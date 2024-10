https://countercurrents.org/2024/10/palestine-and-the-people-of-the-world/



Palästina und die Völker der Welt

von Dr. Chandra Muzaffar

09. Oktober 2024

Israels mutwillige Aggression gegen den Libanon hat eine wichtige Entscheidung der UN-Generalversammlung überschattet, die mit der Gewalt und den Kriegen zusammenhängt, die unsere Gegenwart in der Geschichte kennzeichnen. Am Mittwoch, dem 18. September 2024, stimmten 124 Nationen für eine Resolution der UN-Generalversammlung (UNGA) zur Beendigung der illegalen israelischen Besetzung des Westjordanlands, des Gazastreifens und Ost-Jerusalems in Palästina. Die Resolution wurde durch ein Urteil des Internationalen Gerichtshofs (IGH), der höchsten gerichtlichen Instanz der Welt, veranlasst, der Israel zum Rückzug aus den besetzten palästinensischen Gebieten (OPT) aufgefordert hatte. Die Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs vom 19. Juli 2024 wurde zweifellos durch den eklatanten Völkermord Israels in Gaza und seine Massaker im Westjordanland beeinflusst. Die UN-Generalversammlung gab Tel Aviv 12 Monate Zeit, um sich aus den OPT zurückzuziehen.

Angesichts der Erfolgsbilanz Israels sollte niemand erwarten, dass Israel sich an die Resolution der UN-Generalversammlung hält. Dennoch sollten die 124 Nationen, die die Resolution befürwortet haben, alles daran setzen, um sicherzustellen, dass die Resolution umgesetzt wird. Diese 124 Nationen repräsentieren fast zwei Drittel der gesamten UN-Mitgliedschaft. Ihre Stimmen sind zusammengenommen die Stimme der überwältigenden Mehrheit der Menschheitsfamilie. Die riesigen öffentlichen Versammlungen, die im Laufe des letzten Jahres in so vielen verschiedenen Teilen der Welt gegen Israels Völkermord und für das Recht der Palästinenser auf die Gründung ihres eigenen souveränen, unabhängigen Staates in Übereinstimmung mit den UN-Resolutionen abgehalten wurden, zeugen von der überwältigenden Unterstützung, die das Streben der Palästinenser nach Selbstbestimmung unter den Völkern der Welt genießt.

Die 124 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die die Resolution vom 18. September befürwortet haben, sollten bedenken, dass die Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs, die die Resolution der UN-Generalversammlung unterstreicht, die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, „die rechtswidrige Anwesenheit Israels in den besetzten palästinensischen Gebieten“ nicht anzuerkennen und Israel keine Hilfe oder Unterstützung bei der Aufrechterhaltung seiner illegalen Besatzung zu leisten. In konkrete Maßnahmen umgesetzt sollten die 124 Staaten an die fünf Mitglieder des UN-Sicherheitsrats, die über ein Vetorecht verfügen, appellieren, das Veto nicht zu nutzen, um die UNGA-Abstimmung abzulehnen, wenn die Angelegenheit dem Rat zur Genehmigung vorgelegt wird. Es versteht sich von selbst, dass die Resolution nur vom Rat durchgesetzt werden kann.

Wenn es Anzeichen dafür gibt, dass das Veto genutzt wird, um den Willen der Mehrheit der UN-Mitgliedschaft zu missachten, sollten die Befürworter der UNGA-Resolution zusammenkommen und einen Ausschuss einrichten, der Mittel und Wege auslotet, wie die Resolution sinnvoll umgesetzt werden kann. Länder wie Südafrika, Indonesien, Malaysia und Brasilien können Teil eines solchen Ausschusses sein. Der UN-Generalsekretär wird ebenfalls ein wichtiges Mitglied des Ausschusses sein. Neben der Organisation eines dauerhaften Waffenstillstands kann der Ausschuss auch sicherstellen, dass Lebensmittel, Brennstoffe, Medikamente und andere lebensnotwendige Güter für die Menschen in Gaza und anderen Teilen Palästinas verfügbar sind. Der vorgeschlagene Ausschuss sollte auch die Freilassung aller Geiseln erleichtern, die derzeit von der Hamas festgehalten werden. Vor allem sollte der Ausschuss einen Rahmen für die Lösung aller Konflikte zwischen Israel und Palästina sowie zwischen Israel und seinen Nachbarn schaffen. Die endgültigen Empfehlungen des Ausschusses sollten der UNGA zur Genehmigung vorgelegt werden.

Die Zustimmung der UN-Generalversammlung würde signalisieren, dass die Generalversammlung – und nicht der Sicherheitsrat – das Gremium innerhalb der Vereinten Nationen ist, das über grundlegende Fragen von Krieg und Frieden entscheidet. Dies ist die Stärkung der Generalversammlung, auf die wir hinarbeiten sollten. Eine gestärkte Generalversammlung wird den Menschen überall Hoffnung geben.

Dr. Chandra Muzaffar, Präsident, Internationale Bewegung für eine gerechte Welt (JUST), Malaysia

