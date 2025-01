Solidarität mit Dr. Abu Safiya

Sofortige Freilassung von Dr. Abu Saiya aus der Willkürhaft der „einzigen Demokratie“ im Nahen Osten. EHG

https://www.palestinechronicle.com/israel-furtherextends-ban-on-access-to-legal-counsel-for-dr-abu-safiya/



Israel verlängert das Verbot des Zugangs zu einem Rechtsbeistand für Dr. Abu Safiya

25. Januar 2025 Nachrichten

Dr. Hussam Abu Safiya wird Berichten zufolge im berüchtigten Internierungslager Sde Teiman festgehalten. (Design: Palestine Chronicle)

Von Palestina Chronicle Staff

Die israelischen Behörden haben das Verbot der Rechtsberatung für Dr. Hussam Abu Safiya, den inhaftierten Direktor des Kamal-Adwan-Krankenhauses, bis zum 6. Februar verlängert.

Israel hat das Verbot des Zugangs zu Rechtsberatung für den inhaftierten Direktor des Kamal-Adwan-Krankenhauses, Dr. Hussam Abu Safiya, bis zum 6. Februar verlängert, wie das Al Mezan Center for Human Rights mitteilte.

Dr. Abu Safiya wurde am 27. Dezember von israelischen Besatzungstruppen bei einer Razzia im Krankenhaus festgenommen und „wird ohne Anklage festgehalten“, und zwar nach Gesetzen, die „systematisch angewendet werden, um palästinensische Bewohner des Gazastreifens festzuhalten und ihnen grundlegende Menschenrechte und rechtliche Garantien zu verweigern“, sagte Al Mezan in einer Erklärung am Freitag.

„Anfang dieser Woche haben die israelischen Behörden das Verbot, das Dr. Abu Safiya daran hindert, sich mit seinem Rechtsbeistand zu treffen, erneut verlängert, und zwar bis zum 6. Februar 2025“, erklärte die in Gaza ansässige Organisation und erneuerte ihre Forderung nach der ‚sofortigen und bedingungslosen‘ Freilassung des Arztes.

„Wir fordern dringend, dass unser Anwalt, der von der Familie von Dr. Abu Safiya als sein rechtlicher Vertreter ernannt wurde, zumindest sofortigen Zugang erhält, um seinen Zustand unabhängig beurteilen zu können“, sagte Al Mezan.

Nach Angaben der Organisation wurde Dr. Abu Safiya ursprünglich nach dem Gesetz über ungesetzliche Kämpfer inhaftiert.

Die jüngste Verlängerung seiner Haft „wurde durch das Strafprozessrecht sanktioniert, das darauf abzielt, die Gültigkeit strenger, spezieller Haftverfahren für Verdächtige von Sicherheitsvergehen zu verlängern“, heißt es in der Erklärung.

Inhaftiert im Sde-Teiman-Gefängnis Ofer

Am 9. Januar verlängerte das Amtsgericht Aschkelon seine Haft ohne Anklage bis zum 13. Februar.

„Ihm wurde der Zugang zu seinem Rechtsbeistand verweigert und er nahm per Videoanruf an der Anhörung teil“, erklärte die Organisation.

Nach der Anhörung wurde er in das Ofer-Gefängnis im besetzten Westjordanland verlegt, wo er derzeit festgehalten wird, heißt es in der Erklärung weiter.

Al-Mezan betonte, dass die israelischen Behörden Dr. Abu Safiya seit seiner Festnahme den Zugang zu einem Rechtsbeistand verweigern, „was einen eklatanten Verstoß gegen seine Grundrechte nach internationalem Recht darstellt“.

Die Organisation erklärte, dass es nicht nur für die Wahrung seiner gesetzlichen Rechte, sondern auch für die Durchführung einer unabhängigen Beurteilung seines derzeitigen körperlichen und psychischen Zustands von entscheidender Bedeutung sei, dass er seinen Anwalt treffen könne. Dies sei auf „unmenschliche Verhaftungs- und Inhaftierungspraktiken, einschließlich des anfänglichen Verschwindenlassens“, zurückzuführen.

Anfängliche Verleugnung der Gefangennahme

In den ersten Tagen nach seiner Entführung bestritten die israelischen Behörden, Dr. Abu Safiya in Gewahrsam zu haben, „obwohl zahlreiche Augenzeugen berichteten, dass er zusammen mit medizinischem Personal, Patienten und anderen im Kamal-Adwan-Krankenhaus anwesenden Zivilisten von israelischen Streitkräften gefangen genommen wurde“.

