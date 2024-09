https://www.middleeasteye.net/opinion/sabra-and-shatila-massacre-four-decades-israels-carnage-has-moved-gaza



Sabra- und Schatila-Massaker: Vier Jahrzehnte später hat sich das Blutbad Israels nach Gaza verlagert

von Feras Abu Helal

17. September 2024

Das Massaker im Libanon im Jahr 1982 war kein Einzelfall, sondern nur eine der größten Episoden in der langen Geschichte Israels der ethnischen Säuberung

Eine Palästinenserin betet an einem Gedenkort in Beirut am Jahrestag des Massakers von Sabra und Schatila im September 2010 neben einem Plakat mit Bildern ihrer getöteten Verwandten (Anwar Amro/AFP)

Diese Woche jährt sich zum 42. Mal das Massaker in den von Israel kontrollierten palästinensischen Lagern Sabra und Schatila in der libanesischen Hauptstadt Beirut.

Das Massaker wurde vom 16. bis 18. September 1982 von der christlichen Phalangisten-Miliz verübt und führte zur Ermordung von bis zu 3.500 Menschen, darunter viele Kinder, Frauen und ältere Flüchtlinge – und das alles unter den Augen der israelischen Armee.

Da der Jahrestag des Massakers von Sabra und Schatila in diesem Jahr mit dem andauernden Völkermord in Gaza zusammenfällt, können wir sowohl die Fortsetzung der brutalen Politik Israels als auch eine deutliche Veränderung in der Reaktion der Öffentlichkeit beobachten.

Sabra und Schatila war kein Einzelfall, sondern nur eine der wichtigsten Episoden in einer langen Reihe israelischer Massaker und ethnischer Säuberungen, die bis zur Nakba von 1948 zurückreichen, bei der Hunderttausende Palästinenser aus ihrem Land vertrieben wurden.

Der Krieg, der in diesem Jahr zur Gründung des Staates Israel führte, war auch mit dem Tantura-Massaker verbunden, bei dem etwa 200 Dorfbewohner getötet wurden, und dem Deir-Yassin-Massaker, bei dem mehr als 100 Palästinenser getötet wurden.

Dieselbe Politik wurde von der israelischen Armee nach 1948 in Palästina und anderen arabischen Ländern fortgesetzt, von der Schulbombardierung in Bahr al-Baqar in Ägypten im Jahr 1970 bis zum Massaker von Qana im Libanon im Jahr 1996.

Im Gazastreifen hat Israel seit seinem Rückzug aus dem Küstengebiet im Jahr 2005 eine Reihe von Kriegsverbrechen und Massakern begangen, auf die bald die Verhängung einer strafenden Belagerung und fünf große Militäroffensiven folgten, bei denen Tausende getötet wurden.

Im aktuellen Krieg haben israelische Streitkräfte Zehntausende Palästinenser getötet, darunter viele, die in „sicheren Zonen“ wie Krankenhäusern oder von der UNO geführten Schulen Schutz suchten.

Palästinenser von der Welt im Stich gelassen

Die lange Geschichte israelischer Massaker an arabischen Zivilisten ist im Laufe der Jahre aus zwei Gründen immer umfangreicher und brutaler geworden. Der erste Grund ist die inhärent rassistische Natur der zionistischen Ideologie, insbesondere da sich der Staat immer weiter nach rechts bewegt.

Im heutigen Israel ist die Ideologie der jüdischen Vorherrschaft zum Mainstream geworden. Seit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober haben hochrangige israelische Beamte zahlreiche rassistische Äußerungen gemacht, darunter die berüchtigten Kommentare von Verteidigungsminister Yoav Gallant, in denen er Palästinenser mit „menschlichen Tieren“ verglich.

Der zweite Grund, warum Israel sein Muster der Massaker, insbesondere in Gaza, fortsetzen konnte, ist seine internationale Unterstützung. Westliche Nationen haben weiterhin Waffen an Israel geliefert, trotz der steigenden Zahl palästinensischer Todesopfer, die inzwischen über 41.000 liegt.

Gleichzeitig haben arabische Länder den Palästinensern kaum mehr als rhetorische Unterstützung entgegengebracht, wobei einige ihre politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu Israel fortsetzten, als hätte sich nichts geändert.

Nach fast einem Jahr Krieg in Gaza und ohne ernsthafte internationale Bemühungen, das Blutvergießen zu stoppen, scheint Israel zu dem Schluss gekommen zu sein, dass es so viele Palästinenser töten kann, wie es will, und dabei viele Häuser, Gebäude und Krankenhäuser des Gebiets zerstören kann.

Heute, 42 Jahre nach diesen Demonstrationen, begeht Israel weiterhin Massaker in Gaza – aber die israelische Öffentlichkeit hat sich nicht geschlossen dagegen ausgesprochen

Tage nach dem Massaker von Sabra und Schatila im September 1982 rief die Bewegung „Peace Now“ zu einer Demonstration in Tel Aviv auf, bei der etwa 400.000 Menschen eine Untersuchung der Rolle Israels forderten. Der Protest brachte die Regierung dazu, die Kahan-Kommission einzusetzen, die feststellte, dass Israel eine „indirekte Verantwortung“ für das Massaker trug, und zum Rücktritt von Ariel Sharon als Verteidigungsminister führte.

Heute, 42 Jahre nach diesen Demonstrationen, begeht Israel weiterhin täglich Massaker und Kriegsverbrechen in Gaza – aber die israelische Öffentlichkeit hat sich nicht geschlossen dagegen ausgesprochen. Im Gegenteil, israelische Politiker, Journalisten und normale Bürger unterstützen offen die völkermörderischen Handlungen des Staates.

Premierminister Benjamin Netanjahu gewinnt in den Umfragen an Zustimmung. Der interne öffentliche Widerstand gegen den Krieg konzentriert sich in erster Linie darauf, die Regierung dazu zu drängen, ein Abkommen zur Freilassung der verbleibenden israelischen Geiseln in Gaza zu unterzeichnen.

Die Fähigkeit Israels, ungestraft Brutalität gegen das palästinensische Volk zu entfesseln, mag zwar als Zeichen von Macht erscheinen, aber die historische Erfahrung lehrt uns etwas anderes.

Wenn Besatzungsprojekte brutaler werden, kann dies ein Zeichen für den Beginn des Endes sein. Darüber hinaus ist Israel ein Staat, der auf dem Narrativ der „Moral“ aufgebaut ist, das durch das Blutbad in Gaza dramatisch untergraben wurde. Die anhaltenden Verbrechen gegen Palästinenser werden eine Normalisierung der Beziehungen zu den arabischen Staaten unmöglich machen, da Israel weiterhin die größte Bedrohung für die arabischen Völker in der gesamten Region darstellt.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Feras Abu Helal ist Chefredakteur der Nachrichten-Website Arabi 21.

