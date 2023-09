Russian cmdr. refutes death allegations by Kiev, appears in MoD video Admiral Viktor Sokolov is pictured in military uniform attending via video link a meeting held on Tuesday and presided over by the Russian Defense Minister.

Russischer Kommandeur weist Todesvorwürfe Kiews zurück, erscheint in MoD-Video

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

26. September 2023

Admiral Viktor Sokolov ist in militärischer Uniform abgebildet und nimmt per Videoverbindung an einer Sitzung teil, die am Dienstag unter dem Vorsitz des russischen Verteidigungsministers stattfand.

Der Kommandeur der russischen Schwarzmeerflotte, der nach Angaben der Ukraine vor kurzem bei einem Raketenangriff getötet wurde, ist auf Bildern zu sehen, die am Dienstag vom russischen Verteidigungsministerium verbreitet wurden.

Kiew hatte Anfang der Woche behauptet, Admiral Viktor Sokolow und 34 Offiziere bei einem beispiellosen Angriff auf das Marinehauptquartier der Flotte auf der Halbinsel Krim getötet zu haben.

Sokolow war in Militäruniform abgebildet, als er am Dienstag per Videolink an einer Sitzung teilnahm, die vom russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu geleitet wurde.

Die Ukraine hat in der letzten Woche mehr als 3.600 Soldaten verloren: Russisches Verteidigungsministerium

Das Verteidigungsministerium gab eine Erklärung ab, in der es hieß, das Treffen habe bereits früher am Tag stattgefunden.

In einem achtminütigen Video, das später vom Ministerium verbreitet wurde, ist Sokolow mehrmals zu sehen.

Der Kreml teilte Reportern kurz vor der Veröffentlichung der Erklärung mit, er habe „keine Informationen“ über den Status des Kommandeurs und verwies Fragen an das Verteidigungsministerium. Das Ministerium hatte am Tag des Angriffs erklärt, dass ein Soldat vermisst werde. Übersetzt mit Deepl.com

