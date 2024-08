https://thecradle.co/articles/striking-iraq-how-us-israel-attacks-are-unifying-the-fronts



Schlag gegen den Irak: Wie die Angriffe der USA und Israels „die Fronten vereinen

Der Irak-Korrespondent von The Cradle

9. AUGUST, 2024

(Bildnachweis: The Cradle)

Die verdächtig getimte US-amerikanisch-israelische Mordserie an Widerstandsfunktionären in ganz Westasien hat die Einheit der regionalen Widerstandsfronten vertieft, die nun bereit sind, einen massiven Vergeltungsschlag zu koordinieren und einen Mehrfrontenkrieg zu eröffnen.

Zwischen dem Nachmittag des 30. Juli und dem frühen Morgen des folgenden Tages war Westasien Zeuge einer Reihe bedeutender Ereignisse, die sich von der Levante bis zum Persischen Golf erstreckten.

Die aufeinander abgestimmten militärischen und geheimdienstlichen Operationen der USA und Israels begannen an jenem Dienstag gegen 16 Uhr mit Angriffen auf die südlichen Vororte von Beirut, bei denen ein ganzes Wohnhaus zerstört wurde.

Später am Abend, nach dem Sonnenuntergangsgebet, wurde der Bezirk Jurf al-Sakhar im Irak getroffen, gefolgt von einem Angriff auf Teheran in der Morgendämmerung. Es wird angenommen, dass diese koordinierten Angriffe Teil einer US-amerikanisch-israelischen Attentatskampagne sind, die mit dem seit fast 10 Monaten andauernden Krieg gegen den Gazastreifen zusammenhängt.

Zu den bekanntesten Zielen gehörten der Chef des Hamas-Politbüros, Ismail Haniyeh, und der oberste Hisbollah-Befehlshaber Fuad Shukr. Diese Attentate beherrschten die Schlagzeilen und überschatteten den weniger öffentlichkeitswirksamen Angriff des US-Militärs auf Mitglieder der Kataib Hisbollah (KH) im Irak, bei dem auch ein hochrangiger jemenitischer Raketenspezialist, Hussein Abdullah Mastour al-Shabal, getötet wurde.

Irak herunterspielen

Die unterschiedliche Berichterstattung in den Medien könnte auf die unterschiedlichen Ränge der Zielpersonen und die Bedeutung der Anschlagsorte zurückzuführen sein, auch wenn das Konzept einer einheitlichen Widerstandsfront nach wie vor im Mittelpunkt dieses Konflikts steht, der vor zehn Monaten mit der Hamas-Operation Al-Aqsa-Flut begonnen hat.

Das Team von Militärspezialisten im Nordirak wurde unter anderen Umständen angegriffen. Ein KH-Führer teilte The Cradle mit, dass „dieses Team auf die Entwicklung von Waffen spezialisiert ist, nicht auf deren Einsatz“.

Seine Informationen widersprechen der Aussage eines US-Verteidigungsbeamten, der behauptete, der Angriff sei eine Verteidigungsmaßnahme gegen Widerstandskämpfer im Irak gewesen, die sich darauf vorbereiteten, Drohnenangriffe gegen US-amerikanische und verbündete Streitkräfte in der Region zu starten. Wie die KH-Quelle jedoch enthüllt, gab es keine unmittelbare Bedrohung für die US-Streitkräfte durch das technische Team der Gruppe:

Die Teammitglieder befanden sich in der Endphase der Erprobung einer neuen Drohnentechnologie, und das ist der Grund für die amerikanischen Angriffe. Diese Technologie, die bald in die Konfrontation einfließen könnte, wird Schäden verursachen, die die Amerikaner nicht hinnehmen können, und die Bombardierung sollte den Weg zu dieser Entwicklung versperren, was jedoch nicht gelang.

Zu der angegriffenen Gruppe, die als „Al Nour“ bekannt ist, gehörte der ranghohe KH-Kommandeur Ahmed Najm Abdul Zahra, auch bekannt als Abu Hassan al-Maliki oder „Abu Hassan Biden“. Der Spitzname „Biden“ steht im Zusammenhang mit Malikis Beteiligung an einem versuchten Anschlag auf Joe Biden, als dieser unter Barack Obama Vizepräsident war, und fand in der befestigten Grünen Zone Bagdads während seines Überraschungsbesuchs im Irak im September 2009 statt. Maliki wurde von den US-Streitkräften verhaftet und drei Jahre lang inhaftiert, bevor er 2012 freigelassen wurde.

Auf die Frage nach einer möglichen Vergeltung für den US-Angriff auf Dschurf al-Sakhar sagte der KH-Führer, dass eine Reaktion zwar sicher sei, ihre Umstände und ihr Verhältnis zur iranischen Reaktion auf die Ermordung Haniyehs – und zur libanesischen Reaktion auf die Ermordung Shukrs – jedoch unklar und schwer zu bestimmen bleiben würden:

Die Art der Reaktion, ihr Zeitpunkt und ihre Beziehung zu den anderen Fronten werden zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt gegeben.

