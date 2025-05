Sahra Wagenknecht   Aushungern als deutsche Staatsräson?

Es ist doch einfach nicht zu fassen: Seit über zwei Monaten hat Israel die Menschen in Gaza von Lebensmitteln, Trinkwasser und Medikamenten abgeschnitten. Selbst israelische Soldaten warnen laut „New York Times“ schon vor einer Hungerkatastrophe in Gaza, wenn die israelische Regierung ihre Blockade nicht bald aufhebt. Und die Bundesregierung? Während Israels Ministerpräsident Netanjahu weiter Zivilisten bombardieren lässt, die ethnische Säuberung des Gazastreifens nun als offizielles Kriegsziel ausgibt und eine Großoffensive zur vollständigen Zerstörung Gazas ankündigt, üben Union und SPD den Schulterschluss mit der rechtsextremen israelischen Regierung.

Es ist ein Skandal, dass Kanzler Merz weiterhin daran festhalten will, den per internationalem Haftbefehl gesuchten Netanjahu in Deutschland zu empfangen. Und es ist eine abgrundtiefe Schande, dass unser neuer Außenminister Wadephul bei seinem Besuch in Israel das vorsätzliche Aushungern der Palästinenser allen Ernstes als „verständlich“ bezeichnet und Israel im Namen der deutschen „Staatsräson“ bedingungslos „tatkräftige“ Unterstützung einschließlich der Lieferung von Waffen zugesagt hat.