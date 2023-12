US Congress: ‚We Stand With Genocide‘ U.S. lawmakers, in the last quarter of 2023, approved a series of resolutions smearing pro-Palestine activism as anti-Semitic and giving Israel PR cover for its open-ended killing spree, writes Corinna Barnard. By Corinna Barnard Special to Consortium News The Biden administration in the l



Chanukka für Waffenstillstand Feier/Vigil vor dem Weißen Haus am 11. Dezember. (Diane Krauthamer, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0) (Diane Krauthamer, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0)

US-Gesetzgeber haben im letzten Quartal 2023 eine Reihe von Resolutionen verabschiedet, die pro-palästinensischen Aktivismus als antisemitisch verleumden und Israel PR-Deckung für seinen ungebremsten Amoklauf geben, schreibt Corinna Barnard.

US-Kongress: ‚Wir stehen zum Völkermord‘

Von Corinna Barnard

Speziell für Consortium News

31. Dezember 2023

In den letzten drei Monaten des Jahres 2023 forderte die Biden-Regierung den Kongress auf, Israel zusätzlich zu den 3,8 Milliarden Dollar, die die USA jedes Jahr bereitstellen, 14 Milliarden Dollar an Militärhilfe zu gewähren; sie legte in der UNO ein Veto gegen einen Waffenstillstand in Gaza ein; sie umging den Kongress, um Waffen an Israel zu verkaufen, und entsandte Kriegsschiffe in die Gewässer vor Gaza, um zu verhindern, dass irgendjemand die Gräueltaten des israelischen Regimes dort stört.

Der Kongress konnte mit den Bemühungen des Weißen Hauses, ein völkermordendes Israel zu unterstützen, nicht ganz mithalten. Das Repräsentantenhaus billigte ein 14,3-Milliarden-Dollar-Paket für das Netanjahu-Regime, knüpfte es aber an ausgleichende Kürzungen bei der Steuerbehörde, und die Vorlage wurde im Senat blockiert.

Die Gesetzgeber gaben Israel jedoch starke Rückendeckung, indem sie die Forderung nach einem Waffenstillstand abblockten. Die Abgeordnete Rashida Tlaib, die einzige palästinensische Amerikanerin im Kongress, und einige andere Abgeordnete – alles Farbige – brachten am 16. Oktober eine Resolution „Waffenstillstand jetzt“ ein, die nur langsam Mitunterzeichner findet. Eine Umfrage von Data for Progress zeigt, dass zwar die Mehrheit der Amerikaner einen Waffenstillstand befürwortet, diese Position aber im Kongress nur geringe Unterstützung findet.

Und die Gesetzgeber nutzten eine Reihe von Resolutionen – Gefühlsbekundungen -, um große politische Gesten im Namen Israels zu machen, und boten so eine starke PR-Deckung für den Amoklauf ohne Ende.

Während sie jeden Hinweis auf die palästinensische Sache oder das unermessliche Leid des palästinensischen Volkes ausblendeten, überschütteten diese Resolutionen die marodierende Regierung mit Zustimmung. Rückblickend, in der Pause vor der Wiederaufnahme des Kongresses im Januar, lesen sie sich wie viele Dekrete eines kaiserlichen Gerichts, das darauf bedacht ist, seine eigene Version der Ereignisse zu schaffen, die in völligem Widerspruch zur äußeren Realität jenseits des Sitzungssaals steht.

An der Seite Israels stehen

Die Senatsresolution Nr. 417, die vom Mehrheitsführer Charles Schumer, einem Demokraten aus New York, eingebracht wurde, bekräftigte Israels „Recht, sich zu verteidigen“ und verurteilte die Angriffe der Hamas auf Zivilisten am 7. Oktober.

Dies geschah am 19. Oktober, 10 Tage nachdem Israel eine vollständige Belagerung des Gazastreifens verhängt und deutlich gemacht hatte, dass es sich zu einer Kampagne des Abschlachtens verpflichtet hatte. Das Gesundheitsministerium in Gaza meldete, dass seit dem 7. Oktober mindestens 3.785 Palästinenser durch israelische Angriffe auf den Gazastreifen getötet und 12.493 verwundet worden waren.

