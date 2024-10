https://www.caitlinjohnst.one/p/slaughter-in-gaza-and-lebanon-as



Schlacht in Gaza und im Libanon, während der Krieg mit dem Iran näher rückt

Von Caitlin Johnstone

9. Oktober 2024

Israel scheint mit seiner lang geplanten ethnischen Säuberung des nördlichen Gazastreifens begonnen zu haben, indem die IDF Bomben abwirft, Evakuierungsbefehle für mehrere Krankenhäuser Z Berichten zufolge hat Israel Flugblätter über dem Jabalia-Flüchtlingslager abgeworfen, in denen die Menschen aufgefordert wurden, das Lager zu verlassen, und anschließend auf jeden geschossen, der versuchte, das Lager zu verlassen.

Seit dem 7. Oktober letzten Jahres hat Israel etwa 100 7. Oktober in Gaza begangen; Dutzende amerikanische Mediziner, die sich freiwillig in der Enklave gemeldet hatten, unterzeichneten einen offenen Brief an Präsident Biden, in dem sie die tatsächliche Zahl der Todesopfer durch den israelischen Angriff auf über 118.000 schätzten. Israel hat in dieser Zeit auch etwa zwei Oktober-Siebte im Libanon begangen, wobei die Mehrheit der 2.100 israelischen Morde in diesem Land allein in den letzten Wochen verübt wurden.

Während die israelische Mordlust sowohl im Gazastreifen als auch im Libanon zunimmt, hat Benjamin Netanjahu eine Erklärung an das libanesische Volk abgegeben, in der er ihnen sagt, dass sie die Hisbollah irgendwie besiegen müssen, um „den Libanon zu retten, bevor er in den Abgrund eines langen Krieges stürzt, der zu Zerstörung und Leid führen wird, wie wir es im Gazastreifen sehen“.

Israelische Beamte haben angekündigt, dass sie den Libanon zerstören werden, wie sie Gaza zerstört haben, und das schon seit Monaten. Bereits im Dezember sagte Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant: „Jeder Mensch im Libanon kann die Karte, das Luftbild von Gaza, auf ein Luftbild von Beirut legen und sich fragen, ob er möchte, dass dies dort geschieht.“ Jetzt sagt dies auch Netanjahu selbst.

Bemerkenswert ist, dass Netanyahus Erklärung auf Englisch mit englischen Untertiteln abgegeben wurde. Dies war eigentlich kein Appell an die Menschen im Libanon, sondern Propaganda für den westlichen Konsum. Netanyahu glaubt nicht wirklich, dass das libanesische Volk zu den Waffen greifen wird, um die Zerstörung seines Landes durch die Hisbollah zu verhindern. Er schafft nur eine Erzählung, um zu rechtfertigen, was er bereits mit dem Libanon vorhat.

Und die USA ermutigen Israel, weiterzumachen. Am Dienstag erklärte der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, gegenüber der Presse, dass die Biden-Regierung einen Waffenstillstand mit der Hisbollah nicht mehr unterstütze und stattdessen „die Bemühungen Israels zur Schwächung der Hisbollah“ unterstütze. Vor zwei Wochen berichtete CNN, dass die Regierung auch einen Waffenstillstand in Gaza im Wesentlichen aufgegeben habe.

Und wir haben noch nicht einmal über den Iran gesprochen. NBC News berichtet, dass US-Militärs darüber diskutiert haben, sich direkt an Israels geplantem Angriff auf den Iran zu beteiligen und möglicherweise eigene Luftangriffe auf das iranische Militär zu starten, sobald Israel mit seinem Angriff beginnt.

Unabhängig davon, ob sich die USA dem bevorstehenden Angriff Israels anschließen oder nicht, hat der Iran bereits klargestellt, dass er sich gegen weitere Aggressionen Israels zur Wehr setzen wird, und Israel hat klargestellt, dass es im Falle eines iranischen Gegenschlags seine Aggressionen verstärken und möglicherweise die iranische Energieinfrastruktur angreifen wird. Sollte dies zu einem ausgewachsenen Krieg eskalieren, was immer wahrscheinlicher wird, ist es unvermeidlich, dass die USA Israel zu Hilfe kommen werden.

Axios und sein israelischer Geheimdienst-Insider Barak Ravid haben einen neuen Bericht darüber veröffentlicht, wie super-super-frustriert die Biden-Regierung über die israelische Kriegstreiberei ist. In typischer Axios-Manier berichtet das Medium, dass das Weiße Haus den geplanten Militäroperationen Israels gegen den Iran und den Libanon „zunehmend misstrauisch“ gegenübersteht, aber dass seine amerikanischen Quellen in typischer Biden-Manier zugeben, dass die USA „Israel sehr wahrscheinlich helfen würden, sich zu verteidigen, unabhängig davon, was passiert“.

Wer auch immer die US-Wahl im November gewinnt, scheint entschlossen zu sein, Israel auf diesem Weg in die Tiefen der Hölle zu begleiten.

In einem Interview mit 60 Minutes verteidigte Vizepräsidentin Kamala Harris die völkermörderische Unterstützung der Biden-Regierung für Israel und sagte, die Waffen, die sie ihnen gegeben habe, „erlauben es Israel, sich zu verteidigen“. Sie bezeichnete auch den Iran als den größten Feind der Vereinigten Staaten.

Bei einem Auftritt in der Sendung „The View“ wurde Harris gefragt, was sie anders gemacht hätte als Präsident Biden, und sie antwortete: „Mir fällt nichts ein.“ Später fügte sie hinzu: „Sie haben mich gefragt, was der Unterschied zwischen Joe Biden und mir ist, und das wird einer der Unterschiede sein: Ich werde einen Republikaner in meinem Kabinett haben.“

Und damit Sie nicht den Fehler begehen, zu glauben, Trump wäre besser, sagte der ehemalige Präsident letzte Woche, dass Israel die iranischen Nuklearanlagen angreifen sollte, und kritisierte die Biden-Regierung dafür, dass sie in dieser Hinsicht nicht aggressiv genug sei.

„Sie fragten [Biden]: Was halten Sie vom Iran? Würden Sie den Iran angreifen?“ sagte Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung am Freitag. ‚Und er sagte: ‘Solange sie nicht die Nuklearanlagen angreifen.‘ Das ist es doch, was man angreifen will, oder? Ich sagte, ich glaube, da liegt er falsch.“

Wer immer noch behauptet, Trump sei ein Friedensstifter, ist ein verdammter Narr. Aussagen wie diese stehen im Einklang mit den schlimmsten Kriegstreibern in Washington wie John Bolton oder Lindsey Graham.

So weit sind wir jedenfalls gerade. Das ist der Kurs, auf den uns das US-Imperium gebracht hat. Ein aktiver Völkermord und ethnische Säuberungen in Gaza, die Gefahr einer weiteren Vernichtungskampagne im Libanon und die Beschleunigung eines direkten Krieges von unvorstellbarem Schrecken mit dem Iran.

Diese Psychopathen müssen aufgehalten werden.

