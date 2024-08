https://thecradle.co/articles/us-warns-turkiye-of-consequences-over-military-trade-with-russia



USA warnen die Türkei vor „Konsequenzen“ wegen Militärhandels mit Russland

News Desk

7. AUGUST 2024

(Bildnachweis: Kirill Kudryavtsev/AFP/Getty Images)

Washington hat seinen NATO-Verbündeten wiederholt wegen seiner zunehmenden Zusammenarbeit und Koordination mit Moskau gewarnt

Washington hat Ankara gewarnt, dass es mit „Konsequenzen“ rechnen muss, wenn es seine Exporte von US-Militärgütern nach Russland nicht einschränkt.

Der stellvertretende US-Handelsminister Matthew Axelrod traf sich kürzlich mit Beamten in der Türkei, um die Bemühungen zu erörtern, den „illegalen Handel“ Ankaras mit Moskau zu stoppen, berichtete die Financial Times (FT) am 7. August.

Er warnte die Türkei, dass sie sich mehr anstrengen müsse, um den Fluss von Mikrochips und anderen Teilen nach Russland zu verhindern, die im Krieg in der Ukraine eingesetzt werden könnten.

„Wir brauchen die Hilfe der Türkei, um den illegalen Fluss von US-Technologie nach Russland zu stoppen. Wir brauchen rasche Fortschritte der türkischen Behörden und der türkischen Industrie, sonst werden wir keine andere Wahl haben, als denjenigen, die unsere Exportkontrollen umgehen, Konsequenzen aufzuerlegen“, sagte Axelrod der FT.

Er bezeichnete die Angelegenheit als „dringendes Problem“ und forderte die türkische Regierung auf, „ein Verbot für den Umschlag von Gütern, die von den USA kontrolliert werden, nach Russland zu erlassen und durchzusetzen“. Außerdem beschuldigte er Moskau, „die türkische Handelspolitik auszunutzen“, um Zugang zu in den USA hergestellter Hardware zu erhalten.

Dem Beamten zufolge wurden 18 türkische Unternehmen in die Liste der Unternehmen des Handelsministeriums aufgenommen, was bedeutet, dass US-Unternehmen für den Verkauf solcher Teile schwer zu erwerbende Lizenzen benötigen.

„Sie können davon ausgehen, dass dies in Zukunft noch häufiger der Fall sein wird, solange es keine Fortschritte gibt“, fügte Axelrod hinzu.

Die USA sind besorgt, dass die Türkei zu einer Drehscheibe geworden ist, über die im Westen hergestellte Elektronik für die Herstellung russischer Raketen und Drohnen verwendet wird, was gegen die Sanktionen verstößt.

Die FT berichtete, dass „die türkischen Ströme sensibler kriegsbezogener Güter in Länder rund um Russland hoch bleiben“.

Es ist nicht das erste Mal, dass die USA die Türkei wegen ihrer Exporte nach Russland warnen. Die Warnung kommt zu einem Zeitpunkt, da Ankara und Moskau ihre Handels- und Sicherheitsbeziehungen trotz der unerbittlichen westlichen Sanktionen gegen Russland weiter ausbauen.

Die Türkei hat auch den Dialog mit der BRICS-Gruppe von Schwellenländern, zu der auch Russland gehört, intensiviert.

Nachdem Russland nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine im Jahr 2022 zur am stärksten sanktionierten Nation der Welt wurde, begann der BRICS-Block ernsthaft die Schaffung einer gemeinsamen Währung zu verfolgen, um den Handel zu entdollarisieren und die westlichen Sanktionen zu umgehen.

„Der Unterschied und das Schöne an BRICS im Vergleich zur EU ist, dass es alle Zivilisationen und Ethnien einschließt. Wenn sie ein wenig institutioneller werden können, wird dies ernsthafte Vorteile mit sich bringen“, sagte der türkische Außenminister Hakan Fidan Ende Juni.

Anfang des Monats hatte Fidan gesagt, dass er die BRICS als eine „gute Alternative“ zur EU sehe und dass der Block „Potenzial“ habe.

