Der russische Außenminister Sergej Lawrow spricht auf dem Antalya Diplomacy Forum 2024 am 1. März 2024 in Antalya, Türkei.

(Foto: Mert Gokhan Koc/ dia images via Getty Images)

Russlands Lawrow warnt die USA, dass sich der Dritte Weltkrieg nicht auf Europa beschränken würde

Von Jessica Corbett

28. August 2024

„Sie haben die Denkweise eines Meisters, der irgendwo da draußen in Übersee sitzt und glaubt, völlig sicher zu sein, und der denkt, dass nicht nur die Ukrainer, sondern auch… Europäer bereit wären, die Drecksarbeit zu machen und für sie zu sterben.“

Der russische Außenminister Sergej Lawrow warnte die Vereinigten Staaten am Dienstag, dass ein möglicher Dritter Weltkrieg nicht auf die Schlachtfelder in Europa beschränkt bliebe, sollte der Krieg in der Ukraine zu einem größeren militärischen Konflikt eskalieren.

Zweieinhalb Jahre nach dem Einmarsch des russischen Präsidenten Wladimir Putin stellte sich Lawrow den Fragen der Journalisten und wurde gebeten, auf die jüngsten Berichte des Guardian einzugehen, wonach der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskyy Langstreckenraketen vom Typ Storm Shadow einsetzen will, die „Moskau und St. Petersburg bedrohen“, um Russland an den Verhandlungstisch zu zwingen.

Wie die britische Zeitung erklärte: Storm Shadow“-Raketen wurden in erster Linie im Rahmen einer anglo-französischen Zusammenarbeit entwickelt und werden von dem europäischen Gemeinschaftsunternehmen MBDA hergestellt, das auch einen italienischen Partner hat. Da aber einige Komponenten von den USA geliefert werden, muss das Weiße Haus auch dem Einsatz innerhalb Russlands zustimmen. Das Weiße Haus hat sich bisher geweigert, weil es eine Eskalation des Konflikts befürchtet.

Lawrow erklärte: „Das ist Erpressung, ein Versuch, so zu tun, als wolle der Westen eine übermäßige Eskalation vermeiden. In Wirklichkeit sind sie voll von Unfug. Eine Eskalation zu vermeiden ist nicht das Ziel des Westens. Um es im Klartext zu sagen, sie wollen einfach nur einen Streit anzetteln“.

Der langjährige russische Minister verwies auch auf verschiedene Äußerungen von John Kirby, dem Berater für nationale Sicherheitskommunikation im Weißen Haus, die in die gleiche Richtung gehen wie seine Worte vom Freitag: „Wir haben die Eskalationsrisiken seit Beginn dieses Konflikts beobachtet, und das wird sich nicht ändern. Wir werden immer besorgt sein über die Möglichkeit, dass die Aggression in der Ukraine zu einer Eskalation auf dem europäischen Kontinent führt.“

Lawrow sagte, dass „für die Amerikaner jegliches Gerede über den Dritten Weltkrieg auf etwas hinausläuft, das nur Europa betreffen würde, und Gott bewahre, wenn es jemals dazu käme. Das ist ziemlich aufschlussreich, denn diese Vorstellung spiegelt die Denkweise der amerikanischen Planer und Geostrategen wider, die glauben, dass sie die ganze Sache einfach aussitzen können. Ich denke, es ist wichtig, in dieser Situation zu verstehen, dass wir unsere eigene Doktrin haben, einschließlich derjenigen, die den Einsatz von Atomwaffen regelt. Eine Aktualisierung dieser Doktrin ist im Gange.

„Außerdem sind sich die Amerikaner über die darin enthaltenen Bestimmungen im Klaren. Das geht aus ihren freudschen Ausrutschern hervor, wenn sie sagen, dass ein dritter Weltkrieg eine schlechte Sache wäre, weil sie nicht wollen, dass Europa leidet“, fuhr er fort. „Das ist es, worauf diese amerikanische Denkweise hinausläuft. Sie haben die Denkweise eines Herrschers, der irgendwo da draußen in Übersee sitzt und sich in Sicherheit wähnt und glaubt, dass nicht nur die Ukrainer, sondern auch, wie sich herausstellt, die Europäer bereit wären, die Drecksarbeit zu machen und für sie zu sterben.“

