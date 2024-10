https://redflag.org.au/article/eyewitness-to-genocide



Augenzeuge eines Völkermords

Von Danica Rachel

4. Oktober 2024

Die Kinderabteilung des Nasser-Krankenhauses in Khan Younis, Gaza, nachdem sie im Dezember 2023 durch einen israelischen Luftangriff beschädigt wurde. FOTO: Belal Khaled/Anadolu

Dr. Mohammed Mustafa ist ein Assistenzarzt in der Notaufnahme, der im Juni nach Khan Younis ging, um in den Nasser- und European-Krankenhäusern in Gaza ehrenamtlich zu arbeiten. Dr. Mustafa stammt aus einer palästinensischen Flüchtlingsfamilie und hat in Großbritannien und Australien Medizin studiert. Jetzt ist er nach Perth zurückgekehrt und hat mit Danica Rachel von Red Flag über seine Erfahrungen bei der medizinischen Versorgung im belagerten Gazastreifen gesprochen.

Die meisten Menschen sind inzwischen leider mit all den schrecklichen Statistiken des Völkermords vertraut. Zweifellos waren Sie das auch, bevor Sie in Gaza ankamen. Aber abgesehen von den Zahlen, worauf waren Sie nicht vorbereitet?

Als wir zum ersten Mal in Gaza eintrafen, traf es uns auf den ersten 200, 300 Metern. In der Nähe von Hilfsgütern, die von Hilfslastwagen gefallen waren, lagen Leichen auf dem Boden. Menschen, die vor Verzweiflung versuchen, diese Hilfsgüter aufzuheben, werden von einem Scharfschützen erschossen, wenn sie sich in einem Kampfgebiet befinden oder auch nicht.

Überall ist Rauch von den Trümmern zu sehen, und auf den Straßen stehen Tausende von Menschen vor den ausgebombten Gebäuden. Sie alle hatten dort gelebt, aber jetzt sind die Häuser zerstört und sie schlafen einfach auf der Straße. Man konnte sehen, wie verzweifelt die Situation war. Es gibt keinen Strom, kein fließendes Wasser, kaum Lebensmittel und Hunderttausende Menschen, die auf engstem Raum zusammengepfercht sind, ohne Unterkunft und ohne Zugang zu sanitären Einrichtungen.

An meinem ersten vollen Tag hatten wir in den ersten anderthalb Stunden einen Massenanfall von Verletzten. Es gab einen Drohnenangriff auf einem Spielplatz. Etwa zwölf Kinder wurden verletzt. Fünf von ihnen waren bei ihrer Ankunft bereits tot. Drei von ihnen verbluteten auf dem Boden.

Ich schaute die anderen Ärzte an und wir stellten fest, dass wir einfach nicht über die Ausrüstung, die Vorräte, das Fachwissen und die Operationssäle verfügten, um diesen Kindern zu helfen.

Ich bat eine der Krankenschwestern, ein Kind auf dem Boden zu trösten. Und das war alles, was sie tat. Sie setzte sich einfach hin, nahm den Kopf des Kindes auf ihren Schoß und streichelte ihm über den Kopf, während es seinen letzten Atemzug tat. Er lag etwa vier Minuten auf dem Boden, wo er nur noch Schmerzen hatte, bis er starb. Und ich konnte das aus den Augenwinkeln sehen, während wir versuchten, ein anderes Kind wiederzubeleben.

Hungersnot und extremer Hunger sind mittlerweile weit verbreitet, und die UNO hat Israel beschuldigt, eine gezielte Hungerkampagne durchzuführen. Wie sieht das für einen Arzt vor Ort aus?

Es gab einen massiven Ausbruch von Hepatitis A, so dass selbst Ärzte mit Hepatitis A und Gelbsucht noch arbeiteten. Hepatitis A ist normalerweise eine selbstheilende Krankheit. Aber wenn man neun Monate lang unterernährt ist, ein Kind ist und durch die ständige Angst vor Bomben und Artilleriegeschossen ständig Cortisol ausgeschüttet wird, hat Hepatitis A massive Auswirkungen.

Wir sahen Kinder mit Leberversagen. Da war ein Mädchen, sie war 14 Jahre alt. Wir konnten bei ihr einen Bluttest durchführen, was wir normalerweise nicht tun, und ihr Blut war saurer als es hätte sein sollen. Als ich mit einer Lampe in ihre Augen leuchtete, reagierten ihre Pupillen nicht auf Licht, was im Grunde bedeutete, dass sie hirntot war. Und sie ist hirntot, weil die Toxine in ihrem Körper nicht von ihrer Leber abgebaut werden können.

Ihr Herz schlug noch. Sie erlitt schließlich einen Herzstillstand. Wir haben etwa fünfzehn Minuten lang versucht, sie wiederzubeleben. Aber sie war tot. Und nachdem ich sie gesehen hatte, war es, als hätte sich eine Schleuse geöffnet. So viele Kinder waren mit Hepatitis A und Leberversagen eingeliefert worden. So etwas hatte ich noch nie gesehen. Die Zahl der Kinder, die einen so langsamen und schmerzhaften Tod starben, war unglaublich.

Außerdem sahen wir, dass Kinder mit Unterernährung eingeliefert wurden. Es gab also Kinder, die abgemagert und ausgemergelt waren – fast nur Haut und Knochen – und Schwierigkeiten beim Atmen hatten. Die Elektrolyt- und Salzwerte in ihren Körpern waren aufgrund ihrer Unterernährung so gestört, dass ihr Herz einen abnormalen Rhythmus bekam und einige von ihnen einen Herzinfarkt erlitten und starben.

Die UN hat erklärt, dass die israelischen Streitkräfte humanitäre Einsätze in Gaza behindern, indem sie beispielsweise deren Bewegungsfreiheit einschränken und UN-Schulen bombardieren, in denen Flüchtlinge untergebracht sind, und dabei humanitäre Helfer töten. Wie wirken sich die israelischen Streitkräfte auf die Bereitstellung medizinischer Hilfe aus?

Man muss sich bei mehreren verschiedenen Hilfsorganisationen bewerben, um Zugang zu erhalten. Man muss von einer bestimmten NRO oder einer bestimmten Wohltätigkeitsorganisation akzeptiert werden und dann durchläuft man ein Prüfverfahren. Die Israelis verlangen Ihren Reisepass, Ihre Geburtsurkunde, die Geburtsurkunden und Reisepässe Ihrer Eltern sowie die Namen Ihrer Großeltern.

Ursprünglich wurde uns gesagt, dass wir zwei Taschen mit medizinischem Material mitbringen dürfen. Etwa eine Woche vor der Abreise wurde uns mitgeteilt, dass wir jede einzelne Sache, die wir in unseren Taschen hatten, auflisten müssen. Wir durften keine Medikamente oder Drogen mitbringen.

Als ich von Australien abflog und in Katar ankam, um von dort nach Jordanien weiterzufliegen, erhielt ich einen Anruf vom Leiter unserer Mission, der mir mitteilte, dass wir auch keine medizinischen Hilfsgüter mitbringen durften. Ich hatte acht Taschen mit medizinischen Hilfsgütern dabei, die ich durch Spenden oder durch Kauf erhalten hatte.

Unser medizinisches Team sollte aus 23 Ärzten bestehen. Letztendlich waren es nur sieben.

Als wir dort ankamen, war seit sechs Wochen keine einzige medizinische Hilfslieferung mit medizinischer Ausrüstung eingetroffen. Das Nahtmaterial, das wir verwendeten, war nicht für Menschen geeignet. Es gab keine Schmerzmittel. Es gab nur sehr wenig Betäubungsmittel. Wir hatten keine Verbrennungsverbände. Es kamen Menschen mit 80-prozentigen Verbrennungen am Körper, und wir hatten keine Verbrennungsverbände, also wuschen wir ihre Haut mit der wenigen Ausrüstung, die wir hatten.

Eine Gruppe Ärzte kam einen Tag nach uns an und wurde abgewiesen, weil sie eine Tüte Babymilchpulver dabei hatten.

Es war wirklich alles willkürlich, was man tun durfte, und es änderte sich fast stündlich. Ich weiß nicht, ob das absichtlich gemacht wurde, um die Planung des Teams zu stören und um zu sehen, wie effektiv wir Dinge planen und regeln können. Die Regeln änderten sich ständig, sogar ein paar Stunden vor der Abreise.

Was sollten Ihrer Meinung nach die Menschen über Gaza wissen, was sie vielleicht noch nicht wissen?

Manchmal ist es schwer vorstellbar, dass die Lage vor Ort noch schlimmer ist als im Fernsehen, denn im Fernsehen sieht man Kinder, denen der Kopf weggesprengt wurde. Man sieht Menschen, die lebendig unter Trümmern begraben sind und versuchen, sie mit bloßen Händen auszugraben. Man sieht Kinder, die verhungert sind. Man sieht Menschen, die in Zelten bei lebendigem Leib verbrennen.

Wenn man dorthin geht, ist die Realität noch schlimmer. Im Fernsehen sieht man, wie die Leichen ankommen, vielleicht im Krankenhaus, oder man sieht sie, wenn sie aus den Trümmern gezogen werden und Gliedmaßen und Köpfe fehlen.

Aber ins Krankenhaus zu gehen und die Überlebenden zu sehen: Das ist eine andere Geschichte, denn sie leiden unter extremen Qualen. Sie haben extreme Schmerzen. Sie sind allein. Einige dieser Kinder sind allein. Ihre ganze Familie wurde getötet. Ich ging nach meiner Schicht durch diese Stationen und wir hatten Lutscher und solche Dinge dabei, die wir den Kindern geben wollten. Aber einige der Geschichten und einige der Waisenkinder dort – es ist einfach so schwer zu verarbeiten. Und es gibt keine wirkliche Unterstützung. Die Unterstützung dort sind andere Menschen in Gaza, die sich um diese Waisenkinder kümmern.

Was sind die Aussagen der Menschen in Gaza, die Ihrer Meinung nach von der Welt gehört werden sollten?

Ich denke, das Besondere an den Menschen in Gaza ist ihre Widerstandsfähigkeit. Sie haben in den letzten zwanzig Jahren alle paar Jahre Bombenangriffe erlebt, bei denen immer Hunderte, wenn nicht Tausende getötet wurden.

Gaza hat also schon früher solche Dinge erlebt, und die Menschen sind ziemlich widerstandsfähig. Aber sie sind auch Menschen, und Menschen können nur bis zu einem gewissen Grad etwas ertragen. Man kann nicht wirklich alle Menschen in Gaza als widerstandsfähig und gleich einstufen. Einige Menschen haben wirklich zu kämpfen.

Ich habe Aufnahmen von Massenunfällen gemacht, um zu zeigen, womit wir es zu tun haben. Manchmal kam ein Familienmitglied auf mich zu und sagte: „Was bringt das Aufnehmen? Wir nehmen jetzt seit neun Monaten, zehn Monaten auf, und es interessiert niemanden.“

Dann gibt es andere Leute, die sagen: „Schau, ich möchte dir etwas zeigen.“ Es war eine Mutter, sie hielt meine Hand und führte mich zu ihrem Kind, das tot war und Verbrennungen und Explosionsverletzungen hatte. Und sie zog die Decke zurück und sagte: „Nimm das auf, zeige das der Welt.“

Einige Menschen haben immer noch die Hoffnung, dass die Welt etwas dagegen unternehmen wird, und die Welt schaut zu. Andere haben die Hoffnung verloren.

Als ich mit den Ärzten und Krankenschwestern und einigen Patienten sprach, waren sie wirklich bewegt von der großen Unterstützung, die die Welt ihnen entgegenbrachte. Sie sagten, die Politiker und Regierungen seien immer gegen uns gewesen, aber jetzt seien die Menschen auf unserer Seite. Ich glaube, das gibt ihnen auch viel Hoffnung.

Wir sahen Graffiti an den Wänden von Universitätsgeländen [auf der ganzen Welt] und solche Dinge, und die Menschen waren wirklich, wirklich bewegt von den Studenten.

Es herrscht eine hoffnungsvolle Stimmung, dass diese Besatzung bald vorbei ist. Wir nähern uns dem Ende dieses illegalen Krieges und dieser Kriegsverbrechen. Der Apartheidstaat zerfällt in sich selbst. Viele Menschen in Gaza glauben daran. Man kann dieselbe Visite machen und gleichzeitig von Trauer überwältigt, voller Hoffnung und inspiriert sein.

Es ist also sehr unterschiedlich, aber ich denke, die allgemeine Botschaft lautet: „Macht einfach weiter, es macht einen Unterschied.“ Ich glaube, die Menschen in Gaza haben zum ersten Mal nicht mehr das Gefühl, allein zu sein.

