https://english.almayadeen.net/news/politics/russia-must-exit-syria-for-eu-to-lift-sanctions-on-hts–dutc



Russland muss Syrien verlassen, damit die EU die Sanktionen gegen HTS aufheben kann: Niederländischer FM

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Bloomberg

16. Dezember 2024

Laut Bloomberg verhandelt Moskau mit der neuen syrischen Führung über ein Abkommen zur Beibehaltung seiner strategischen Stützpunkte.

Der niederländische Außenminister Caspar Veldkamp spricht zur Presse, nachdem er zu einem Treffen der EU-Außenminister im Gebäude des Europäischen Rates in Brüssel am 18. November 2024 eingetroffen ist. (AP)

Der niederländische Außenminister Caspar Veldkamp hat den militärischen Rückzug Russlands aus Syrien als zentrale Voraussetzung für die Aufhebung der Sanktionen der Europäischen Union gegen Hayat Tahrir al-Sham (HTS) gefordert.

Im Vorfeld eines Treffens der EU-Außenminister betonte Veldkamp die Notwendigkeit, die Aufhebung der Sanktionen an einen umfassenden politischen Übergang und den Abzug der russischen Streitkräfte zu knüpfen.

„Ich denke, es ist zu früh, diese Sanktionen aufzuheben“, sagte Veldkamp. „Wir würden dies gerne von einem umfassenden politischen Übergang abhängig machen“.

Er fügte hinzu: „Es ist auch wichtig, die russischen Militärbasen in Syrien an Bedingungen zu knüpfen. Wir wollen, dass die Russen abziehen.“

HTS und sein Weg nach vorn

Die HTS, ein ehemaliger Al-Qaida-Ableger, wird sowohl von der EU als auch von den USA als terroristische Organisation eingestuft.

Westlichen Berichten zufolge hat die Gruppe versucht, sich ein „gemäßigteres“ Image zuzulegen, seit sie die Kontrolle in Syrien übernommen hat. Im Internet kursierende Aufnahmen zeigen jedoch bewaffnete Männer, die versuchen, in Schreine und Kirchen von Minderheiten einzudringen.

Lesen Sie mehr: HTS, bewaffnete Gruppen stürmen Sayyeda-Zeinab-Schrein und St. Georges-Kirche

Verwandte Nachrichten

Veldkamp betonte, dass die HTS die Rechte von Minderheiten, einschließlich der Christen und Kurden, respektieren und Vereinbarungen vermeiden müsse, die es Russland ermöglichen würden, seine militärische Präsenz im Land aufrechtzuerhalten.

Aus früheren Berichten von Bloomberg geht hervor, dass Moskau mit der neuen syrischen Führung über ein Abkommen verhandelt, um die Kontrolle über zwei strategische Stützpunkte zu behalten: den Marinehafen in Tartus und den Luftwaffenstützpunkt in Khmeimim.

„Ich denke, es ist auch wichtig, die russischen Militärbasen in Syrien an Bedingungen zu knüpfen“, sagte Veldkamp. „Wir wollen die Russen raus haben.“

EU- und US-Perspektiven

Die EU muss noch über ihre nächsten Schritte bezüglich der Sanktionen gegen Syrien entscheiden. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas kündigte Pläne an, einen Spitzendiplomaten zu Gesprächen mit der neuen syrischen Regierung zu entsenden.

„Wir können kein Vakuum hinterlassen – und das haben wir auch nicht“, sagte Kallas und signalisierte damit eine vorsichtige Herangehensweise an ein künftiges Engagement in Damaskus.

Die USA haben unterdessen die HTS aufgefordert, sich an die internationalen Grundsätze zu halten. Außenminister Antony Blinken bestätigte kürzlich direkte Gespräche mit der Gruppe und warnte, dass die HTS Gefahr laufe, international isoliert zu werden, wenn sie die Rechte von Minderheiten und globale Normen nicht respektiere.

Am Sonntag teilte das russische Außenministerium mit, dass Russland einen Teil seiner diplomatischen Vertretungen aus Syrien evakuiert hat, zusammen mit Diplomaten aus Weißrussland, der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK) und Abchasien.

Russlands Basisstrategie ungewiss

Der Kreml hat noch keine endgültigen Entscheidungen über die Zukunft seiner Militärbasen in Syrien getroffen. Berichten von Reuters zufolge will Russland seine vorgeschobenen Stellungen in Nordsyrien und im Alawitengebirge reduzieren, während es seine strategischen Stützpunkte in Khmeimim und Tartus beibehält.

Auf Satellitenbildern vom Freitag sind zwei große Antonow AN-124-Frachtflugzeuge auf dem Luftwaffenstützpunkt Khmeimim zu sehen, die offenbar für den Transport schwerer Ausrüstung vorbereitet werden. Ein syrischer Sicherheitsbeamter gab an, dass mindestens ein Frachtflugzeug am Samstag nach Libyen abgeflogen sei.

Darüber hinaus berichteten syrische Militärquellen, dass Moskau Truppen abzieht und schweres Gerät verlagert, was Fragen über die langfristige Rolle des russischen Militärs in der Region aufwirft.

Lesen Sie mehr: Hiroshima in Tartus“: Israelische Angriffe erschüttern Tartus, Märtyrer gemeldet

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …