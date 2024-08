Private Kriege: Von Gaza bis Venezuela, Erik Prince plant seinen nächsten Schritt Von Robert Inlakesh

https://www.mintpressnews.com/erik-prince-venezuela-gaza-plots-his-next-move/288194/



Von Robert Inlakesh

23. August 2024

Während US-Beamte weiterhin die jüngsten Wahlergebnisse in Venezuela ablehnen, hat Erik Prince, der Gründer der berüchtigten Blackwater-Söldnergruppe, ein Video veröffentlicht, in dem er sich an die Demonstranten der Opposition in dem Land wendet und Befürchtungen äußert, dass seine privaten Streitkräfte in das Geschehen eingreifen könnten.

„Eure Freunde aus dem Norden, auch wenn wir heute nicht bei euch sind, werden wir bald kommen. Wir unterstützen euch bis zum Ende“, erklärte Prinz in einem Social-Media-Video, in dem er sich an die Demonstranten der venezolanischen Opposition wandte. In der Bildunterschrift des Videos, das auf X [ehemals Twitter] veröffentlicht wurde, fügte er hinzu: „An alle, die zu den Sicherheitskräften gehören: Wählt die Seite der Freiheit, nicht die Seite der sozialistischen Gangster. Wir sehen zu, und der Gerechtigkeit wird Genüge getan werden“.

Erik Prince, ein ehemaliger Navy SEAL, der sich in einen privaten Sicherheitsdienst verwandelt hat, erlangte Berühmtheit durch seine Blackwater-Söldnergruppe, die von Human Rights Watch beschuldigt wurde, im Irak einen „tödlichen Amoklauf“ zu veranstalten. Das Massaker auf dem Nisour-Platz in Bagdad im Jahr 2007, bei dem 17 irakische Zivilisten getötet wurden, war ein düsteres Beispiel für Washingtons gescheiterten Regimewechsel-Krieg im Irak, und ein US-Bundesgericht befand später Blackwater-Soldaten der Morde für schuldig.

Obwohl Blackwater für die Regierung Bush Jr. zu einem bedeutenden Aktivposten wurde, da es in ein CIA-Attentatsprogramm verwickelt war und die Gruppe zum so genannten privaten Flügel des US-Militärs ausgebaut wurde, kam all dies unter der Obama-Regierung zu einem Ende.

Während der Präsidentschaft von Donald Trump begann Erik Prince jedoch, ein Comeback zu inszenieren, indem er sich angeblich der Regierung annäherte und für die Privatisierung des jahrzehntelangen Krieges in Afghanistan eintrat. Dieser Wiederaufstieg wurde jedoch durch ein umstrittenes Söldner-Fiasko in Libyen überschattet, an dem der Warlord Khalifa Haftar beteiligt war.

Vier von Reuters zitierten Quellen zufolge drängte der Gründer der privaten Sicherheitsfirma Blackwater, Erik Prince, 2019 die Trump-Administration, eine Privatarmee in Venezuela einzusetzen, um den demokratisch gewählten sozialistischen Führer Nicolas Maduro zu stürzen. Prince versuchte Berichten zufolge monatelang, sich finanzielle und politische Unterstützung für das Projekt zu sichern.

Im Jahr 2020 begnadigte Präsident Donald Trump die für das Massaker an der Zivilbevölkerung in Bagdad im Jahr 2007 verurteilten Auftragnehmer von Blackwater, obwohl in einem Memorandum der US-Regierung eingeräumt wurde, dass keines der Opfer ein Aufständischer war oder eine Bedrohung für den Konvoi Raven 23 darstellte“.

Während der Amtszeit Bidens hat sich Prince nicht aus dem Rampenlicht zurückgezogen, was die Befürchtung aufkommen ließ, dass er lediglich auf die mögliche Rückkehr Donald Trumps an die Macht wartet, um weitere Söldnergeschäfte zu tätigen. Er hat inzwischen einen Podcast veröffentlicht, in dem er Anfang des Jahres offen dafür plädierte, dass die USA Afrika und Lateinamerika kolonisieren sollten :„Es ist an der Zeit, dass wir den imperialen Hut wieder aufsetzen und sagen, dass wir diese Länder regieren werden“. Er fügte hinzu, dass er glaube, „dass man das über so ziemlich ganz Afrika sagen kann; sie sind nicht in der Lage, sich selbst zu regieren“.

Laut einer UN-Sachverständigengruppe, die das Waffenembargo gegen die Demokratische Republik Kongo (DRK) überwacht, gibt es Beweise dafür, dass Erik Prince versucht hat, ein Geschäft über die Entsendung einer 2.500 Mann starken Söldnertruppe in die an Bodenschätzen reiche Region Nord-Kivu des vom Krieg zerrissenen Landes zu vermitteln. Die Times berichtete auch, dass Prince die israelische Regierung überredet hatte, hochentwickelte Bergbauausrüstung zu kaufen, um die Hunderte von Kilometern langen Hamas-Tunnel unter dem Gazastreifen kurz nach Ausbruch des Krieges am 7. Oktober zu fluten.

Mit Blick auf die Tunnelinfrastruktur des Gazastreifens erklärte Prince: „Ich habe den Israelis eine vollständig finanzierte und gespendete Möglichkeit zur Verfügung gestellt, den Gazastreifen mit Meerwasser zu fluten.“ Trotz der israelischen Bemühungen, die schätzungsweise 300 Meilen langen Tunnel unter dem Gazastreifen zu fluten, scheiterte das Projekt jedoch letztendlich.

Haaretz enthüllte, dass Prince geschäftliche Beziehungen zu Ari Harow, dem ehemaligen Büroleiter des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, unterhielt, der sich später des Betrugs und der Untreue schuldig bekannte. Die israelische Zeitung hat auch Beweise dafür gefunden, dass Prince „seit langem mit dem israelischen Financier Dorian Barak, dem früheren Geschäftspartner von Harow, in Verbindung steht“.

Es sind auch Berichte aufgetaucht, wonach eine private Sicherheitsfirma den Rafah-Übergang zwischen Ägypten und dem Gazastreifen übernehmen könnte, um die israelischen Besatzungstruppen von dieser Aufgabe zu entlasten. In der Times of Israel heißt es: „Die Verhandlungen mit dem ungenannten Unternehmen, das ehemalige US-Elitesoldaten beschäftigt und auf die Sicherung strategischer Standorte in Afrika und im Nahen Osten spezialisiert ist, laufen. Israel und die USA werden die Firma bei Bedarf unterstützen“. Al-Mayadeen zitierte später Quellen, die behaupteten, dass es sich bei dem Unternehmen um Erik Princes Reflex Responses (R2) handelt.

Die am 17. August veröffentlichte Videobotschaft von Prince deutet auf seine Absicht hin, sich in Venezuela zu engagieren. In Anbetracht seiner langjährigen Tätigkeit in Konfliktgebieten auf der ganzen Welt könnte das Video auf mehr als nur eine Solidaritätsbekundung hindeuten.

Feature-Foto | Erik Prince, Gründer der privaten Sicherheitsfirma Blackwater, spricht auf der Conservative Political Action Conference, CPAC 2023, am 4. März 2023, im National Harbor in Oxon Hill, Md. Alex Brandon | AP

Robert Inlakesh ist ein politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer, der derzeit in London, Großbritannien, lebt. Er hat aus den besetzten palästinensischen Gebieten berichtet und dort gelebt und moderiert die Sendung „Palestine Files“. Er ist der Regisseur von ‚Steal of the Century: Trumps Palästina-Israel-Katastrophe“. Folgen Sie ihm auf Twitter @falasteen47

