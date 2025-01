Sahra Wagenknecht  „Ich möchte, dass unser Land familienfreundlich wird!“

Welche Vorteile habenmit Kindern, wenn sie daswählen? Wie stellen wir uns ein gutes Rentensystem vor? Was wollen wir für die vielen Impfgeschädigten tun? Trinke ich lieber Kaffee oder Tee und habe ich schon einmal gekifft? Vielen lieben Dank für Eure Fragen, es hat mir große Freude gemacht, sie im Livestream zu beantworten! Aber zurück zur Frage, wie wir unser Land familienfreundlich machen können. Denn ich finde es entsetzlich, dass die Entscheidung für Kinder so oft Armut nach sich zieht! Deshalb kämpfen wir für ein höheres Kindergeld, für mehr Kitaplätze und mehr Lehrkräfte an Schulen, aber auch für einen Mietendeckel und die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, denn gerade Familien mit Kindern leiden massiv unter der Wohnungsnot und müssen viel zu oft in beengten Verhältnissen leben. Das wollen wir dringend ändern!