Erst am 5. Januar 2025 teilten die israelischen Behörden der Organisation „Physicians for Human Rights – Israel (PHRI)“ offiziell mit, dass Dr. Abu Safiya in ihrem Gewahrsam sei, so Al Mezan.

„Sie weigerten sich jedoch, seinen Aufenthaltsort offenzulegen. Das bedeutet, dass Dr. Abu Safiya in den ersten Tagen seiner Haft praktisch Opfer des Verschwindenlassens war“, betonte die Organisation.

Befürchtungen von Folter

Nach den Aussagen von freigelassenen Häftlingen wurde Dr. Abu Safiya in den ersten Tagen seiner willkürlichen Inhaftierung im berüchtigten Militärlager Sde Teiman festgehalten.

„Al Mezan ist zutiefst besorgt um die Sicherheit und das Wohlergehen von Dr. Abu Safiya und befürchtet, dass er schwerer Folter, Vergeltungsmaßnahmen oder anderen Formen von Zwang ausgesetzt sein könnte, insbesondere angesichts der anhaltenden und vorsätzlichen Verweigerung des Zugangs zu einem Anwalt“, so die Organisation.

Al Mezan gab an, den Fall von Dr. Abu Safiya bei den zuständigen Sonderverfahren der Vereinten Nationen (UN) zur Sprache gebracht zu haben, darunter bei der Arbeitsgruppe für willkürliche Inhaftierungen, dem Sonderberichterstatter für das Recht auf Gesundheit und dem Sonderberichterstatter für Menschenrechtsverteidiger.

Appell von Amnesty International

Verschiedene Menschenrechtsgruppen haben sich dem Aufruf zur Freilassung von Dr. Abu Safiya angeschlossen, darunter Amnesty International.

In einem Schreiben an Brigadegeneral Yifat Tomer-Yerushalmi, die Militäranwältin der israelischen Armee, forderte die Organisation vergangene Woche die sofortige Freilassung von Dr. Abu Safiya.

Die von Amnesty International und anderen Menschenrechtsgruppen gesammelten Zeugenaussagen „offenbaren eine schreckliche Realität in israelischen Gefängnissen und Haftanstalten, in denen palästinensische Häftlinge, darunter auch Angehörige des Gesundheitswesens, systematischer Folter und anderen Misshandlungen ausgesetzt sind und denen das Recht auf ein faires Verfahren und einen ordnungsgemäßen Prozess sowie der Zugang zu angemessener Nahrung und medizinischer Versorgung verweigert wird“, heißt es in dem Schreiben.

„Angesichts dessen und der anhaltenden Weigerung der israelischen Behörden, unabhängigen Beobachtern Zugang zu den Haftanstalten zu gewähren, sind wir äußerst besorgt um das Leben und Wohlergehen von Dr. Hussam Abu Safiya„, fügte er hinzu.

“Schwerwiegende Verstöße“ gegen das humanitäre Völkerrecht

Amnesty sagte, dass ‚die israelischen Streitkräfte durch die willkürliche Verhaftung des Arztes, die Weigerung, seinen Aufenthaltsort offenzulegen, und die Weigerung, ihm Zugang zu einem Rechtsbeistand zu gewähren, schwerwiegende Verstöße gegen das Völkerrecht begangen haben, darunter das Verbrechen des Verschwindenlassens‘.

Die Menschenrechtsgruppe forderte den Generalanwalt auf, sich für die Freilassung von Dr. Abu Safiya und allen anderen Palästinensern einzusetzen, darunter auch medizinisches Personal, die von Israel gewaltsam verschleppt und willkürlich inhaftiert wurden.

„Bis zur Freilassung von Dr. Hussam Abu Safiya fordere ich Sie auf, seinen Aufenthaltsort offenzulegen und ihn vor allen Formen von Folter und anderen Misshandlungen, einschließlich Nötigung, zu schützen“, heißt es in dem Schreiben.

Bis zu seiner Freilassung muss dem Arzt „Zugang zu einem Rechtsbeistand und angemessener medizinischer Versorgung gewährt werden, während er in Haft ist.“

(The Palestine Chronicle)