Massive Straßendemonstrationen in Städten auf der ganzen Welt forderten einen Waffenstillstand und beschuldigten den US-Präsidenten des Völkermords, als die Senatoren die Resolution mit 97:0 Stimmen verabschiedeten.

Ein beträchtlicher Teil des ersten Teils der Resolution wird darauf verwendet, an die Einstufung der Hamas als terroristische Organisation zu erinnern und auf die „abscheulichen“ Verbrechen hinzuweisen, die die einheimische Widerstandsgruppe am 7. Oktober begangen hat.

[Zum Thema: Fehlende Beweise bei Massenvergewaltigung“ gegen die Hamas].

Dies gab den Grundton für alle folgenden Entschließungen vor. Von Nr. 417 an war die Verurteilung der Hamas obligatorisch und wurde immer und immer wieder wiederholt; sie verdrängte jede mögliche Kritik an israelischen Gräueltaten vor oder nach dem 7. Oktober.

Schumer bei seinem Besuch in Israel am 15. Oktober. (US-Botschaft Jerusalem, Flickr, CC BY 2.0)

Das Repräsentantenhaus, das in den Streitigkeiten der GOP über die Nachfolge ihres gefallenen Vorsitzenden Kevin McCarthy verwickelt war, beeilte sich, eine entsprechende Resolution zu verabschieden, in der es heißt: „Wir stehen zu Israel, das Völkermord begeht“.

Am 25. Oktober, dem gleichen Tag, an dem die Republikaner Mike Johnson – einen MAGA-Rechtsaktivisten und Freund christlicher Nationalisten – auf den Sprecherposten katapultierten, verabschiedeten die Repräsentanten mit überwältigender parteiübergreifender Unterstützung die Repräsentantenhaus-Resolution 771: „An der Seite Israels stehen, wenn es sich gegen den barbarischen Krieg verteidigt, der von der Hamas und anderen Terroristen geführt wird.“

Der einzige Republikaner im Haus, der gegen die Resolution 771 stimmte, war Thomas Massie aus Kentucky, der auch der einzige Weiße war, der mit Nein stimmte. Alle neun Demokraten im Repräsentantenhaus, die mit „Nein“ stimmten, waren farbige Menschen.

[Zum Thema: Der ‚Völkermord-Moment‘]

Johnson bei seiner Ansprache nach der Wahl zum Sprecher des Repräsentantenhauses am 25. Oktober. (Büro des Sprechers Mike Johnson, Wikimedia Commons, Public domain)

Eine weitere Resolution folgte im Senat am 26. Oktober, als die Gesetzgeber eine weitere obligatorische Verurteilung der Hamas zusammen mit „antisemitischen studentischen Aktivitäten auf dem College-Campus in den Vereinigten Staaten“ aussprachen. Diese Resolution, die von Senator Josh Hawley unterstützt wurde,

„… prangert die Rhetorik israelfeindlicher, pro-Hamas-Studentengruppen als antisemitisch, widerwärtig und moralisch verachtenswert an, weil sie mit völkermörderischer Gewalt gegen den Staat Israel sympathisieren und die physische Sicherheit jüdischer Amerikaner in den Vereinigten Staaten gefährden.“

Das Repräsentantenhaus folgte mit einer ähnlichen Resolution am 2. November.

Mit diesen beiden Beschlüssen eröffnete der Kongress die Jagd auf Studentenproteste gegen die israelische Kampagne des Gemetzels.

Tlaib zensieren

Am 7. November beantragten die Kongressabgeordneten, die Abgeordnete Tlaib zu zensieren, weil sie „falsche Erzählungen über den Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 verbreitet und zur Zerstörung des Staates Israel aufgerufen hat“. (Die Anschuldigungen gegen Tlaib waren alles andere als glaubwürdig, wie Robin Abcarian in ihrer Kolumne in der Los Angeles Times darlegt: „Den einzigen palästinensischen Amerikaner im Repräsentantenhaus zu zensieren, ist ein zynischer Trick, um die Opposition gegen Israel zum Schweigen zu bringen“).

Zu dem Zeitpunkt, als sich die Kongressabgeordneten über die Demokratin aus Michigan hermachten – wegen Tlaibs Weigerung, sich von der Bewegung zur Befreiung des Landes und des Volkes ihrer Vorfahren zu distanzieren – hatten die israelischen Streitkräfte seit dem 7. Oktober mindestens 10.328 Palästinenser in Gaza getötet.

Da es sich bei Entschließungen um Gefühlsäußerungen handelt, an die keine finanziellen Mittel geknüpft sind, können sie einfach dazu benutzt werden, politische heiße Luft abzulassen. Doch diese Resolutionen signalisierten angesichts der wachsenden politischen Opposition gegen Israel einen Gegenangriff des Kongresses.

Die Gesetzgeber hatten es auf die Protestbewegung abgesehen, die sich in Opposition zu dem befand, was die Palästinenser durchmachen mussten: eine zweite große Katastrophe, 75 Jahre nach der ersten Nakba.

Am 28. November – als Israel alles daran setzte, den Gazastreifen in Schutt und Asche zu legen – solidarisierten sich die Abgeordneten des Repräsentantenhauses nahezu einstimmig mit den Kriegsverbrechen und bekräftigten das Existenzrecht Israels. In einer separaten, völlig einstimmigen Entschließung vom selben Tag wurde die Hamas aufgefordert, die Geiseln freizulassen, wobei die von Israel festgehaltenen politischen Gefangenen nicht erwähnt wurden.

Die Hamas zu verurteilen, sich auf die Seite Israels zu stellen, Tlaib zu tadeln und den palästinensischen Standpunkt völlig zu ignorieren – zu diesem Zeitpunkt hatte der Kongress sein Drei-Zutaten-Rezept für eine riesige Ladung Islamophobie perfektioniert:

1) die Schuld Israels ignorieren, 2) die Palästinenser und ihre Verbündeten zum Sündenbock für Israels Verbrechen machen und 3) den Schmerz und die Qualen der Menschen in Gaza, die getötet, verwundet, aus ihren Häusern vertrieben und auf fast jede erdenkliche Art und Weise beraubt werden, mit Schweigen übergehen.

Ende November – fast zwei Monate nach Beginn des barbarischen Gemetzels – waren die Vertreter weit darüber hinausgegangen, die Palästinenser als „kleinere Opfer“ zu behandeln. Sie hatten jegliche Anerkennung der Palästinenser unterdrückt und damit, institutionell gesprochen, die Jalousien über die Kriegsverbrechen Israels und der USA heruntergelassen.

Die rhetorische und psychische Anstrengung, die Palästinenser in den Hallen des Kongresses verschwinden zu lassen, ähnelte in ekelerregender Weise dem, was Israel beabsichtigte, realen Menschen anzutun, im wirklichen Leben und Tod.

Verschärfte Angriffe auf Demonstranten

Am 5. Dezember verabschiedete das Repräsentantenhaus die Resolution 894, in der es „den drastischen Anstieg des Antisemitismus in den Vereinigten Staaten und in der ganzen Welt scharf verurteilt und anprangert“.

Die Entschließung beginnt mit einer umfassenden Erklärung gegen ethnische Voreingenommenheit, konzentriert sich aber ausschließlich auf eine Reihe von antisemitischen Vorfällen seit dem 7. Oktober. Einige sehen wie ernste Angelegenheiten aus, andere sind nebensächlich und einige sind möglicherweise überhaupt nicht antisemitisch. Die Art und Weise, wie sie formuliert sind, macht es schwer zu sagen.

Aber der Gesetzgeber untergrub jede ernsthafte Betrachtung dieser Vorfälle, indem er sie mit einer angeblichen Erklärung über Voreingenommenheitskriminalität verband, in der palästinensische Opfer in den USA nicht erwähnt wurden.

Bitte leisten Sie noch heute Ihre steuerlich absetzbare Spende

Ende Oktober leitete das Justizministerium eine Untersuchung des Mordes an Wadea Al Fayoume ein, einem 6-jährigen amerikanischen Jungen in Illinois, dessen Eltern aus einem Dorf im Westjordanland stammen. Der Mörder stach mehrfach auf Wadea ein. Er stach auch auf Wadeas Mutter, Hanaan Shahin, ein, die nach dem Angriff mit Wunden ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Wie CNN berichtete, wurde der Vermieter der Familie verhaftet und angeklagt, die Verbrechen begangen zu haben, „angeblich weil die Mieter Muslime sind“.

Joe Biden verurteilte den Mord in einer landesweiten Fernsehansprache, aber ein Onkel von Wadea kritisierte den US-Präsidenten dafür, dass er Hass schüre, indem er falsche israelische Behauptungen wiederhole – am bekanntesten ist die Behauptung, die Hamas habe Babys geköpft – und sie nicht öffentlich korrigiere.

Etwa eine Woche vor der Verabschiedung der Antisemitismus-Resolution durch das Repräsentantenhaus erschoss ein Mann in Burlington, Vermont, drei Studenten palästinensischer Abstammung. Hisham Awartani von der Brown University, das am schwersten verletzte der drei Opfer, blieb gelähmt zurück, da eine Kugel in seiner Wirbelsäule steckte, die die Chirurgen nicht entfernen konnten.

Der wahre Zweck von Nr. 894

Schilder bei einer Kundgebung und einem Marsch zum Waffenstillstand im Gazastreifen in Washington, D.C., am 28. Oktober. (Diane Krauthamer, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0)

Nr. 894 war von Anfang an ein offensichtlicher politischer Lockvogel. Jede aufrichtige Bemühung um den Abbau ethnischer Spannungen würde nicht nur eine umfassende Sichtweise von Vorurteilsverbrechen einnehmen, sondern auch mit der Forderung nach einem Waffenstillstand beginnen, um die Ursache dieser Spannungen zu beenden: Israels Gewalt in Gaza. Der stammesbezogene Ansatz dieser Entschließung führte eindeutig nichts Gutes im Schilde. Hier war etwas anderes am Werk.

Die eigentliche Absicht der Entschließung Nr. 894 wird in der abschließenden Erklärung deutlich, dass „das Repräsentantenhaus klar und deutlich feststellt, dass Antizionismus Antisemitismus ist“.

Diese Formulierung veranlasste den Abgeordneten Jerry Nadler, einen Demokraten aus New York City, über 100 Demokraten dazu, ihre Ja-Stimmen zu verweigern und lediglich mit „anwesend“ zu stimmen.

Nadler sagte, die Resolution „ignoriert nuancierte Beispiele wie die Satmar-Sekte, eine chassidische jüdische Bewegung, die entschieden antizionistisch bleibt und ganz offensichtlich nicht antisemitisch ist.“ Nadler vertritt einen Bezirk in New York City, zu dem Borough Park in Brooklyn gehört, wo viele chassidische Juden leben.

Die Verquickung von Antisemitismus und Kritik an Israel bringt die International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) auf den Plan, eine Gruppe von Ländern unter der Führung Schwedens, die sich für die Bewahrung und Stärkung des öffentlichen Bewusstseins für die Gräueltaten einsetzt, denen Juden in Nazi-Deutschland ausgesetzt waren.

Die IHRA hat es sich zur Aufgabe gemacht, Antisemitismus zu definieren, und in diesem Zusammenhang eine Liste mit anschaulichen Beispielen erstellt. Darunter: „Die Verweigerung des Rechts des jüdischen Volkes auf Selbstbestimmung, z. B. durch die Behauptung, dass die Existenz eines Staates Israel ein rassistisches Unterfangen ist.“

„Die rhetorische und psychische Anstrengung, Palästinenser in den Hallen des Kongresses verschwinden zu lassen, ähnelte in ekelerregender Weise dem, was Israel realen Menschen antun wollte, im wirklichen Leben und Tod.“

Die Entscheidung der IHRA, Kritik an Israel zu einem Beispiel für Antisemitismus zu machen, hat eine berechtigte Kontroverse ausgelöst, weil sie Israel gegen legitime Kritik impft. Dieser Einwand ist jetzt von großer Bedeutung.

In den letzten Jahren haben die Apologeten Israels jederzeit reflexartig Kritik an dem Land als antisemitisch bezeichnet und damit dem Netanjahu-Regime Raum gegeben, immer hasserfüllter und extremer zu werden.

Wäre Kritik an Israel zulässiger gewesen, hätte sie vielleicht dazu beigetragen, das Land von seinem derzeitigen völkermörderischen Kurs abzubringen.

US-Außenminister Antony Blinken mit dem israelischen Präsidenten Isaac Herzog in Tel Aviv am 30. November. (Außenministerium, Chuck Kennedy)

Im vergangenen Mai stellte das Außenministerium die umstrittene Definition der IHRA in den Mittelpunkt seines umfangreichen Plans zur Bekämpfung des Antisemitismus; eine Entscheidung, die der Historiker Lawrence Davidson in seinem Artikel „Misdirecting the Fight Against Antisemitism“ kritisierte.

Durch die Übernahme der IHRA-Definition, so Davidson, habe das Biden-Außenministerium „den Kampf gegen den Antisemitismus erschwert, indem es öffentlich verkündete, dass die Regierung bereit sei, die Tatsache zu ignorieren, dass Israel nachweislich ‚ein rassistisches Unternehmen‘ ist. “

US-Gesetzgeber machten den Kongress zu ihrem eigenen „rassistischen Unternehmen“, indem sie einen Aufschrei gegen ethnisch motivierte Verbrechen ausstießen und dabei den Mord an Wadea Al-Fayoume in Illinois, die schwere Verletzung von Hanaan Shahin, der Mutter von Wadea, und die Erschießung von Hisham Awartani und seinen beiden Freunden in Vermont übersahen.

Ende Dezember brachten einige Abgeordnete eine Resolution zum „Gedenken“ an den 6-jährigen Wadea ein. Der Wortlaut beinhaltet die Ablehnung von Antisemitismus und Islamophobie – beides zusammen.

Der Gesetzesentwurf wurde von den Demokraten Delia Ramirez (Illinois), Lauren Underwood (Illinois), Sara Jacobs (Kalifornien) und Bonnie Watson Coleman (New Jersey) mit eingebracht, die alle gemeinsam mit Nadler gegen Nr. 894 stimmten. Wir werden sehen, wie es im neuen Jahr weitergeht.

Virginia Foxx’s Anhörung

Die Abgeordnete Virginia Foxx bei der Eröffnung einer Anhörung über Antisemitismus an Hochschulen am 5. Dezember (C-Span Standbild)

Am 5. Dezember, als die Gesetzgeber die Zunahme des Antisemitismus verurteilten, wurde der Angriff des Kongresses auf Studentendemonstrationen in Solidarität mit Palästina immer heftiger. Am selben Tag eröffnete die republikanische Abgeordnete Virginia Foxx aus North Carolina eine Anhörung des Kongresses zum Thema „Antisemitismus an Hochschulen“.

Drei Universitätspräsidenten wurden zu pro-palästinensischen Demonstrationen auf ihrem Campus befragt, die von den Kongressmitgliedern als antisemitische Äußerungen gewertet wurden.

Die drei Zeugen waren Claudine Gay von Harvard, Sally Kornbluth vom M.I.T. und Elizabeth Magill von der University of Pennsylvania. Sie verteidigten lauwarm das verfassungsmäßige Recht der Studenten auf Protest, das trotz seiner Zaghaftigkeit vor allem einen ihrer Inquisitoren empörte.

[Siehe: Empörung im US-Kongress über angeblichen „Antisemitismus“ an Universitäten]

Wie bereits berichtet, sorgte die Abgeordnete Elise Stefanik für Schlagzeilen, als ein Ausschnitt aus der Anhörung, der ihren aggressiven Angriff auf Penn-Präsident Magill zeigt, im Internet veröffentlicht wurde.

„Sie haben auf der Weltbühne versagt“, sagte Stefanik anschließend schadenfroh in Bezug auf das Präsidententrio. „Das wird in die Geschichte des Kongresses eingehen als die meistgesehene Aussage in der Geschichte des Kongresses der Vereinigten Staaten.“

Ein paar Tage nach ihrem berüchtigten Zusammenstoß mit Stefanik trat Magill zurück. Das hat Blut im Wasser gelassen, um das die Haie kreisen konnten, wie sie es jetzt in Harvard tun. Wenn es nach der republikanischen Abgeordneten aus New York geht, wird es eine Säuberung geben.

Claudine Gay aus Harvard während der Anhörung im Kongress am 5. Dezember. (C-Span)

[Zum Thema: US-Studenten für Palästina unter Beschuss]

Am 13. Dezember unterstützte eine triumphierende Stefanik die Resolution Nr. 927 des Repräsentantenhauses. Diese Resolution verurteilte „Antisemitismus auf dem Universitätsgelände und die Aussagen von Universitätspräsidenten vor dem Ausschuss für Bildung und Arbeitskräfte“. Er wurde in namentlicher Abstimmung mit 303 Ja-Stimmen angenommen.

Stefanik mag die Show in der Anhörung des Ausschusses gestohlen haben, aber Foxx verdient auch eine Sternstunde für die Art und Weise, wie sie ihre Anhörung zur politischen Verfolgung am 5. Dezember eröffnete.

„Heute“, sagte Fox zu Gay, Kornbluth und Magill, „wird jeder von Ihnen die Gelegenheit haben, sich zu den vielen konkreten Fällen von bösartigem, hasserfülltem Antisemitismus an Ihren jeweiligen Universitäten zu äußern und dafür zu büßen.“

Auf diese Weise begrüßte sie drei Universitätspräsidenten – indem sie ihnen die Chance gab, zu büßen.

[Siehe: Zionistische Unterdrückung im Kongress]

Nachdem er die Willkommensmatte für die Sühne ausgelegt hatte, zitierte Foxx einige perlenschnurartige Kommentare von Senator Schumer über Demonstranten, die Slogans wie „Intifada“, ein arabisches Wort für Aufstand, skandieren.

„Viele der Menschen, die diese Gefühle in Amerika zum Ausdruck bringen, sind keine Neonazis oder Klan-Mitglieder oder islamistische Extremisten“, sagte Schumer, wie Foxx zitiert. „Sie sind in vielen Fällen Menschen, die die meisten liberalen jüdischen Amerikaner früher als ihre ideologischen Weggefährten empfanden. Es ist noch nicht lange her, da marschierten viele von uns gemeinsam für das Leben der Schwarzen und Braunen.“

Zu der Zeit, als Schumer versuchte, aus Menschen, die bei Protesten Worte und Slogans sagen, eine Fünfte Kolonne zu machen, hatte das von den USA unterstützte israelische Militär seit dem 7. Oktober mehr als 15.900 Palästinenser in Gaza getötet.

Nachdem Foxx die drei Universitätspräsidenten angewiesen hatte, sich auf eine Sühne vorzubereiten, und nachdem er Schumers alarmistische Rhetorik verstärkt hatte, zeigte er Videoclips von Studentendemonstrationen an den drei Universitäten der drei Präsidenten. Ihre Art und Weise machte deutlich, dass die Anwesenden Zeugen von etwas sehr Besorgniserregendem werden würden.

Alle Videos zeigten Studenten, die friedlich protestierten und die Befreiung Palästinas und das Überleben des Gazastreifens forderten. „Intifada Revolution; Intifada Revolution“, skandierten sie. Das war’s.

Die Videoclips wurden in einer surrealen, gesäuberten Leere gezeigt; ohne Hinweis auf die massive Verbrechenswelle, die Israel in Gaza gegen die Menschheit verübt. Es gab keine Leichen zu sehen, keine bombardierten Krankenhäuser, keine Flüchtlingsströme, keine Listen toter Journalisten, keine Stapel weißer Leichentücher, keine Namen toter Dichter.

Es gab nichts, was erklärt hätte, warum Studenten zu einem Aufstand aufrufen könnten.

Das Produktionsteam für Foxx‘ Videos hatte eine ominöse Schlussmusik arrangiert. Als der Soundtrack verklang, blickte der Vorsitzende des Ausschusses für Bildung und Arbeit bedeutungsvoll im Raum umher, als ob etwas über die in den Videos gezeigten Szenen ausgesagt worden wäre.

Es handelte sich um einen Rorschach-Test, bei dem für einige offenbar schon der Anblick von Studenten, die für die Palästinenser demonstrieren, zum Beweis für Ketzerei geworden war.

Pfad der Tränen

Karte der Vertreibung der indigenen Völker, 1830-1838. Oklahoma ist in hellgelb-grün dargestellt. (Nikater, Wikimedia Commons, gemeinfrei)

Die Mitglieder des US-Kongresses unterstützen Israel seit so langer Zeit bedingungslos, dass dies fast automatisch geschieht, egal was Israel tut. Der Kern dieser Unterstützung ist die nachgewiesene Macht der Israel-Lobby, die Gegner eines Politikers zu finanzieren und so dessen Karriere zu gefährden.

Auf einer eher philosophischen Ebene kann die Verwandtschaft zwischen den Geschichten zweier Siedlerkolonialnationen dazu führen, dass es für Mitglieder des Kongresses zu schwierig ist, sich dieser Geschichte zu stellen.

Denken Sie an die Art und Weise, wie die US-Regierung im 19. Jahrhundert weiße kolonialistische Siedler dazu ermutigte, die indigene Bevölkerung zu entmenschlichen, um sie von ihrem Heimatland zu vertreiben. Es bedarf eines ausgeprägten Rassismus, um eine ethnische Säuberung zu begehen.

„Welcher gute Mensch würde ein mit Wäldern bedecktes und von ein paar tausend Wilden bewohntes Land unserer weitläufigen Republik vorziehen, die mit Städten, Dörfern und blühenden Farmen übersät ist?“, sagte Präsident Andrew Jackson 1830 in einer Rede zur Begründung seines Indian Removal Act.

In dieser Ansprache begründete Jackson die Besetzung und Annektierung von Land unter anderem mit den großen Opfern der Vorfahren der weißen Siedler; ein Argument, das heute in den israelischen Rechtfertigungen für die Übernahme Palästinas mitschwingt.

„Zweifellos wird es schmerzhaft sein, die Gräber ihrer Väter zu verlassen“, sagte Jackson, „aber was tun sie [sic] mehr als unsere Vorfahren oder als unsere Kinder jetzt tun? Um ihre Lage in einem unbekannten Land zu verbessern, haben unsere Vorväter alles zurückgelassen, was ihnen an irdischen Dingen lieb und teuer war.“

Catharine Beecher, eine frühe amerikanische Frauenrechtlerin und Schwester von Harriet Beecher Stowe, der Autorin von Onkel Toms Hütte, war eine glühende Gegnerin von Jacksons Plan, die indigene Bevölkerung von ihrem Land zu vertreiben. Die Frauenbewegung, die Beecher in den Jahren 1829 und 1830 auslöste, um gegen Jacksons Indian Removal Bill zu protestieren, gilt als die erste nationale Kampagne von Frauen in den Vereinigten Staaten.

In einer Petition schrieb Beecher:

„Es ist fast zur Gewissheit geworden, dass diesen Menschen ihr Land entrissen und sie in die Wildnis des Westens und in die endgültige Vernichtung getrieben werden, es sei denn, die Gefühle einer humanen und christlichen Nation werden geweckt, um das unheilige Opfer zu verhindern.“….

Die Gefühle einer humanen und christlichen Nation wurden nicht ausreichend geweckt. Die US-Armee trieb Angehörige der Choctaw-, Chickasaw-, Seminolen-, Muscogee/Creek- und Cherokee-Völker von reichem, fruchtbarem Land östlich des Mississippi über eine riesige Entfernung in den trockenen Boden von Oklahoma, was die Cherokee ihren „Trail of Tears“ nannten.

Die Welt muss sich nur den heutigen Gazastreifen ansehen, um zu verstehen, welche Qualen sie erlitten haben.

Corinna Barnard, stellvertretende Chefredakteurin von Consortium News, arbeitete früher in der Redaktion von Women’s eNews, The Wall Street Journal und Dow Jones Newswires. Zu Beginn ihrer Karriere war sie leitende Redakteurin der Zeitschrift Nuclear Times, die über die Anti-Atomkriegsbewegung berichtete.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …