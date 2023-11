Israeli tank gunner reveals orders to fire indiscriminately into kibbutz – report – The Grayzone New disclosures add to the growing body of evidence indicating many Israelis who died on October 7 were killed by the Israeli military. Meanwhile, the Israeli government has muzzled captives freed from Gaza to prevent further damage to the official narrative.

Israelischer Panzerschütze enthüllt Befehl zum wahllosen Beschuss eines Kibbuz – Bericht

Von Wyatt Reed und Max Blumenthal

27. November 2023

Neue Enthüllungen fügen der wachsenden Zahl von Beweisen hinzu, die darauf hindeuten, dass viele Israelis, die am 7. Oktober starben, vom israelischen Militär getötet wurden. In der Zwischenzeit hat die israelische Regierung die aus dem Gazastreifen befreiten Gefangenen mundtot gemacht, um weiteren Schaden an der offiziellen Darstellung zu verhindern.

Zeugenaussagen aus erster Hand von zugegebenermaßen unerfahrenen israelischen Panzerfahrern enthüllen den Befehl, das Feuer auf israelische Gemeinden zu eröffnen, als militante Palästinenser am 7. Oktober die Zäune um den Gazastreifen durchbrachen.

In einem vom israelischen Nachrichtensender N12 veröffentlichten Bericht über eine Panzerkompanie, die ausschließlich aus Frauen bestand, gibt die 20-jährige Hauptfrau – die nur als „Karni“ bezeichnet wird – zu, dass ihr von einem „in Panik geratenen“ Soldaten befohlen wurde, das Feuer auf Häuser im Kibbuz Holit zu eröffnen, unabhängig davon, ob sich dort Zivilisten befanden oder nicht.

Am 7. Oktober wurden in Holit zehn Israelis getötet; unter den Toten befanden sich keine Kinder.

„Der Soldat zeigte auf mich und sagte: „Schießen Sie dort hin – die Terroristen sind dort“, erzählt die Hauptmann in dem neu veröffentlichten Filmmaterial. Als sie fragte, ob sich dort Zivilisten befänden, antwortete ihr Kamerad einfach: „Ich weiß es nicht“, und befahl ihr, trotzdem eine Panzerrunde in die Gebäude zu schießen.

Letztendlich, so erinnerte sie sich, „beschloss ich, nicht zu schießen“, da „dies eine israelische Gemeinde ist“. Stattdessen habe ich mit meinem Maschinengewehr auf ein Haus geschossen“, sagte sie.

Während die israelische Regierung und ihr Heer internationaler Propagandisten die Hamas allein für eine Reihe von grausamen Morden am 7. Oktober verantwortlich gemacht haben, zusammen mit unbegründeten Behauptungen über Vergewaltigung, Folter und Enthauptung von Babys, fügen die Kommentare im N12-Bericht einer wachsenden Zahl von Beweisen hinzu, die zeigen, dass der Beschuss durch israelische Panzer für viele der Opfer in israelischen Kibbuzim verantwortlich war. Nach Angaben der befragten Soldaten gehören zu den von der fraglichen Panzerkompanie getöteten Personen auch mutmaßliche militante Palästinenser, die sie mit ihrem Fahrzeug zu Tode gequetscht haben sollen.

„Mein Fahrer sieht zwei Terroristen auf der Straße und meldet es“, erzählt der Hauptmann ihrem N12-Interviewer. Als ich ihr sage, sie solle sie überfahren, überfährt sie die Terroristen einfach und fährt weiter“, erklärt sie munter.

Die weibliche Panzerkompanie wurde anscheinend auf den am wenigsten fortschrittlichen Fahrzeugen in Israels Arsenal ausgebildet und nur mit Aufgaben der Grenzverteidigung betraut. Im Chaos des Hamas-Angriffs am 7. Oktober wurden sie in fortschrittlichere Fahrzeuge gezwungen, die mit einem ferngesteuerten Waffensystem (RCWS) ausgestattet sind.

Im N12-Bericht gab Brigadegeneral Raviv Mahmia zu, dass der Kampf gegen eine Gruppe von Kämpfern im Kibbutz Holit eine „sehr komplexe“ Aufgabe war, für die die jungen Panzersoldaten „in vielerlei Hinsicht … nicht für den Kampf ausgebildet“ waren.

„Sie feuerten in israelischen Gemeinden und fuhren auf normalen Straßen“, bemerkte er.

Berichte von The Grayzone haben gezeigt, dass viele der bis zur Unkenntlichkeit verbrannten Leichen, die in der so genannten Gaza-Hülle im Süden Israels gefunden wurden, wahrscheinlich Opfer des israelischen Militärs waren – was die jüngsten Eingeständnisse zu bestätigen scheinen.

Am 26. November zitierte The Grayzone Augenzeugenberichte, um zu dokumentieren, wie ein israelischer Panzer am 7. Oktober das Feuer auf ein Haus im Kibbutz Be’eri eröffnete und 12 israelische Nichtkombattanten tötete, darunter Liel Hetzroni – ein Aushängeschild der internationalen Anti-Hamas-Propagandakampagne Tel Avivs.

Beweise für den Beschuss durch eigene Truppen am 7. Oktober wurden auch durch die Enthüllung von Haaretz erbracht, dass israelische Kampfhubschrauber wahrscheinlich viele Besucher des Nova-Festivals für elektronische Musik getötet haben und dass die Hamas nicht wusste, dass das Festival zu diesem Zeitpunkt stattfand.

Befreite israelische Gefangene mundtot machen, um das Narrativ zu retten

Die Enthüllungen, dass israelische Truppen den Befehl hatten, wahllos das Feuer auf israelische Gemeinden zu eröffnen, kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die Sicherheitsdienste des Landes verzweifelt versuchen, die Darstellung des Gaza-Krieges zu kontrollieren.

Nach einer vorübergehenden Waffenstillstandsvereinbarung, die am 24. November zur Freilassung Dutzender jüdischer Gefangener aus dem Gazastreifen führte, enthüllte der israelische Sender Channel 12, dass die Behörden in Tel Aviv neue Regeln eingeführt haben, die verlangen, dass die freigelassenen Israelis bei Interviews genau überwacht werden.

Es wird erwartet, dass die aus dem Gewahrsam der Hamas Entlassenen engmaschig überwacht werden, und sie werden angewiesen, was sie den Medien sagen dürfen und was nicht“, heißt es in dem Bericht.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Berichts hatte noch keiner der kürzlich freigelassenen Israelis öffentlich mit einem Medienunternehmen gesprochen. Seit der Freilassung der 85-jährigen Jochawed Lifschitz, die heftig kritisiert wurde, weil sie einem ihrer Hamas-Wächter die Hand geschüttelt und eingeräumt hatte, dass sie „uns sanft behandelt“ hätten, sind Auftritte der Gefangenen in israelischen Medien immer seltener geworden.

Die jüngsten Äußerungen einer Verwandten einer anderen älteren israelischen Frau, die am 24. November freigelassen wurde, Ruth Munder, scheinen diese Darstellung zu bestätigen.

Das Familienmitglied beschrieb die Zeit der Israelis in Gaza: „Glücklicherweise mussten sie während ihrer Gefangenschaft keine unangenehmen Erfahrungen machen; sie wurden auf humane Weise behandelt.“

„Entgegen unseren Befürchtungen“ erlebte Munder nicht die schrecklichen Geschichten, die wir uns ausgemalt hatten“, und schließlich taten die Aufseher den Gefangenen nichts zuleide“, so das Familienmitglied gegenüber der israelischen Jerusalem Post.

Auch die Schwester eines thailändischen Arbeiters, der im Gazastreifen als Geisel genommen worden war, berichtete internationalen Medien, ihr Bruder sei „sehr gut versorgt“ worden und „schien glücklich“, als er freigelassen wurde.

Ein Gast des israelischen Nachrichtensenders Channel 13 räumte ein: „Es ist wichtig zu erwähnen, dass viele [die ehemalige israelische Gefangene] Jochawed Lifschitz [der Illoyalität] beschuldigt haben, aber sie hat genau diese Dinge gesagt. Sie wurde schlecht behandelt und als medienschädigend bezeichnet, sie wurde beschuldigt, zu lügen, weil ihr Mann in Gefangenschaft war, und dass die Hamas sie beeinflusst und vor ihrer Freilassung einer Gehirnwäsche unterzogen habe. Aber jedes Wort, das sie gesagt hat, war wahr, und diese Leute machen dieselben Aussagen“.

Bei ihrer Ausreise aus dem Gazastreifen nach Israel hinterließ die israelische Gefangene Danielle Aloni ihren Entführern in der Hamas einen Brief, in dem sie ihnen für „die unnatürliche Menschlichkeit, die ihr mir und meiner Tochter Emilia entgegengebracht habt“, dankte. Ihr wart wie Eltern für sie und habt sie bei jeder Gelegenheit, die sie wollte, in euer Zimmer eingeladen.

Abschließend bedankte sie sich für „das freundliche Verhalten, das Sie trotz der schwierigen Situation, in der Sie sich befanden, an den Tag legten. Und für die schweren Verluste, die Sie hier in Gaza erlitten haben. Ich wünsche mir, dass wir in dieser Welt Freunde sein können“.

Während ihrer Gefangenschaft erschien Aloni in einem Video, in dem sie Netanjahu für sein Versagen bei den Verhandlungen über ihre Freilassung und die der anderen Geiseln kritisierte.

Während die israelische Regierung wahrscheinlich behaupten würde, Aloni sei unter extremem Zwang dazu gezwungen worden, den Brief zu verfassen, hat sie ihr bisher nicht erlaubt, öffentlich über ihre Erfahrungen in Gaza zu sprechen.

Al-Qassam-BrigadenBenjamin NetanjahuGazaGaza-StreifenGaza-KriegHamasHannibal DirectiveIDFIsraelIsrael-PalästinaIsraelisches MilitärOktober 7

Wyatt Reed

Wyatt Reed ist Korrespondent und leitender Redakteur von The Grayzone. Folgen Sie ihm auf Twitter unter @wyattreed13.

Max Blumenthal ist der Chefredakteur von The Grayzone, Max Blumenthal, ist ein preisgekrönter Journalist und Autor mehrerer Bücher, darunter die Bestseller Republican Gomorrah, Goliath, The Fifty One Day War und The Management of Savagery. Er hat Printartikel für eine Reihe von Publikationen, viele Videoreportagen und mehrere Dokumentarfilme, darunter Killing Gaza, produziert. Blumenthal gründete 2015 The Grayzone, um Amerikas Zustand des permanenten Krieges und seine gefährlichen innenpolitischen Auswirkungen journalistisch zu beleuchten.

Übersetzt mit Deepl.com



