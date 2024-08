https://english.almayadeen.net/news/politics/russia-repels-more-attacks-on-kursk–slams-us-remarks-on-off



Russland wehrt weitere Angriffe auf Kursk ab und kritisiert US-Bemerkungen zur Offensive

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

8. August 2024

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums hat die russische Luftabwehr weitere ukrainische Angriffe auf die Region Kursk abgewehrt.

Russische Luftabwehrsysteme haben am Donnerstag erfolgreich zwei ukrainische Drohnen über den Regionen Kursk und Orjol abgefangen, bestätigte das russische Verteidigungsministerium, einige Tage nachdem Kiew eine groß angelegte grenzüberschreitende Offensive auf russischem Gebiet gestartet hatte.

Das Ministerium teilte mit, dass die Abfangvorgänge zwischen 04:20 und 06:20 Uhr Ortszeit stattfanden und damit Versuche der ukrainischen Streitkräfte vereitelt wurden, Angriffe mit flugzeugähnlichen Drohnen auf russisches Gebiet durchzuführen.

Darüber hinaus gab der amtierende Gouverneur der Region Kursk, Alexej Smirnow, über Telegramm bekannt, dass die Luftabwehrkräfte sieben ukrainische Raketen über der Region Kursk abgeschossen haben.

Am Dienstag berichtete das russische Verteidigungsministerium, dass bis zu 300 ukrainische Kämpfer, unterstützt von 11 Panzern und mehr als 20 gepanzerten Fahrzeugen, russische Grenzschutzeinheiten in der Region angegriffen haben. Aufgrund des Angriffs mussten Tausende von Zivilisten auf beiden Seiten der Grenze evakuiert werden.

Bis Mittwoch wurden nach Angaben des Ministeriums bis zu 260 ukrainische Soldaten und 50 gepanzerte Fahrzeuge vernichtet.

Der russische Präsident Wladimir Putin warf Kiew eine groß angelegte Provokation vor und wies darauf hin, dass die ukrainischen Truppen wahllos russische Regionen beschossen und zivile Infrastrukturen und Krankenwagen ins Visier genommen hätten.

Die Sprecherin des Außenministeriums , Maria Sacharowa, bezeichnete den Beschuss der Region Kursk durch die Ukraine als einen weiteren „terroristischen Angriff“ auf die Zivilbevölkerung.

US-Kommentare zur ukrainischen Offensive in Kursk „empörend“: Russlands Gesandter in den USA

In diesem Zusammenhang kritisierte der russische Botschafter in den Vereinigten Staaten die Reaktion der US-Beamten auf die ukrainische Offensive in der Region Kursk und bezeichnete ihre öffentlichen Erklärungen als „empörend“.

Anatoli Antonow sagte, die amerikanischen Behörden hätten es versäumt, Kiew zu kritisieren oder den Opfern ihr Beileid auszusprechen, und verurteilten die ukrainischen Aktionen als „offensichtliche terroristische Akte“.

„Niemand verheimlicht die Tatsache, dass amerikanische Waffen zur Waffe wurden, mit der gewöhnliche Russen getötet wurden“, betonte Antonow.

Er fügte hinzu, dass „Angriffe auf Schulen, Krankenhäuser, Krankenwagen und Wohngebäude in Russland nicht als Recht auf Selbstverteidigung anerkannt werden können.“

Der russische Gesandte brachte die Offensive in der Region Kursk mit der schwierigen Lage in Verbindung, in der sich die ukrainischen Streitkräfte an der Front befinden.

An anderer Stelle betonte Antonow die Unantastbarkeit der russischen Grenzen und forderte Washington auf, die Waffenlieferungen an Kiew einzustellen und die „Neo-Nazis“ in den ukrainischen Streitkräften zu bestrafen.

Am Mittwoch kündigte das Weiße Haus an, dass es sich mit der Ukraine in Verbindung setzen werde, um die „Ziele“ hinter dem grenzüberschreitenden Einmarsch in russisches Territorium zu verstehen, der der bedeutendste seit Monaten war.

„Wir werden uns mit dem ukrainischen Militär in Verbindung setzen, um mehr über ihre Ziele zu erfahren“, sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, vor Reportern.

Sie fügte hinzu, Washington unterstütze „vernünftige“ Maßnahmen der Ukraine, um Angriffe der russischen Streitkräfte zu stoppen.

Der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, wies die Verurteilung des ukrainischen Angriffs durch Moskau zurück und erklärte in einem Briefing: „Ich habe die Erklärungen der russischen Regierung gesehen. Es ist ein bisschen viel, sie als Provokation zu bezeichnen, da Russland die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine verletzt hat.“

