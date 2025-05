Sahra Wagenknecht  Volksabstimmung über die Ukraine Politik

Mehr Waffen, mehr Sanktionen, keine Kompromisse: Das ist die enttäuschende Bilanz des Treffens von Kanzler Merz mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Will man so Putin an den Verhandlungstisch bringen? Wenn Selenskyj so weitermacht, wird am Ende die Ukraine völlig zerstört. Das ist dann auch die Mitverantwortung des Kanzlers. Es ist eine Unverschämtheit, dass Merz die Öffentlichkeit in der Taurus-Frage weiterhin im Dunkeln lässt und damit auch im Unklaren darüber, ob wir morgen in einem Nuklearkrieg mit Russland aufwachen.