Auf die Frage von The Cradle nach der Bombardierung des US-Stützpunkts Ain al-Assad am 5. August, bei der amerikanische Opfer zu beklagen waren, wollte sich die Quelle nicht äußern. Er wollte auch nicht bestätigen, ob dieser Vorfall Teil der erwarteten Vergeltungsmaßnahmen des irakischen Widerstands war.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Gruppe glaubt, dass andere Parteien an den US-Angriffen beteiligt waren. KH hat den kuwaitischen Luftwaffenstützpunkt Ali al-Salem als Abschussbasis für die US-Drohnen identifiziert, die Maliki und seine Kader im Irak angriffen – eine Behauptung, die Kuwait zu dementieren versucht hat, die aber von der KH-Quelle von The Cradle bestätigt wird.

Überlappende Fronten

Eine dem Islamischen Widerstand im Irak (IRI) nahestehende Quelle berichtet The Cradle, dass sich die Konfrontation mit Israel und dem Westen schnell ausgeweitet hat und sich die Fronten in ganz Westasien überschneiden.

Der Kreis der Konfrontation mit Israel umfasst den islamischen Widerstand im Gazastreifen und im Libanon, während der islamische Widerstand im Irak zusätzlich zu seinen Operationen auf syrischem Territorium sowie die jemenitischen Streitkräfte die Aufgaben eines weiteren Kreises wahrnehmen, nämlich der Unterstützungsfront, die Koordinierung und gemeinsame Operationen zwischen den beiden in einem weiten Umfeld hervorgebracht hat, das vom Irak und dem Mittelmeer im Norden und sogar dem Arabischen Meer und der Straße von Bab al-Mandab im Süden reicht.

Innerhalb der vereinigten Widerstandsfronten gibt es eine klare Arbeitsteilung und Zielbanken – auch wenn sich die Zuständigkeiten jederzeit ändern können, wenn der Konflikt eskaliert und sich vertieft. Die Quelle erläutert diesen Gedanken weiter:

Trotz der Lage des Libanon am Mittelmeer und der dortigen Präsenz der Hisbollah fallen die Bemühungen zur Durchsetzung einer Seeblockade im Rahmen der bewussten Rollenteilung auf die Schultern der irakischen und jemenitischen Unterstützungsfront. Die jemenitische Front weist eine Besonderheit auf: Da Israel den Hafen von Hodeidah angegriffen hat, kann der Jemen innerhalb des besetzten Palästinas reagieren.

Im Irak bleiben die Spannungen trotz der Bemühungen von Premierminister Mohammed Shia al-Sudani, Washington davon zu überzeugen, die Präsenz der internationalen Koalition in seinem Land zu beenden – wie von einer parlamentarischen Mehrheit im Jahr 2020 beschlossen – und die militärischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern in laufenden Verhandlungen neu zu definieren, hoch.

Regionaler Widerstand gegen die Besatzung

Generalmajor Yahya Rasul, Sprecher der irakischen Streitkräfte, verurteilte den Bombenanschlag in Dschurf al-Sakhar als „abscheuliches Verbrechen“ und „eklatanten Angriff“ auf die Souveränität des Irak. Zu Sudanis Verlegenheit kam noch hinzu, dass die US-Bombenangriffe erfolgten, kurz nachdem der Premierminister den irakischen Widerstand öffentlich und privat aufgefordert hatte, von Operationen gegen US-Ziele abzusehen.

Ein Berater des irakischen Premierministers, der gegenüber The Cradle anonym bleiben wollte, erklärte jedoch, dass die US-Bombenangriffe keinen Einfluss auf die bilateralen Gespräche gehabt hätten:

Es gibt keine Anzeichen für eine Aussetzung der Verhandlungen zwischen den beiden Ländern nach dem Ende der internationalen Koalition und dem Abzug der US-Truppen. Bei dem jüngsten Telefonat von US-Außenminister [Antony] Blinken mit al-Sudani wurde auch ein Zeitplan für den Abzug besprochen.

Dieser sieht vor, dass die Kampftruppen bis 2025 aus dem „arabischen Teil“ des Irak und bis 2026 aus der Region Kurdistan abgezogen werden.

Hadi al-Amiri, eine Schlüsselfigur des Koordinationsrahmens, einer Koalition irakischer politischer Parteien, und Generalsekretär der Badr-Organisation, hatte sich jedoch ungeduldig über diesen Zeitplan geäußert. Er erinnerte die Iraker daran, dass die ausländischen Streitkräfte innerhalb von zwei Jahren abgezogen wurden, als ihre Zahl weitaus höher war, und fragte sich, warum 2.500 US-Soldaten jetzt drei Jahre für den Abzug benötigen.

Die amerikanisch-israelische Mordkampagne gegen Mitglieder der Achse des Widerstands spiegelt den verzweifelten Versuch wider, die wachsende Koordination zwischen diesen Gruppierungen zu stören, da die Aussicht auf einen Mehrfrontenkrieg immer näher rückt.

Die Ermordung eines jemenitischen Raketenexperten im Irak und von Hamas-Chef Haniyeh in Teheran verdeutlichen die eng miteinander verflochtenen gegenseitigen Sicherheitsinteressen der Widerstandsachse und ihre gemeinsamen Ziele, die ausländische Besatzung in Westasien zu beenden. Jeder amerikanische und israelische Schritt zwingt diese Achse zu einer immer engeren Koordinierung und Operation.

Dieser sich ausweitende Krieg ist keine ferne Möglichkeit mehr, sondern eine sich entfaltende Realität, die durch den unerbittlichen Druck an diesen miteinander verknüpften Fronten angetrieben wird.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …