Sabra und Shatila im digitalen Zeitalter: Unveränderte Tragödie

Von Aya Youssef

Quelle: Al Mayadeen Englisch

18. September 2023

Stellen wir uns vor, das Massaker von Sabra und Shatila hätte heute stattgefunden, im Zeitalter der endlosen Social-Media-Plattformen und Apps. Wären die Dinge anders ausgegangen?

Sabra und Shatila im digitalen Zeitalter: Unveränderte Tragödie

Sabra und Shatila im digitalen Zeitalter: Unveränderte Tragödie (Al Mayadeen English; Illustriert von Mahdi Rtail)

Schriftrolle – ein Schrei. Nochmal scrollen – ein Hilfeschrei. Wischen – überall Blut, Haufen lebloser Körper und zahllose Menschen, deren Körper von Trauer gezeichnet sind und denen Tränen aus den Augen fließen. Werden Sie wegschauen, Ihr Handy ausschalten und so tun, als ob Sie es nicht sehen? Oder werden Sie teilen, liken oder um Hilfe bitten?

Was ist das Massaker von Sabra und Shatila?

Am 16. und 18. September 1982 töteten Milizen der libanesischen Streitkräfte (LF) Tausende von Palästinensern und libanesischen Bürgern im Beiruter Stadtteil Sabra und im nahe gelegenen Flüchtlingslager Schatila auf brutale Weise.

Die palästinensischen Flüchtlinge waren ursprünglich Opfer der Nakba (Katastrophe) von 1948, die gezwungen waren, vor den Gewaltverbrechen zu fliehen, die zionistische Banden bei ihrem Versuch, „Israel“ zu gründen, begangen hatten.

Im Juni 1982 marschierte „Israel“ in den Libanon ein mit dem Ziel, die in Beirut ansässige Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) zu vernichten. Am 1. September 1982 hatte sich die PLO aus dem Libanon zurückgezogen, und die Vereinigten Staaten und andere Mächte sicherten zu, dass die verbliebenen palästinensischen Flüchtlinge und Zivilisten geschützt werden würden.

Zwei Wochen später jedoch umstellte das israelische Militär Sabra und Schatila und erlaubte seinen Verbündeten, der LF, in das Lager einzudringen und die Massentötungen vorzunehmen. Dieses brutale Vorgehen dauerte 43 Stunden und forderte über 3.000 zivile Opfer.

Nach dem schrecklichen Massaker begannen Überlebende, die Szenen zu beschreiben, die endlosen Akte des Abschlachtens, der Verstümmelung, der Vergewaltigung und die Existenz von Massengräbern. Die Bilder, die im Fernsehen gezeigt wurden, erschütterten die ganze Welt.

Von Donnerstag, 18 Uhr, bis Samstag, 13 Uhr, war kein einziger Ton zu hören. Von Donnerstag, 18 Uhr, bis Samstag, 13 Uhr, war kein einziges Bild zu sehen. Von Donnerstag, 18 Uhr, bis Samstag, 13 Uhr, gab es keine einzige Verurteilung. Woher sollte die Welt wissen, dass ein solches Massaker stattfindet? Es waren keine Bomben zu hören, nur hin und wieder vereinzelte Geräusche von abgefeuerten Waffen.

Als das Massaker stattfand, gab es die Welt des Livestreaming noch nicht. Die Welt der verschiedenen Social-Media-Plattformen gab es noch nicht. Leider werden einige Opfer des Massakers immer noch vermisst, und ihre Familien wissen nicht, was mit ihnen geschehen ist.

Was wäre, wenn alles gehört und gesehen worden wäre?

Wo auch immer Sie sich befinden, in Ihrem Bett, in einem Café oder an Ihrem Schreibtisch, um Ihre Tagesschicht zu beenden, wie stellen Sie sich vor, wenn Sie eine solche Nachricht erhalten? Würden Sie beim Mittagessen mit einigen Kollegen darüber sprechen? Oder sehen Sie sich selbst etwas tun, um den Opfern zu helfen, um die Nachricht in die ganze Welt zu tragen? Würden sich die Dinge anders entwickeln? Würde die internationale Gemeinschaft „Israel“ und seine Verbündeten für ein solches Verbrechen zur Rechenschaft ziehen, oder hätten ein paar Worte der Verurteilung gereicht?

