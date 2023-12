Cries for help People in Gaza are trying to reach the world through social media.

Rufe nach Hilfe

Von Ghada Abed

Die elektronische Intifada

19. Dezember 2023

Die Menschen in Gaza brauchen dringend Lebensmittel und Medikamente. Bashar Taleb APA-Bilder

Als ich durch die Websites der sozialen Medien scrollte, nahm der übliche Strom von Fotos, Videos und Updates eine düstere Wendung. Meine Feeds waren nun gefüllt mit Bitten von Menschen, die verzweifelt um Hilfe bitten.

Ein besonders herzzerreißender Beitrag stach mir ins Auge. Darin beschrieb eine Frau kurz die schreckliche Tortur der Familie ihrer Schwester im Norden des Gazastreifens.

Die Frau schrieb, wie die Familie vom israelischen Militär aus ihrem Haus geholt wurde. Ola, die Schwester der Frau, wurde aufgefordert, auf eigene Faust in die südliche Stadt Khan Younis zu gehen.

Die Frau rief dazu auf, Informationen über die Familie zu sammeln.

In einem anderen Beitrag schrieb eine andere Frau, wie die Familie ihrer Schwester im Norden von israelischen Panzern eingeschlossen wurde. Sie bat um Hilfe durch das Internationale Komitee vom Roten Kreuz.

Bereits vor dem allzu kurzen Waffenstillstand Ende November waren zahlreiche Hilferufe veröffentlicht worden. Doch ihre Zahl hat zugenommen, seit Israel nach der Waffenruhe die Bombardierung wieder aufgenommen hat.

Ich kann mir keinen anderen Grund für diese Zunahme vorstellen als die Tatsache, dass Israel seinen Krieg ausgeweitet hat.

Keine Medizin

In einem sehr erschütternden Beitrag wurde beschrieben, wie 80 Menschen unter den Trümmern des Gebäudes, in dem sie im Stadtteil Shujaiya in Gaza-Stadt gelebt hatten, eingeschlossen waren.

Diese Hilfeschreie erschütterten mich zutiefst. Ich wusste, dass ich nichts anderes tun konnte, als sie zu teilen und weiterzugeben.

In Gaza sind Tausende von Menschen unter den von Israel zerstörten Gebäuden begraben. Es ist einfach zu gefährlich für die Mitarbeiter des Zivilschutzes, ihre Leichen zu bergen.

In einigen der Appelle wird nach dem Verbleib von namentlich genannten Personen gefragt. In einem Fall ging es um einen Jungen mit Autismus, der seit fast drei Wochen vermisst wurde, als ich den Beitrag über ihn sah.

In anderen Beiträgen baten die Familien um Lebensmittel, Medikamente und Unterkunft. Gewöhnliche Menschen durchleben einen Albtraum und wenden sich an die Welt, indem sie das einzige verfügbare Mittel nutzen – die sozialen Medien.

Ein Elternteil schrieb, dass seine 10-jährige Tochter an familiärem Mittelmeerfieber leidet – eine Krankheit, die für Kinder sehr schmerzhaft sein kann.

Die Eltern leben in Rafah, im südlichen Gazastreifen, und waren nicht in der Lage, die Medikamente zu besorgen, die das Mädchen benötigt. In ihrem Posting fragte sie, ob Apotheker oder Ärzte wüssten, wo sie das Medikament erhalten könnten.

„Es ist wichtig, dass das Mädchen seine Medikamente nicht absetzen muss“, heißt es in dem Beitrag.

Es reicht nicht aus, diese Nachrichten zu verbreiten.

Wir brauchen dringend Hilfe von großen internationalen Organisationen. Vor allem aber muss der Krieg aufhören.

Ghada Abed ist Journalistin und lebt in Gaza.

Übersetzt mit Deepl.com