„Wir hören seit langem Spekulationen darüber, dass die Ukraine nicht nur die Storm Shadow-Raketen, sondern auch Langstreckenraketen aus amerikanischer Produktion einsetzen darf“, so der Minister. „Jetzt können wir nur noch einmal bestätigen, dass das Spiel mit dem Feuer für die Männer und Frauen, die für die Atomwaffen in der westlichen Welt verantwortlich sind, eine gefährliche Sache ist, aber sie spielen mit Streichhölzern, als wären sie nie erwachsen geworden.“

Zwar gibt es neun atomar bewaffnete Nationen, aber die Vereinigten Staaten und Russland verfügen zusammen über etwa 90 % des weltweiten Arsenals. Seit der Invasion des Kremls im Februar 2022, als die USA und Europa die ukrainischen Soldaten bewaffneten, habenPutin und andere russische Offizielle – ebenso wie NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg –die Angst vor dem Einsatz von Atomwaffen geschürt.

Michail Scheremet, der in der russischen Staatsduma die Krim vertritt, die Russland vor einem Jahrzehnt von der Ukraine erobert und annektiert hat, sagte am Dienstag gegenüberTASS, die USA sollten die Folgen einer Ausstattung der ukrainischen Truppen mit Langstrecken-Marschflugkörpern bedenken.

„Die USA sind jetzt am Zug, aber es fällt ihnen offensichtlich schwer, das Spiel zu spielen, denn sie müssen die Realität berücksichtigen und alles sorgfältig abwägen, bevor sie der Ukraine den Ball zuspielen, die die USA und Europa in einen möglichen Dritten Weltkrieg hineinziehen will“, sagte Scheremet der russischen Nachrichtenagentur.

„Zweifellos werden die USA versuchen, ihre weitreichenden aggressiven Pläne zur Lieferung von Marschflugkörpern an das Kiewer Regime umzusetzen. Sie werden wahrscheinlich versuchen, dies über Europa zu tun, das sie unter ihrer Fuchtel haben“, fügte er hinzu. „Aber in jedem Fall wird der Preis für diese Entscheidung zu hoch sein und zum Verlust der eigenen Staatlichkeit führen.

Anfang dieses Monats griff die Ukraine die russische Region Kursk an und „hat ein Stück des Territoriums im größten ausländischen Angriff auf Russland seit dem Dritten Weltkrieg herausgeschnitten“, berichteteReuters am Dienstag. Wie die Nachrichtenagentur ausführte:

Russland hat behauptet, dass westliche Waffen, darunter britische Panzer und US-Raketensysteme, von der Ukraine in Kursk eingesetzt wurden. Kiew hat bestätigt, dass US-HIMARS-Raketen eingesetzt wurden, um Brücken in Kursk zu zerstören. Washington sagt, es sei über die Pläne der Ukraine vor dem überraschenden Einmarsch in Kursk nicht informiert gewesen. Die Vereinigten Staaten haben auch erklärt, dass sie sich nicht an der Operation beteiligt haben.

Mehrere russische Regierungsvertreter haben deutlich gemacht, dass sie diesen Behauptungen der USA keinen Glauben schenken.

Ausgehend von Interviews, die Anatol Lieven vom Quincy Institute for Responsible Statecraft kürzlich mit „Mitgliedern des russischen Establishments, darunter ehemalige Diplomaten, Mitglieder von Denkfabriken, Akademiker und Geschäftsleute sowie einige Mitglieder der breiten Öffentlichkeit“ geführt hat, wünscht sich die Mehrheit von ihnen „einen baldigen Waffenstillstand, der ungefähr den bestehenden Kampflinien entspricht“.

„Die meisten meiner Gespräche fanden vor dem ukrainischen Einmarsch in die russische Provinz Kursk statt. Soweit ich erkennen kann, hat dieser ukrainische Erfolg jedoch die grundlegenden russischen Berechnungen und Ansichten nicht verändert“, schrieb Lieven am Dienstag für Foreign Policy.

„Letztendlich wird Russlands Verhandlungsposition natürlich von Putin bestimmt – mit dem ich nicht gesprochen habe“, räumte er ein. „Niemand, mit dem ich in Moskau sprach, behauptete, mit Sicherheit zu wissen, was Putin denkt. Der Konsens war jedoch, dass er zwar zu Beginn des Krieges schreckliche Fehler gemacht hat, aber ein Pragmatiker ist, der in der Lage ist, militärischen Rat anzunehmen und die militärische Realität anzuerkennen.“

Übersetzt mit Deepl.com

