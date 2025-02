Sahra Wagenknecht  Gaza als US-Kolonie? Palästinenser vertreiben? Wo bleibt der Aufschrei?

Donald Trump will nicht nur Grönland und Panama, sondern jetzt auch noch den Gaza-Streifen zu einer US-Kolonie machen. Im Eigentum der USA könnte das Gebiet zur Riviera des Nahen Ostens werden, schwärmt er. Nur dass an dieser Riviera dann keine Palästinenser mehr leben würden, denn die will man in andere Staaten vertreiben.