„Ich wundere mich ein bisschen“ – Pistorius genervt von Klitschkos Forderung nach Marschflugkörpern

Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius hat bei einer öffentlichen Veranstaltung gereizt auf die zum wiederholten Male vorgetragenen Forderung des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko nach der Lieferung deutscher Marschflugkörper vom Typ Taurus reagiert. Ausgerechnet bei einer Veranstaltung mit dem Namen „Westfälische Friedenskonferenz“ in Münster hatte der frühere Profiboxer am Freitag diese Forderung Kiews wiederholt.

In der Gesprächsrunde mit Klitschko, Pistorius und den beiden linientreuen Premiumjournalisten Wulf Schmiese und Dunja Hayali betonte Klitschko zunächst die Bedeutung von Marschflugkörpern für das ukrainische Militär. Man könne damit die Kommandopunkte der russischen Armee zerstören, das sei „lebenswichtig für unsere Soldaten“.

Sichtlich gereizt entgegnete Pistorius:

„Ich wundere mich gerade so ein bisschen. Weil, warum betonen Sie diesen kleinen Punkt, in dem es keinen hundertprozentigen Konsens zwischen uns gibt. Warum wird nicht betont, was an Großartigem geleistet wird? Ja, die Bundesrepublik hat gezögert bei den Leopard-Panzern. Ja, das stimmt. Weil man gewartet hat auf die Amerikaner. Inzwischen sind wir diejenigen, die die allermeisten Kampfpanzer und Gepard-Panzer und Schützenpanzer der Ukraine zur Verfügung stellen (…) Warum immer dieses Unterstreichen dieser einen kleinen Frage?“