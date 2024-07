https://www.middleeastmonitor.com/20240717-russias-lavrov-criticises-un-inaction-resolutions-on-gaza-have-remained-ink-on-paper/



Russlands Lawrow kritisiert Untätigkeit der UN: Resolutionen zu Gaza „sind Tinte auf Papier geblieben

17. Juli 2024

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hält eine Pressekonferenz im UN-Hauptquartier ab, nachdem er die Sitzung des UN-Sicherheitsrates zur Lage im Nahen Osten, einschließlich der palästinensischen Frage, in New York, Vereinigte Staaten, am 17. Juli 2024 geleitet hat [Selçuk Acar/Anadolu Agency]

Der russische Außenminister Sergej Lawrow kritisierte am Mittwoch den UN-Sicherheitsrat und sagte, dass dessen Resolutionen zum Gazastreifen das Blutvergießen in den besetzten palästinensischen Gebieten nicht gestoppt hätten, berichtet die Anadolu Agency.

Lawrow sagte auf einer Sitzung des Sicherheitsrates zum Nahen Osten unter dem Vorsitz Russlands, dass der Rat zum vierten Mal innerhalb von 10 Monaten auf Ministerebene getagt habe.

„Es wurden vier Resolutionen angenommen.

Das anhaltende Blutvergießen in den besetzten palästinensischen Gebieten bestätigt jedoch nur, dass all diese Beschlüsse nur Tinte auf dem Papier geblieben sind“, so der russische Diplomat.

Lawrow wies darauf hin, dass „ein offenes und ehrliches Gespräch erforderlich ist“, um das Blutvergießen und das Leiden der Zivilbevölkerung sofort zu beenden und eine langfristige Lösung anzustreben.

„Die groß angelegte Militäroperation, die Israel zusammen mit seinem amerikanischen Verbündeten durchgeführt hat, hat in 300 Tagen und 10 Monaten zu einer erschreckenden Statistik an Opfern und Zerstörungen geführt“, sagte der Außenminister.

WATCH: Jill Stein: ‚Biden kann den Gaza-Krieg mit einem Telefonanruf beenden‘

„Sagen wir es mal so.

In 10 Monaten gibt es fast 40.000 tote und 90.000 verletzte palästinensische Zivilisten, die meisten von ihnen sind Kinder und Frauen.

Das sind doppelt so viele wie die Zahl der zivilen Opfer auf beiden Seiten in den 10 Jahren des Konflikts im Südosten der Ukraine.

In zehn Monaten gab es doppelt so viele zivile Opfer wie in den 10 Jahren des Konflikts in der Ukraine nach dem Putsch im Februar 2014 sagte Lawrow.

Er zitierte Generalsekretär Antonio Guterres, der 2009 als Hochkommissar für Flüchtlinge sagte, Gaza sei „der einzige Konflikt auf der Welt, in dem die Menschen nicht einmal fliehen dürfen“.

Seitdem hat sich nichts geändert, die Situation hat sich nur weiter verschlechtert.

Die derzeitige beispiellose Explosion der Gewalt im Nahen Osten ist weitgehend eine Folge der verfehlten US-Politik in der Region sagte Lawrow.

Unter Missachtung einer Resolution des UN-Sicherheitsrats, in der ein sofortiger Waffenstillstand gefordert wird, sieht sich Israel seit einem Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 mit der internationalen Verurteilung seiner anhaltenden brutalen Offensive auf den Gazastreifen konfrontiert.

Nach Angaben der örtlichen Gesundheitsbehörden wurden seitdem fast 38.800 Palästinenser getötet, die meisten davon Frauen und Kinder, und mehr als 89.100 verletzt.

Mehr als neun Monate nach dem israelischen Angriff liegen weite Teile des Gazastreifens inmitten einer lähmenden Blockade von Lebensmitteln, sauberem Wasser und Medikamenten in Trümmern.

Israel wird vor dem Internationalen Gerichtshof des Völkermordes beschuldigt, der in seinem jüngsten Urteil die sofortige Einstellung der Militäroperation in der südlichen Stadt Rafah anordnete, wo mehr als eine Million Palästinenser vor dem Einmarsch am 6. Mai Zuflucht vor dem Krieg gesucht hatten.

Übersetzt mit deepl.com

