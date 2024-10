https://www.palestinechronicle.com/shocking-scenes-hamas-slams-detainees-treatment-in-israeli-prison/



„Schockierende Szenen“ – Hamas kritisiert Behandlung von Häftlingen in israelischem Gefängnis

9. Oktober 2024

Itamar Ben-Gvir besucht das Nafha-Gefängnis. (Foto: Ben-Gvir TW Page)

Von Palestine Chronicle Staff

„Sie sind eine visuelle Bestätigung der tragischen Bedingungen, unter denen unsere Gefangenen in diesen Gefängnissen leiden.“

Die Hamas hat „schockierende Szenen“ verurteilt, in denen palästinensische Häftlinge im Ofer-Gefängnis unter der direkten Aufsicht des israelischen Nationalen Sicherheitsministers Itamar Ben-Gvir zusammengetrieben und angegriffen wurden, und erklärt, dies offenbare „das wahre kriminelle Gesicht dieses Nazi-Besatzers“.

„Sie sind eine visuelle Bestätigung der tragischen Bedingungen, unter denen unsere Gefangenen in diesen Gefängnissen leiden„, hieß es in einer Erklärung der Bewegung am Mittwoch.

„Was unsere Gefangenen erdulden müssen, einschließlich Unterdrückung, Misshandlung, Entbehrung und medizinischer Vernachlässigung – bis hin zur Ankündigung ihres Martyriums – stellt Kriegsverbrechen und eindeutige Verstöße gegen alle Konventionen und Gesetze in Bezug auf Kriegsgefangene dar. Diese Handlungen zeigen, dass sich diese Besatzung jeglicher Ethik oder menschlicher Werte entzieht“, fügte die Erklärung hinzu.

„Null Toleranz“

Bei der Razzia im Gefängnis am Montag vor Tagesanbruch setzten Polizeibeamte Blendgranaten und Hunde ein. In dem von Ben-Gvir auf X veröffentlichten Filmmaterial sind Häftlinge zu sehen, die in Handschellen gefesselt sind und im Gefängnis gewaltsam herumgeschoben werden, und mehrere liegen mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden, die Hände auf dem Rücken gefesselt.

„Mit Null-Toleranz und harter Hand – so arbeiten die Gefängniswärter mit den Raubtieren der Nohba-Terroristen zusammen. Ich unterstütze sie!„, sagte Ben-Gvir neben dem Filmmaterial.

Er behauptete, dass die Häftlinge, die er als ‚menschlichen Abschaum‘ bezeichnete, ‚im Gefängnis einen Aufstand planen, um den Jahrestag‘ der Widerstandsbewegung vom 7. Oktober zu begehen.

“Eskalierender Missbrauch“

Die Hamas sagte, dass der ‚eskalierende Missbrauch von Gefangenen, die Entrechtung und die anhaltende aggressive Politik gegen sie ihre Entschlossenheit und ihren eisernen Willen nicht brechen werden‘.

„Die Dunkelheit des Gefängnisses wird bald dem Morgengrauen der Freiheit weichen. Unser Volk und unser Widerstand bleiben den tapferen Gefangenen treu, koste es, was es wolle“, fügte die Bewegung hinzu.

Die Hamas forderte “die freie Welt, Menschenrechtsorganisationen und internationale Gremien auf, die Verbrechen dieses Nazi-Terroristenfeindes gegen unsere Gefangenen aufzudecken und Klagen gegen seine mörderischen kriminellen Anführer wegen dieser schrecklichen Verstöße einzureichen, die vor den Augen der Welt geschehen.“

Die Bewegung forderte auch die Familien der Gefangenen und „unser gesamtes Volk“ im Westjordanland auf, „ihre Unterstützung für die heldenhaften Gefangenen zu verstärken und mit allen verfügbaren Mitteln und auf allen Gebieten zu helfen und sich für ihre Sache einzusetzen“.

Dokumentation von Folter

Verschiedene internationale und palästinensische Menschenrechtsorganisationen haben die Misshandlung und Folter von Häftlingen in israelischen Gefängnissen dokumentiert, darunter willkürliche Gewalt, sexuelle Übergriffe, Demütigung und Erniedrigung, absichtliches Aushungern, erzwungene unhygienische Bedingungen und Schlafentzug.

Nach Angaben der israelischen Menschenrechtsorganisation B’Tselem sind „nicht weniger als 60“ palästinensische Häftlinge in israelischer Haft gestorben.

In einem Bericht mit dem Titel „Willkommen in der Hölle“ dokumentiert die Organisation „eine systematische, institutionelle Politik, die auf die fortwährende Misshandlung und Folter aller palästinensischen Gefangenen, die von Israel festgehalten werden, ausgerichtet ist“.

Im Juli zeigte ein durchgesickertes Video, wie israelische Soldaten einen palästinensischen Häftling aus Gaza im berüchtigten israelischen Haftzentrum Sde Teiman sexuell missbrauchten. Der Häftling erlag später seinen Verletzungen.

Im April dokumentierte das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) die Freilassung von 1.506 Häftlingen aus Gaza durch die israelischen Behörden über den Grenzübergang Karem Abu Salem (Kerem

Shalom) mit Israel. Darunter befanden sich 43 Kinder (39 Jungen und vier Mädchen) und 84 Frauen.

Sexuelle Gewalt

„Sowohl Männer als auch Frauen berichteten von Drohungen und Vorfällen, die auf sexuelle Gewalt und Belästigung durch die israelischen Streitkräfte während der Haft hindeuten könnten.

„Männliche Opfer berichteten von Schlägen auf ihre Genitalien, während ein Häftling angab, er sei gezwungen worden, auf einer elektrischen Sonde zu sitzen.“

„Die Misshandlungen und der Missbrauch von UNRWA-Mitarbeitern, von denen die Mitarbeiter selbst berichteten, umfassten schwere körperliche Schläge und eine Behandlung, die dem Waterboarding ähnelt und zu extremen körperlichen Leiden führt; Schläge von Ärzten, wenn sie zur medizinischen Versorgung überwiesen wurden; Aussetzen und Angriffe durch Hunde; Androhung von Vergewaltigung und Stromschlägen, Gewaltandrohungen mit auf sie gerichteten Schusswaffen, verbaler und psychologischer Misshandlung, Morddrohungen, Drohungen, Familienmitgliedern Verletzungen oder Schaden zuzufügen, erniedrigender und entwürdigender Behandlung, dem Zwang, sich nackt auszuziehen und dabei fotografiert zu werden, und dem Zwang, Stresspositionen einzunehmen.

Die israelische Armee hat Tausende Palästinenser aus verschiedenen Gebieten im gesamten Gazastreifen festgenommen. Die israelischen Behörden weigern sich jedoch, eine genaue Zahl der Festnahmen zu nennen.

(The Palestine Chronicle)