Wenn wir heute durch unsere Feeds scrollen, werden wir mit zahllosen Meldungen bombardiert, die vom Alltäglichen bis zum Außergewöhnlichen reichen. Aber stellen Sie sich vor, Sie würden sich einloggen, um Live-Berichte aus Sabra und Shatila zu sehen, Geschichten, die von den Menschen vor Ort erzählt werden, die verzweifelt darauf warten, dass die Welt ihre Schreie hört. Ihre Worte würden nicht nur in den Geschichtsbüchern stehen, sondern auf unseren Bildschirmen widerhallen, unsere Aufmerksamkeit erregen und uns zum Handeln zwingen.

Hinein in die Welt der sozialen Medien

Die Plattformen der sozialen Medien wären mit Live-Berichten vom Ort des Geschehens gefüllt gewesen. Gewöhnliche Menschen, Journalisten und Aktivisten hätten Plattformen wie Twitter genutzt, um anhand von Fotos und Videos in Echtzeit über die Geschehnisse in Sabra und Shatila zu berichten.

Überlebende und Zeugen hätten ihre Aussagen in Echtzeit mitteilen können, was es den Tätern erschwert hätte, ihre Beteiligung an dem Massaker oder ihre grausamen Taten zu leugnen.

Die Menschen würden beginnen, Hashtags zu kreieren und zu verbreiten, die sich auf das schreckliche Massaker beziehen, um das Bewusstsein zu schärfen. Die Hashtags hätten sich weltweit verbreitet und Druck auf Regierungen und internationale Organisationen ausgeübt, zu reagieren.

Rund um den Globus könnte es zu Protesten und Solidaritätsbewegungen kommen, um den Opfern Hilfe und Unterstützung zukommen zu lassen.

In unserer hypothetischen digitalen Welt würden einige Influencer und Aktivisten ihre Plattformen nutzen, um den Stimmen derer Gehör zu verschaffen, die zum Schweigen gebracht wurden. Sie würden ihre Reichweite Organisationen zur Verfügung stellen, die vor Ort tätig sind, und auf den dringenden Bedarf an Hilfe, Unterstützung und Intervention hinweisen.

Die eigentliche Frage ist hier, ob die Algorithmen der großen Social-Media-Plattformen die Verbreitung solcher Inhalte zugelassen hätten. Würde Meta einige Beiträge zu dem schrecklichen Massaker zensieren?

Unerschütterliche globale Gleichgültigkeit?

Die eigentliche Frage in diesem hypothetischen Szenario ist, ob sich die Haltung der internationalen Gemeinschaft gegenüber einem Massaker im Zusammenhang mit Israel geändert hätte. Es würden Berichte veröffentlicht, sanfte Worte der Verurteilung ausgesprochen und Botschafter einbestellt werden, aber „Israel“ direkt zur Verantwortung ziehen? Niemals.

Nach dem Massaker stufte die Generalversammlung der Vereinten Nationen das Massaker als einen „Akt des Völkermords“ ein. Es war nicht schockierend, dass keiner der Verantwortlichen auf libanesischer oder israelischer Seite zur Rechenschaft gezogen wurde. Eine israelische Untersuchung machte in erster Linie die Milizen der libanesischen Streitkräfte verantwortlich, machte aber auch Ariel Scharon, der damals Sicherheitsminister war und enge Kontakte zu den Phalangisten und den libanesischen Streitkräften unterhielt, persönlich dafür verantwortlich, dass er „das Risiko des Blutvergießens und der Rache vernachlässigte“. Obwohl Scharon 1983 zurücktrat, wurde er 2001 erneut zum Premierminister gewählt.

Obwohl das Vorhandensein sozialer Medien während des Massakers von Sabra und Schatila die Verbreitung von Informationen und Nachrichten beschleunigt hätte, gibt es eine Chance, dass dies die internationale Reaktion beeinflusst hätte? Es gibt Bücher und Überlebende, die über das Massaker gesprochen und es sogar detailliert beschrieben haben; hat das etwas geändert?

Nicht im Geringsten.

Es ist jetzt Ihre Entscheidung. Sie scrollen weiter und sehen auf Instagram die Geschichte von Ahmad Manasra, dem palästinensischen Gefangenen, der im Alter von 13 Jahren verhaftet, verhört und zu neun Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Sie sehen ein Video, in dem ein israelischer Offizier ihn auf brutalste Weise verhört.

Sie scrollen und sehen die Leichen von palästinensischen Gefangenen, die seit Tagen im Hungerstreik sind, um gegen Israels brutale Politik der Verwaltungshaft zu protestieren. Sie scrollen und sehen, wie israelische Streitkräfte fünf palästinensische Frauen zwangen, sich vor ihren Kindern nackt auszuziehen. Scrollen Sie weiter und Sie sehen endlose israelische Verbrechen. Die Frage ist hier: Was werden Sie jetzt tun? Übersetzt mit Deepl.com



