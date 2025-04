Sarah Wagenknecht: Trump verhandelt, Merz eskaliert?

Wenn Russland dem Friedensplan tatsächlich zustimmt, könnte ein Waffenstillstand in greifbarer Nähe sein. Wer allen Ernstes meint, der Krieg könne erst beendet werden, wenn die Ukraine die Krim zurückerobert hat, leidet offenbar an pathologischem Realitätsverlust. Klar ist doch: Beide Seiten müssen Kompromisse machen. Wer einen NATO-Beitritt der Ukraine zur Friedensbedingung macht, der will das Blutvergießen gar nicht beenden. Die NATO-Frage war der wichtigste Grund für den 24. Februar 2022, weil die Russen keine westlichen Militärbasen und Raketen an ihrer Grenze wollen. Hätte es hier frühzeitig Kompromissbereitschaft gegeben, hätte der Krieg schon in den ersten Monaten beendet werden können. Höchste Zeit, das sinnlose Sterben zu beenden!