Sahra Wagenknecht  Wollen die Europäer gar keinen Frieden in der Ukraine?

Wollen die Europäer gar keinen Frieden in der Ukraine? Wie die Europäer mit Selenskyj an der Seite seit Trumps Amtsantritt alles dafür tun, um eine Verhandlungslösung so schwer wie möglich zu machen, und welche Rolle die Bundesregierung unter Kanzler Merz dabei spielt – darum geht es in meiner neuen Wochenschau.