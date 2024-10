https://www.trtworld.com/content/article/some-100-us-doctors-reject-israels-claim-of-hamas-misusing-gaza-hospitals-18215852



Rund 100 US-Ärzte weisen Israels Behauptung zurück, die Hamas würde Krankenhäuser im Gazastreifen missbrauchen

Eine Gruppe von Ärzten fordert US-Präsident Biden auf, sich davon zu überzeugen, dass Israel seit Oktober letzten Jahres „systematisch und vorsätzlich“ das gesamte Gesundheitssystem im Gazastreifen zerstört hat.

AA-Archiv

In dem Brief wird das Leid von Frauen und Kindern in Krankenhäusern geschildert, darunter weit verbreitete Unterernährung und ein Mangel an lebenswichtigen medizinischen Hilfsgütern im Gazastreifen. / Foto: AA-Archiv

Eine Gruppe von 99 amerikanischen Ärzten und medizinischen Fachkräften, die sich freiwillig für einen Einsatz im belagerten Gaza gemeldet haben, gab an, in den Krankenhäusern der Enklave keine Anzeichen von Widerstandshandlungen der Hamas gesehen zu haben, und forderte die Biden-Regierung auf, die militärische, wirtschaftliche und diplomatische Unterstützung für Israel unverzüglich einzustellen.

In einem Brief an Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris, den die Gruppe am Donnerstag verschickte, teilte sie ihre Erfahrungen aus erster Hand über die katastrophalen humanitären Bedingungen während des andauernden israelischen Angriffs mit. Sie hätten „Verbrechen erlebt, die jenseits des Vorstellungsvermögens liegen“.

„Wir möchten eines ganz klarstellen: Nicht ein einziges Mal hat einer von uns in einem der Krankenhäuser oder anderen Gesundheitseinrichtungen in Gaza irgendeine Art von militanten Aktivitäten der Palästinenser gesehen„, heißt es in dem Brief, der auf der Website ‚Gaza Healthcare Letters‘ veröffentlicht wurde.

„Wir fordern Sie auf, zur Kenntnis zu nehmen, dass Israel das gesamte Gesundheitssystem in Gaza systematisch und vorsätzlich zerstört hat und dass Israel unsere Kollegen in Gaza gezielt gefoltert, verschwinden lassen und ermordet hat“, fügten sie hinzu.

In dem Brief wird das Leid von Frauen und Kindern in Krankenhäusern beschrieben, darunter weit verbreitete Unterernährung und ein Mangel an lebenswichtigen medizinischen Hilfsgütern in Gaza.

Sie zitierten auch eine im Juli in der medizinischen Fachzeitschrift Lancet veröffentlichte Studie, in der es heißt, dass die kumulativen Auswirkungen des israelischen Krieges auf Gaza dazu führen könnten, dass die tatsächliche Zahl der Todesopfer mehr als 186.000 Menschen erreichen könnte.

„Jeden Tag sah ich Babys sterben. Sie waren gesund geboren worden. Ihre Mütter waren so unterernährt, dass sie nicht stillen konnten, und uns fehlte es an Babynahrung oder sauberem Wasser, um sie zu füttern, sodass sie verhungerten“, sagte Asma Taha, eine Kinderkrankenschwester, in dem Brief.

„Im Gaza-Streifen hielt ich zum ersten Mal das Gehirn eines Babys in der Hand. Das erste von vielen“, schrieb Dr. Mark Perlmutter, ein Orthopäde und Handchirurg, in dem Brief.

Nicht ‚zufällig‘

Ärzte sagten in dem Brief, dass Israels „fortgesetzte, wiederholte“ Vertreibung der unterernährten und kranken Bevölkerung von Gaza, von denen die Hälfte Kinder sind, in Gebiete ohne fließendes Wasser oder sogar Toiletten, „absolut schockierend“ sei.

„Es ist unmöglich, dass solche weit verbreiteten Schüsse auf kleine Kinder in ganz Gaza, die über ein ganzes Jahr andauern, zufällig sind oder den höchsten israelischen Zivil- und Militärbehörden nicht bekannt sind“, sagten sie.

Die Gruppe forderte die Biden-Regierung auf, ein internationales Waffenembargo gegen Israel und palästinensische Gruppen zu unterstützen, bis ein dauerhafter Waffenstillstand erreicht ist und sowohl israelische als auch palästinensische Geiseln freigelassen werden.

Die Unterzeichner baten auch um ein Treffen mit Biden und Harris, um zu besprechen, was sie gesehen haben und warum sie der Meinung sind, dass die amerikanische Politik im Nahen Osten „sofort geändert werden muss“.

Sie wiederholten auch ihre Forderungen aus dem Brief vom 25. Juli, darunter die Wiedereröffnung des Grenzübergangs Rafah, um humanitäre Hilfe, einschließlich Wasser und medizinischer Versorgung, nach Gaza zu bringen.

„Jeder Tag, an dem wir Israel weiterhin mit Waffen und Munition beliefern, ist ein weiterer Tag, an dem Frauen von unseren Bomben zerfetzt und Kinder mit unseren Kugeln ermordet werden“, sagten sie.

Israel hat in seinem völkermörderischen Krieg in Gaza fast 42.000 Palästinenser getötet, hauptsächlich Frauen und Kinder. Dies ist jedoch eine vorsichtige Schätzung. Viele Studien und Analysten gehen davon aus, dass die tatsächliche Zahl der Todesopfer bei über 200.000 Menschen liegen könnte.

Das Blutbad in Tel Aviv hat zu einem Mangel an Grundnahrungsmitteln geführt, darunter Medikamente, Lebensmittel, Wasser und Strom.

Unterdessen hat Israels Bombardierung des Libanon, die als Teil des sogenannten „Groß-Israel“-Plans angesehen wird, fast 2.000 Menschen getötet und etwa 1,2 Millionen entwurzelt.

Israel und seine Führung werden vor dem Internationalen Gerichtshof beschuldigt, einen Völkermord an den Palästinensern in Gaza begangen zu haben.

QUELLE: TRTWorld und Agenturen

Übersetzt mit Deepl.com

