschland, das nach der Operation Al-Aqsa-Flut auf seiner offiziellen Website erklärte: „Der Oktober 2023 ist ein Wendepunkt… Wegen des schrecklichen Massakers, das die islamische Hamas-Bewegung an israelischen Zivilisten verübt hat.“

So präsentierte die Stiftung ihre ausdrückliche Unterstützung für den zionistischen Besatzer und ignorierte dabei 75 Jahre brutalen zionistischen Siedlerkolonialismus, Apartheid, Belagerungen, ethnische Säuberungen, Zwangsumsiedlungen, willkürliche Verhaftungen und die anhaltende Verweigerung des legitimen Rechts auf Rückkehr für palästinensische Flüchtlinge. Bis zum 15. November bezeichnete die Stiftung den täglichen systematischen Völkermord an der Bevölkerung des Gazastreifens und die Ermordung von Kindern und Frauen vor den Augen der ganzen Welt als „eine schockierende und beunruhigende Eskalation der Gewalt in Israel und Palästina“ und setzte damit den Kolonisator mit den Kolonisierten gleich und verglich diejenigen, die massenhafte ethnische Säuberungen begehen, mit denjenigen, die dieser massenhaften ethnischen Säuberung täglich ausgesetzt sind.

Dies ist ein Standpunkt, der in einer von der Doppelmoral der internationalen Gemeinschaft betäubten Welt nicht weiter beachtet worden wäre, wenn die Institution nicht über 18 Regionalbüros in der ganzen Welt verfügen würde, darunter in Tunesien, Palästina, Jordanien und Israel. Es handelt sich um eine linke Institution mit lokalen Partnern in den genannten Ländern, die in verschiedenen Bereichen tätig sind, u. a. im akademischen Bereich, in der Logistik und im Finanzwesen. Sie arbeitet weltweit an einer Vielzahl von Projekten der politischen Bildung mit, die vom Auswärtigen Amt und dem Bundesministerium für Entwicklung und Zusammenarbeit gefördert werden. Die Stiftung sagt stolz: „Wir kooperieren mit Menschen und politischen Vertretern aus der Region und arbeiten mit fortschrittlichen Nichtregierungsorganisationen, Gewerkschaften, sozialen Bewegungen, Think-Tanks und alternativen Medienplattformen zusammen.“

Die Organisation ist mit einer linken deutschen Partei verbunden, wird aber hauptsächlich aus dem Haushalt der Bundesregierung finanziert. Aus ihrem Haushaltsbericht geht hervor, dass die staatlichen Beiträge von 30,6 Millionen Euro im Jahr 2010 auf 67,4 Millionen Euro im Jahr 2018 gestiegen sind. In diesem Jahr kamen fast 50 Prozent aller Beiträge, fast 33 Millionen Euro, aus dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Außerdem erhielt sie 11,9 Millionen Euro vom Bundesministerium des Innern, 12,1 Millionen Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und insgesamt 7,2 Millionen Euro vom Außenministerium. Das bedeutet, dass die Politik der Einrichtung, egal wie unabhängig sie zu sein behauptet, nur die deutsche Regierungspolitik widerspiegeln kann.

Was das im Juli 2013 in Tunesien eingerichtete Nordafrika-Büro betrifft, so betont die Stiftung, dass ihr übergeordnetes Ziel die Förderung „innovativer und kreativer Initiativen in der Region, zur Unterstützung sozialer Gerechtigkeit, politischer Partizipation von unten und des gesellschaftsübergreifenden Dialogs“ ist und dass sie sich für die Normen der Arbeiterinnenbewegungen sowie gegen Faschismus und Rassismus einsetzt.

Warum stellt sich die Rosa-Luxemburg-Stiftung so stark an die Seite eines rassistischen Siedlerbesetzers?

Dies führt uns zu der Position der Stiftung und der Position ihres Zweigs in Nordafrika bezüglich der Völkermordkampagne in Gaza. Wenn diese linkssozialistischen Ziele und der Widerstand gegen Faschismus und Rassismus tatsächlich real sind, wo sind sie dann heute in Gaza? Warum stellt sich die Stiftung so vehement an die Seite eines rassistischen Siedlerbesetzers, dessen Straßen von freien Demonstranten bevölkert sind, die seine Verbrechen verurteilen? Warum hat sich das Büro der Stiftung in Tunesien entschieden, einerseits zu dem Besatzer zu schweigen und andererseits zu der wichtigsten Mutterstiftung, die einen Besatzer unterstützt, der sich daran erfreut, Kinder und Frauen zu töten, und dessen rassistische Politik das Massaker an der palästinensischen Bevölkerung beinhaltet? Wie rechtfertigt das Büro in Tunis sein Schweigen, wenn es den an das Hauptbüro gerichteten Brief vieler seiner Kollegen aus den Büros in Palästina und Jordanien gelesen hat, der veröffentlicht wurde, nachdem er in der Zeitung Al-Araby Al-Jadeed durchgesickert war?

„Wie kann dieses Schweigen mit unserem gemeinsamen Engagement für Gerechtigkeit, Menschenrechte und den Kampf gegen Ungerechtigkeit vereinbar sein“, fragten die Unterzeichner. „Wie kann eine Organisation, die sich stets gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung eingesetzt hat, zögern, gegen die schweren Verbrechen, die an unserem Volk begangen werden, entschieden Stellung zu beziehen?“

Sie beschrieben, wie die Website der Stiftung mit Erzählungen über rassistische Besetzer überschwemmt wurde und wie die wichtigste Erklärung der Stiftung am 10. Oktober das Ausmaß des Unrechts nicht ansprach. „Sie sprachen in unserem Namen mit der Rhetorik von ‚beiden Seiten‘ und vermieden Begriffe wie „Kriegsverbrechen“, „Kolonialismus“, „Völkermord“ oder „Belagerung“ in Bezug auf die anhaltenden Gräueltaten gegen das palästinensische Volk“.

In einer Zeit, in der die Stimmen der protestierenden Mitarbeiter der Stiftung in Palästina und Jordanien zum Schweigen gebracht werden, sind die Arme der Stiftung großzügig für das Büro des Besatzers geöffnet, das sich rühmt, sich insbesondere auf die deutsch-israelischen Beziehungen konzentrieren zu wollen, über die der Holocaust seinen Schatten wirft. Das Büro unterstützt das Forum und den Dialog von Experten, Wissenschaftlern, Aktivisten und deutschen und israelischen Politikern. Angesichts der ethnischen Säuberung der Palästinenser betont die Einrichtung ihre Ablehnung von antisemitischen Äußerungen. Antisemitismus ist zu einem zeitgemäßen Vorwurf geworden, der sich gegen jeden richtet, der versucht, das zionistische Narrativ oder die Praktiken des zionistischen Staates in Frage zu stellen, und der nichts mit seiner Haltung zu Juden zu tun hat.

Warum versteckt sich die Rosa-Luxemburg-Stiftung – Büro Nordafrika in Tunesien vor diesem Hintergrund immer noch hinter dem Vorwand, ihre Aktivitäten „aus Respekt vor ‚allen‘ Opfern des Nahen Ostens“ auszusetzen? Warum haben nicht „alle Partner der Stiftung“ angekündigt, dass sie sich weder intellektuell noch finanziell mit ihr verbinden wollen, nachdem drei Organisationen – Citizen Cartography, das tunesische Forum für wirtschaftliche und soziale Rechte und das Observatorium für Ernährungssouveränität und Umwelt – angekündigt haben, dass sie die Beziehungen zur Stiftung aufgrund ihrer Haltung zur palästinensischen Sache und ihrer Voreingenommenheit zugunsten der offiziellen Positionen der europäischen Länder, die die Besatzung unterstützen, abbrechen.

Während das Schweigen der übrigen Partner, darunter Einzelpersonen, Organisationen und Verbände, in den verschiedenen Zweigen der Stiftung ohrenbetäubend ist, was haben wir da über die Rolle der Intellektuellen gelernt? Haben sie nicht die Pflicht, nach der Wahrheit zu suchen, die sich hinter dem Schleier der Verzerrung, Verfälschung, Ideologie und Klasseninteressen verbirgt? Ist die Verantwortung der Intellektuellen nicht viel tiefer und größer als die des übrigen Volkes?

Im Frühjahr 1967, genau ein Jahr vor seiner Ermordung, hielt Dr. Martin Luther King Jr., Führer der Bürgerrechtsbewegung in den USA, seine erste große Rede über den amerikanischen Krieg gegen Vietnam. Mit lauter Stimme und unter großer Gefahr für sein Leben wandte er sich an diejenigen, die angesichts von Ungerechtigkeit, Invasion und aggressiven Kriegen schweigen, und erinnerte uns an die moralischen Werte des Menschen: „Es kommt eine Zeit, in der Schweigen Verrat ist.“ Rosa-Luxemburg-Stiftung bitte zur Kenntnis nehmen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf Arabisch in Al-Quds Al-Arabi am 27. November 2023

Übersetzt mit Deepl.com

