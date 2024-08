https://www.telepolis.de/features/Selenskyjs-riskantes-Spiel-Zieht-er-den-Westen-tiefer-in-den-Konflikt-9850440.html



Selenskyjs riskantes Spiel: Zieht er den Westen tiefer in den Konflikt? Von Bernd Müller

Großbritannien hat wohl Erlaubnis zum Einsatz von Storm-Shadow-Marschflugkörpern in Russland gegeben. (Bild: Flying Camera / Shutterstock.com)

Kiew plant Angriffe tief in Russland. Der Westen zögert, befürchtet Eskalation. Zieht Selenskyj uns in einen größeren Krieg?

In den vergangenen zweieinhalb Jahren wurde immer wieder vor einer weiteren Eskalation des Krieges in der Ukraine gewarnt. Der Kreml zog rote Linien und drohte mit dem Einsatz von Atomwaffen. Die Ukraine – und ihre westlichen Verbündeten – ließen sich davon nicht beeindrucken und hielten sich nicht daran. Und nichts passierte – bis jetzt.

Selenskyj setzt weiter auf militärischen Sieg

In Kiew scheint man davon überzeugt zu sein, dass dies auch in Zukunft so bleiben wird. Deshalb werden die militärischen Pläne der Ukraine immer kühner. Der Einmarsch in das russische Gebiet Kursk ist ein Beispiel dafür – aber auch dafür, dass die ukrainische Regierung immer noch auf einen militärischen Sieg über Russland hofft. Weiterlesen auf telepolis,de

