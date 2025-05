Sahra Wagenknecht  Verarmungsprogamm Wohnen

Wohnen in Deutschland ist ein Verarmungsprogramm für weite Teile der Bevölkerung. Jeder vierte Euro geht für die Wohnung drauf! Bei Armen sogar fast jeder zweite Euro! Das hat eine Anfrage des BSW beim Statistischen Bundesamt ergeben. Es ist doch Wahnsinn: Gemessen am verfügbaren Einkommen ist es fast nirgendwo in Europa so teuer wie in Deutschland. Im EU-Schnitt ist Wohnen deutlich günstiger als bei uns. Dass die Menschen in Ländern wie Frankreich oder Österreich deutlich weniger für das Wohnen ausgeben, zeigt, dass es auch anders geht. Wir brauchen einen bundesweiten Mietendeckel statt einer wirkungslosen Mietpreisbremse! Größere Teile des Wohnungsmarktes müssen wieder den Regeln der Gemeinnützigkeit unterworfen werden. Der Wohnungsbau sollte durch öffentliche und gemeinnützige Wohnungsbauunternehmen angekurbelt und durch zinsvergünstigte Kredite gefördert werden. Es kann doch nicht sein, dass immer mehr Menschen kaum noch ihre Wohnung bezahlen können, und in den Ruin getrieben werden, wenn sie umziehen müssen. Die Politik muss die Bürger vor rasant steigenden Wohnkosten schützen!