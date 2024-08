https://www.trtworld.com/middle-east/israels-genocide-in-gaza-becomes-a-wikipedia-fact-18193873



Israels Völkermord in Gaza wird zu einem Wikipedia-Fakt

10. August 2024

Zehntausende von Menschen überprüfen den Wikipedia-Artikel über den „Völkermord im Gazastreifen“, nachdem seine Redakteure den Eintrag wissenschaftlich untermauert haben.

AP

Israelische Politiker wetteiferten um die extremsten Aussagen / Foto: AP

Wikipedia-Redakteure aus verschiedenen Teilen der Welt haben dafür gestimmt, den Krieg Israels als „Gaza-Völkermord“ zu bezeichnen und als Eintrag in die Online-Enzyklopädie aufzunehmen

Dies steht im Einklang mit der Meinung der breiteren Expertengemeinschaft, berichtet Haaretz.

Unmittelbar nach dem 7. Oktober, als Israel mit der Bombardierung der palästinensischen Enklave begann, wurde auf Wikipedia ein Eintrag veröffentlicht, der die Zerstörung als „Vorwurf des Völkermordes“ bezeichnete

Laut Haaretz wurde die Entscheidung der Redakteure stark von dem Konsens unter Holocaust-Historikern, Völkermordforschern und Völkerrechtsexperten beeinflusst, dass Israel in Gaza tatsächlich einen Völkermord begeht.

Zunächst stützte sich die Seite auf nur fünf Informationsquellen, was von den Gegnern als problematisch und voreingenommen bezeichnet wurde. Doch schon bald begannen die Mitwirkenden des Eintrags, weitere Beweise von israelischen Politikern zu untermauern, die miteinander wetteiferten, extrem gewalttätige Aussagen zu machen, indem sie zum Völkermord an den Palästinensern in Gaza aufriefen.

Der vielleicht wichtigste Beweis für den israelischen Völkermord ist die Tötung von fast 40.000 Palästinensern – meist Frauen und Kinder – und die Bombardierung von Krankenhäusern, Schulen und sogar Flüchtlingslagern. Die sozialen Medien sind voll von Bildern und Videos von verkohlten und zerstückelten palästinensischen Kindern.

Dennoch fahren israelische Beamte und Medien fort, Israels Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu untergraben, indem sie in Nachrichtenartikeln und Berichten darauf bestehen, dass die Zahl der Todesopfer vom Hamas-geführten Gesundheitsministerium in Gaza stammt.

Auf der Wikipedia-Seite werden israelische Politiker genannt, die offen zum Völkermord an den Palästinensern aufgerufen haben, darunter der Minister für Kulturerbe, Amichai Eliyahu, der gesagt hatte, dass „eine Atombombe auf Gaza abgeworfen werden sollte“.

Ein anderer Minister, Yitzhak Kroizer, rief dazu auf, den Gazastreifen „platt zu machen“, während Landwirtschaftsminister und Mitglied des Sicherheitskabinetts Avi Dichter eine „Nakba in Gaza“ forderte und sich dabei auf den Massenexodus und die Vertreibung der Palästinenser bezog, die 1948/49 mit der Gründung des Staates Israel stattfanden.

Diese Aussagen wurden dann extrapoliert und in den Aktionen der israelischen Streitkräfte in Gaza für gültig befunden. Laut der Wikipedia-Seite wurden die meisten öffentlichen Äußerungen israelischer Politiker in völkermörderische Handlungen umgesetzt.

So wurde z. B. die an Israel gerichtete Behauptung, es lasse die vertriebenen Palästinenser im Gazastreifen absichtlich hungern und verweigere ihnen den Zugang zu Wasser, dadurch bestätigt, dass Außenminister Israel Katz, der damals Energieminister war, zu Beginn des Krieges anordnete, die Wasserversorgung des Gazastreifens zu unterbrechen, und später sagte, dass „der Gazastreifen ohne Strom, Wasser und Treibstoff sein wird, bis die Geiseln zurückgebracht werden.“

Später wurde dies zu einer völkermörderischen Aktion, da Berichte glaubwürdiger humanitärer Organisationen und anderer Organisationen auf einen tatsächlichen Mangel an Treibstoff, Wasser und Lebensmitteln hinwiesen.

