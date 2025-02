Sahra Wagenknecht -BSW Wir sind den Herrschenden ein Dorn im Auge

Warum berichten die großen Medien so negativ über das BSW? Weil wir den Finger in die Wunde legen, weil wir unbequeme Fakten und Skandale aufdecken, weil wir den Herrschenden ein Dorn im Auge sind! Mit Ramon Schack spreche ich u.a. über den Einfluss von US-Konzernen und Milliardären auf die Meinungsbildung in Deutschland, warum der Vorsitzende der Atlantikbrücke lieber die Linke als das BSW im Bundestag sähe und warum es so dringend eine Opposition mit Rückgrat braucht, die in der Frage von Waffenlieferungen, Aufrüstung und Sanktionen klare Positionen vertritt. Bitte teile dieses Video mit Freunden und Bekannten, wenn Du auch dieser Meinung bist und weise sie auf unsere Webseite hin, auf der wir auf typische Vorurteile über das BSW eingehen.