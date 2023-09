„Russische Frage für immer lösen“ – Schicksalsschlacht des Westens in Kiew Von Wladislaw Sankin

„Die Zukunft der Welt wird in der Ukraine entschieden“ – unter diesem Motto fand letzte Woche in Kiew zweitägige Konferenz des Forums „Yalta European Strategy“ (YES) statt. Die Veranstaltung wird seit 2006 von der Stiftung des ukrainischen Oligarchen Wiktor Pintschuk organisiert. RT DE hat sich die Mühe gemacht, nahezu alle Videoaufzeichnungen von mehr als einem Dutzend Panels der Konferenz anzuschauen, die der Veranstalter auf YouTube wenige Tage nach dessen Ende nach und nach veröffentlichte.

Warum ist das wichtig? Die YES hat sich als jährlicher Treffpunkt der lautstarken und einflussreichen Ukraine-Lobby bei den westlichen Eliten etabliert, eine Art Mischung aus einem „ukrainischen Davos“ und der „Münchner SiKo im Kleinen“. Es werden Ideen entwickelt, Informationen ausgetauscht und Zukunftspläne geschmiedet. Es ist ein Blick in die Werkstatt des westlichen Denkens über die Ukraine, Russland, den Westen und die restliche Welt. Im praktischen Sinne ist es die Möglichkeit zu verstehen, was in Regierungen, Parlamenten, Redaktionen bekanntester Medien, Thinktanks und Militärstäben über den aktuellen Stand des Ukraine-Konflikts diskutiert und geplant wird.

Pintschuk ist Multimilliardär, Medienmogul und Schwiegersohn des Ex-Präsidenten Leonid Kutschma. Er sieht sich auch als Bindeglied zwischen dem westlichen Establishment und ukrainischen Wirtschaftseliten. Als Veranstalter der YES sagte er in seiner Begrüßungsrede: