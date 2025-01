Sarah Adams und die Rückkehr des Irak-Krieg-Drehbuchs

https://www.mintpressnews.com/sarah-adams-and-the-return-of-the-iraq-war-playbook/288928/

Von Robert Inlakesh

Ein Netzwerk ehemaliger Geheimdienstmitarbeiter hat sich in das Gefüge der rechtsextremen alternativen Medien eingeschlichen und verstärkt anti-muslimische Schreckensszenarien, die darauf abzielen, dem seit dem 7. Oktober 2023 zu beobachtenden Rückgang der konservativen Unterstützung für Israel entgegenzuwirken. Im Mittelpunkt dieser Bemühungen steht Sarah Adams, eine Person, die Verschwörungstheorien über einen angeblichen, mit Palästinensern in Verbindung stehenden Al-Qaida-Komplott gegen den Westen verbreitet.

Am 12. Dezember 2024 erschien Adams in der Shawn Ryan Show für ein zweistündiges Interview, das auf YouTube schnell über 2,5 Millionen Aufrufe verzeichnete. Kürzere Ausschnitte haben auf Social-Media-Plattformen weiter an Zugkraft gewonnen.

Das zentrale Thema von Adams‘ Podcast-Auftritt ist ihre Behauptung, dass Al-Qaida eine Reihe groß angelegter Angriffe auf zivile Ziele im Westen plane und der von der Hamas geführte Angriff vom 7. Oktober „nur der Anfang“ gewesen sei. Sie geht näher auf die angeblichen Bedrohungen ein und positioniert sich dabei als Pentagon-Kritikerin, indem sie die US-Regierung beschuldigt, ihre eigenen Geheimdienste zu ignorieren.

Während des gesamten Interviews bezieht sich Adams häufig auf die Hamas, oft in Zusammenhängen, in denen die Verbindung nur schwach erscheint, und verstärkt so die Vermischung unterschiedlicher Erzählungen in einem einzigen alarmierenden Rahmen. Sie versuchte sogar, die Hamas mit den Anschlägen vom 11. September in Verbindung zu bringen, und erinnerte an die Tage vor dem Irakkrieg, als fantastische Behauptungen aufgestellt wurden, ohne dass sie in Frage gestellt wurden, und schwache Verbindungen als Beweis für die dringenden Bedrohungen gegen Amerikaner angeführt wurden.

„Al-Qaida fand die Verschwörungstheorien zu Gebäude 7 faszinierend“, behauptet Adams und verweist auf Theorien, die die Ereignisse rund um die Anschläge vom 11. September in Frage stellen. Sie führt weiter aus: “Sie [Al-Qaida] diskutierten tatsächlich darüber, wie wir Tricks anwenden und die Menschen in Gebäude 7 dazu bringen können, ihrer Regierung mehr Schuld zuzuweisen. Sie beobachten also tatsächlich unsere Verschwörungen und nehmen diese Leute ins Visier für den Angriff auf ihr Heimatland. Im Grunde unterstützen diese Leute Al-Qaida fast als „Revolutionäre“ und „Rebellen“ und „Helden“ gegen unsere Regierung, so ähnlich wie die Anhänger der Hamas.“

Shawn Ryan, ein ehemaliger CIA-Mitarbeiter, hat sich einen Ruf für provokative und oft unbegründete Behauptungen aufgebaut. Anfang Januar interviewte er einen anderen ehemaligen Geheimdienstmitarbeiter, der eine weitere unbegründete und abwegige Behauptung aufstellte: dass iranische Raketen in die Vereinigten Staaten geschmuggelt worden seien.

Ein wiederverwertetes Narrativ

Sowohl Sarah Adams als auch Shawn Ryan reiten auf einer neuen Welle der anti-muslimischen Raserei, die an die Zeit vor dem sogenannten ersten Krieg gegen den Terror erinnert und sich in den sozialen Medien breitgemacht hat. Adams, eine ehemalige CIA-Agentin, die zum Status einer Whistleblowerin erhoben wurde, hat sich als Vorbotein einer Warnung für den Westen positioniert und behauptet, einen angeblichen Al-Qaida-Komplott mit palästinensischen Verbindungen aufgedeckt zu haben.

Ryan, der kürzlich im Joe Rogan Podcast zu Gast war, ist ein konservativer, verschwörungstheoretischer Kommentator, der der US-Regierung kritisch gegenübersteht. Während seines Gesprächs mit Rogan bemerkte Ryan: „Mein Podcast wurde mit all meinen ehemaligen Kollegen gestartet“, als Teil eines umfassenderen Arguments über den Konsens innerhalb des Militärs und der Geheimdienste, dass der Irakkrieg eine Katastrophe war. Der Austausch erregte größere Aufmerksamkeit, als er auf X von niemand anderem als seinem CEO, Elon Musk, geteilt wurde.

Adams hat sich inzwischen mit ihrer Rolle als selbsternannte Whistleblowerin angefreundet und ihre Botschaft am 9. Januar im Tudor Dixon Podcast bekräftigt. Dixon, ein konservativer Kommentator, der häufig bei Fox News und Newsmax auftritt, bot Adams eine weitere Bühne für ihre alarmierenden Behauptungen. Während ihre Aussagen oft ins Brisante und Absurde abgleiten, bleibt ihre zentrale Behauptung konsistent: dass die US-Regierung die Anwesenheit von Tausenden von Al-Qaida-Kämpfern ignoriert, die angeblich in den Vereinigten Staaten eingebettet sind.

Ein ehemaliger Geheimdienstagent, Scott Bryson, tauchte plötzlich nach dem Auto-Ramm-Angriff am Neujahrstag in New Orleans und der Cybertruck-Explosion in Las Vegas auf und veröffentlichte ein Video, in dem er die Zuschauer aufforderte, Adams‘ Warnungen zu beherzigen. „Ich glaube, es ist hier“, schloss Bryson bedrohlich. Obwohl er relativ unbekannt ist, hat Bryson kürzlich eine Show mit dem Titel ‚Beyond the Service‘ gestartet. Sein Video gewann an Zugkraft, nachdem es von der prominenten konservativen Trump-Anhängerin Juanita Broaddrick geteilt wurde und 6,8 Millionen Aufrufe auf X (ehemals Twitter) erhielt.

„Sie werden in Europa am 7. Oktober den gleichen Angriff erleben wie wir in den USA“, behauptet Adams und schürt damit ihre Verschwörungstheorie, die die Hamas mit einem Komplott in Verbindung bringt, an dem Al-Qaida-Agenten beteiligt sind, die ‚mehrfach koordinierte Angriffe‘ im Westen planen. Adams verwebt ihre Erzählung über die angeblich geplanten Angriffe wiederholt mit Hinweisen auf den 7. Oktober und deutet damit auf eine Allianz zwischen der Hamas und Al-Qaida hin.

Adams behauptet auch, dass Al-Qaida im Voraus von dem Angriff am 7. Oktober wusste und dass es sich lediglich um den Auftakt einer größeren Reihe geplanter Anschläge gegen den Westen handelte. Sie geht sogar so weit zu behaupten, dass die Hamas in Afghanistan ausgebildet wurde, um sich auf ihren Angriff auf Israel vorzubereiten. Diese Behauptungen werden ohne Beweise vorgebracht, und bemerkenswerterweise hat nicht einmal die israelische Regierung solche Behauptungen aufgestellt.

Adams hat sich einen Ruf für abwegige und unbegründete Behauptungen aufgebaut, darunter ihre Behauptung, dass die Spezialeinheiten von Al-Qaida fortschrittlicher seien als die der Taliban – eine Behauptung, für die es keinerlei Beweise gibt. Diese Vorliebe für Übertreibungen zeigte sich in einem Tweet vom 13. Juli 2024, in dem sie versuchte, Mohammed Deif, den schwer fassbaren Kommandeur der al-Qassam-Brigaden der Hamas, mit Al-Qaida in Verbindung zu bringen.

„Es ist wichtig zu erwähnen, dass Deif auch ein enger Verbündeter des inzwischen verstorbenen Drahtziehers des #CIAAnnex in #Benghazi von 2012, #WissamBinHumaid, war“, schrieb sie. “Ja, der #Terrorist, der für den Tod unserer Brüder Tyrone Woods und Glen Doherty verantwortlich ist. Vor seinem Tod und laut dem Hamas-Sprecher Abu Obaida war Wissam einer der wichtigsten Waffenlieferanten der Al-Qassam-Brigaden“[sic].

Die Behauptung ist bestenfalls eine gewagte Auslegung. Abu Obaida, der Sprecher der Al-Qassam-Brigaden, hat eine solche Erklärung nie öffentlich abgegeben, und es gibt keine glaubwürdigen Beweise, die ihn mit Al-Qaida in Verbindung bringen. Deif selbst bleibt eine Schattenfigur, so rätselhaft, dass nur zwei Fotos von ihm bekannt sind. Die Absurdität wird noch dadurch verstärkt, dass die Hamas den Einfluss von Al-Qaida in Gaza aktiv unterdrückt hat, was die angebliche Allianz bestenfalls fantastisch macht.

Selbst das Washington Institute for Near East Policy (WINEP), eine Bastion neokonservativen Denkens und ein zuverlässiger Befürworter israelischer Interessen, beteiligt sich nicht an solch gefährlichen Spekulationen. WINEP, das maßgeblich zur Herstellung der öffentlichen Zustimmung für den Irakkrieg beigetragen hat, hat argumentiert, dass Al-Qaida versucht hat, die Gaza-Krise für Propagandazwecke auszunutzen, behauptet aber nicht, dass es eine Partnerschaft zwischen der Hamas und Al-Qaida gibt. Adams‘ Rhetorik ist extremer als selbst die der aggressivsten Denkfabriken. Da sie ihre Verschwörungstheorien jedoch unter dem Deckmantel der Regierungskritik verpackt, kann sie ihren Behauptungen einen falschen Anschein von Glaubwürdigkeit verleihen.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …